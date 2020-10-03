Başarı avcıları

Akademi Alsancak Kurucusu Emre Çiğdem, öğrenci koçluğu, ailelerle takım ruhuyla çalışması ve bire bir anlatımıyla bu yıl da onlarca gencin geleceğini şekillendirecek

Geçen sene kızım üniversiteye, bu sene de oğlum LGS’ye hazırlanıyor. Eğitmenlerimize binlerce teşekkür ediyorum. Kendini öğrencilerine adamış, her sene dereceli öğrenci yetiştiren Emre Çiğdem, bu sene Akademi Alsancak’ı açarak iddialı öğretmen kadrosu ile öğrencilere dört dörtlük bir eğitim sunuyor. Öğrenci koçluğu, ailelerle takım ruhuyla çalışması, bire bir anlatım, disiplin ve ödülle pekişen sistemi ile yine onlarca gencin geleceğini şekillendireceği kesin. Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde yine kendisini mesleğine adamış bir isimle olmaktan mutluyum. Eğitim şart diyoruz!

- Akademi Alsancak yeni açıldı ama yılların deneyimini de arkasına aldı. Peki, eğitim serüveniniz nasıl başladı?

2020 benim öğretmenlikte 17. yılım oldu. İlk olarak, “Nasıl olur da öğrenciler için daha verimli çalışmalar yaparım, öğrenme hızlarını, heveslerini artırırım” düşüncesiyle çalışmalara başladım. Yaptığım çalışmaları seminerlerle ailelerle, öğrencilerle, iş dünyasıyla paylaştım. Çalıştığım öğrencilerin başarıları arttıkça, LGS VE YKS’de hemen her yıl Türkiye dereceleri çıktıkça aileler daha çok ilgi göstermeye başladı. Bugün de değerli yol arkadaşım Ümit Ülkü’yle açtığımız Akademi Alsancak’ta bu çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. O da yılların milli yarış pilotu, yüzlerce yarışçıyı yetiştirdi, ülke sporuna katkıda bulundu. İsteklerimiz ve hayallerimiz kesişince de ortaya bu güzel birliktelik çıktı. Öğretim hayatının biçimlenmesine katkıda bulunduğumuz binlerce öğrenci oldu. Yakın zamanda İzmir’in birçok noktasında Akademi Alsancak eğitim-öğretim noktalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye’ye açılmak gibi bir hayalimiz de var.





- Eğitim kadronuz ve eğitim sisteminizden bahseder misiniz?

Ortada öğrenci varsa titiz olmanız gerekir, çünkü bugün yapacağınız hataların telafisi yarın mümkün olmayabilir. Bu sebeple biz de öğrencilerimiz için en iyisini istiyor, en iddialı ve başarı getiren eğitim modellerini ortaya koyuyoruz. Tüm öğretmenlerimiz İzmir’in tecrübeli ve LGS, YKS’de başarılı öğrenciler yetiştirmiş öğretmenleri. Öğrenciler işledikleri konudan iki haftada bir sınav olur, eksikler varsa hemen özel derslerle telafisi yapılır. Burada öğrencilerimize sınırsız özel ders desteği sunuyoruz. Bu da öğrencinin öğrenemediği bir konunun kalmaması anlamına geliyor. En dikkat çeken yanımız ise öğrenciye özel koçluk sistemimiz. Bu sayede öğrencilerimizin başarısını gün be gün izleyip bu maratonda yarışı en önde tamamlamaları için gereken psikolojik desteği onlara sağlıyoruz. Üstelik şimdi online sistemde öğrencilerimizi takip ettiğimiz bir sistem de geliştirdik. Böylelikle eğitim için gereken fiziksel ortam evimiz de olabiliyor. Öğrenciler diledikleri an, öğretmenleriyle etkileşimde bulunabiliyor.

- Siz ebeveynleri de bu zorlu eğitim sürecine dahil ediyorsunuz, geri dönüşler nasıl oluyor?

Başarı için her zaman takım ruhu gerekir. Bizler de bunun için ailelerimizi takıma dahil ediyoruz. Öğrencimizin evde bulunduğu zamanı verimli değerlendirmesi, bizim yanımızda olmadığı zamanlarda motivasyonunuz yüksek olması, zamanını boşa harcamaması gibi birçok faktörü de ailelerimiz sağlıyor. Bunun için de aile eğitimlerimiz var. Düzenli aralıklarla yaptığımız bu eğitimlerde evde öğrencimize akademik ve psikolojik açıdan nasıl yaklaşılacağını anlatıyoruz. Bizler her ebeveyne belirli aralıklarla testler veriyoruz ve öğrenciye evde çözdürmesini, çözerken de yanında kalıp takip etmesini istiyoruz. Bu sayede aileler hem öğrencilerin içerisinde bulunduğu çok daha iyi anlıyor hem de evde de ebeveyn öğretmenler tarafından eğitim devam ediyor. Biraz zorlu bir süreç gibi gözüküyor farkındayım; ama başarıya ulaşmak için bu adımları izlemeniz gerektiğini zaman içerisinde daha iyi anlıyorsunuz.

‘Gençleri anlamalıyız’

- Öyle bir yaş ki gençler ergenlikle mi, sınav stresiyle mi uğraşsın yoksa sosyal hayatını mı dengelesin... Nasıl baş ediyorsunuz bu zorlu süreçle?

İçinizde her zaman bir çocuk ruhu olmalı, yoksa 12-15 yaş aralığındaki öğrencilerle başarılı olmanız mümkün değil. Sizden bir sıcaklık bekliyorlar. Ben koçluk hayatım boyunca hep sabırlı birisi olarak bilindim. Birçok öğrencim ailelerine yapamadığı davranışları, sitemleri bana yapıyor hatta birçok kişinin kaldıramayacağı davranışları gerçekleştiriyorlardı. Belki başkası olsa bunları kaldıramazdı; ama biliyordum ki hiçbirisi kötü niyetinden bu davranışı gerçekleştirmiyor. Yaşı gereği, içerisinde bulunduğu stresli ortam dolayısıyla bunları yapıyor. Bizler de her öğretmenimize profesyonel koçluk eğitimi veriyoruz. Bu sayede öğrencileri anlayıp kriz ortamlarını çözüme kavuşturmak hiç de zor olmuyor. Geleceğimiz olan gençleri anlamak, ortada bir sorun varsa bunu çözüme kavuşturmak biz eğitimcilerin en önemli görevi.

- Ücretsiz robotik kodlama sınıfı açmışsınız, bu düşünce nasıl ortaya çıktı?

Tüm dünya şimdi “robotik” alanına ilgisini vermiş durumda. Yakın zamanda bu alanda yapılan çalışmalar tüm dünyayı etkisi altına alacak. Biz de alanında uzman bir robotik kodlama öğretmenimizle öğrencilere ücretsiz olarak böyle bir hizmeti açtık. Dileyen öğrenciler uzman eşliğinde robotlarla kodlama çalışmaları yapıyor, projeler üretiyor, öğreniyor, hatta bu projelerini TUBİTAK gibi değerli kurumlara sunabiliyor. Sürekli yeni robotları öğrencilere sunuyoruz. Onlar ürettikçe biz keyif alıyoruz. Şimdi bir de deney sınıfı oluşturuyoruz. Burada gerekli önlemler eşliğinde öğrenciler deneyler yapabilecek. Fen bilimlerine olan merak duygusunun öğrencilerimizi birçok alanda başarıya ulaştıracağına inanıyorum.

‘Parolamız maske, mesafe’

- Pandemiye ilişkin ne gibi tedbirler aldınız?

Tedbiri sürekli artırıyoruz. Kurumun içerisini sürekli dezenfektasyondan geçirdiğimiz gibi, öğrencilerin arasına da ciddi bir mesafe koyuyoruz. Aynı zamanda her gün tüm araç ve gereçler steril ediliyor. Her günün başlangıcında öğrencilerin ateşi ölçülüyor. Bu yıl pandemi dolayısıyla da öğrenci sayımızı az tuttuk. Hepimizin sağlıklı bir yıl geçirmesi gerekiyor. Sosyal mesafe ve maske kurumumuzun bu yıl giriş parolası diyebilirim.