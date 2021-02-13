Değişen dünya değişen insan

Kedi Kültür Sanat Merkezi kurucusu Güniz Can, ‘Rotary Genç Sanatçılar Seçkisi 2020’ projesini anlattı, “Dünya değişiyor, gençlerin ses getirecek eserler yaratacaklarına güveniyorum” dedi

Sanat insanın insan olma mücadelesinde yapı taşı olarak hep olacak. Bunun için kendini, hayatını sanata, sanatçılara adamış insanlar var. İyi ki de varlar! Onlardan biri olan ve çok sevdiğim Kedi Kültür Sanat Merkezi kurucusu Güniz Can genç sanatçılara ışık olacak bir projeye imza atıyor.

Rotary 2440. Bölge Rotary E Kulübü olarak değerli ustaların yer aldığı bir jürinin seçtiği “Rotary Genç Sanatçılar Seçkisi 2020” projesinin başı çeken ismi Güniz Can. Onunla beraber yürüyen çok değerli isimler var. Bunların başında Sanat Seçkisi’nin Proje Danışmanı olarak Küratör Nail Özlüsoylu yer alıyor.

“Değişen Dünya Değişen İnsan” adlı seçkiye 30 yaş altı gençlerin yer alabilecek ve bu projeyi Alsancak Rotaract Kulübü ile ortak proje olarak gerçekleştiriyorlar. Büyükşehir Belediyesi destekliyor. Haydi gençler eserleriniz daha büyük bir kitleye ulaşsın istiyorsanız bu adrese hemen başvurun: https://rotary2440.org/news/rotary-genc-sanatcilar-seckisi-2020/

Bugün Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde sanat ile ışık olanlardan sevgili Güniz Can’ı konuk ettim. Keyifli okumalar…

- Güniz’cim sen sanatın içindesin; İzmir’de sanat dendiğinde sözü olanlardansın. Önce sanatla olan bu kopmaz bağlarından bahsedelim istiyorum. Ne zamandır ve ne şekilde sanat hayatındasın?

Profesyonel olarak sanatla ilgilenmem 2009 yılında eşimle birlikte Kedi Kültür Sanat Merkezi’ni açmamız ile başladı. Amerikan Koleji’nde resim hocam olan Ressam Aysel Çırpanlı beni Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ailesi ile bir araya getirdi. Daha sonra KKSM’de Adnan Turani ve Bedri Baykam, gibi büyük ustalarla da çalışmak ve her yıl sergilerini açmak imkanını bulduk. Ayrıca yurt dışından da Picasso, Miro gibi sanatçılarla sergiler açmış Sloven sanatçı Jose Ciuha‘nın sergisini Slovenya Büyükelçiliği himayesinde açıp ailesi ile tanıştık. Sanat öyle bir şey ki, bir kere insanın kanına girince ondan kopamıyorsun.

Eserlerini satabilecekler

- Kesinlikle öyle! Kısa bir zaman içinde harika bir proje ile karşımızda olacaksınız. Bu proje fikri nasıl doğdu ve projenin detayları nedir?

KKSM’de birlikte çalıştığım kızım Deniz Can ve sanat danışmanımız Nail Özlüsoylu ile 3 yıl arka arkaya Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması’nı yaptık. Genç sanatçıları desteklemenin, onlara kariyerlerinin başında kendilerini ifade edebilecekleri bir platform yaratmanın önemini biliyorum. O dönemde kariyerinin başında olan pek çok genç sanatçı bugün sanat dünyasında kendine bir yer buldu. Bu da bana gurur veriyor. Pandemi döneminde sanatın her kolunda olduğu gibi plastik sanatlarda da eser veren sanatçılar çok olumsuz etkilendiler. Onlara destek olmak amacıyla üyesi olduğum Rotary 2440. Bölge Rotary E Kulübü olarak değerli ustaların yer aldığı bir jürinin seçtiği ‘Rotary Genç Sanatçılar Seçkisi 2020’yi gerçekleştirmeye karar verdik. Proje Danışmanımız da yine Küratör Nail Özlüsoylu. Bu projeyi 30 yaş altı gençlerin yer aldığı Alsancak Rotaract Kulübü ile iş birliği içinde yapmayı doğru bulduk. Kulübümüz, işleri nedeniyle dünyanın ve Türkiye’nin değişik yerlerine yerleşmiş olan Rotaryenlerden oluşuyor ve haftalık toplantılarını internet üzerinden yapıyor. Sanat seçkimizde de eserler bize internet ortamından gelecek, jürimiz tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserler mayıs ayının son haftası internet ortamında sanal bir galeride sergilenecek. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile aynı tarihlerde AASSM’de de sergilenecek. Bu sergiler satışa açık olacak. Böylece genç sanatçıların tanınırlığı sağlanırken onlara satış imkanı da vermiş olacağız.

- Sizi destekleyen, organizasyonda katkısı olanlar kimler?

İzmir Büyükşehir Belediyesi bize AASSM’ni açarak destek oluyor. Ayrıca Olten Filarmoni Orkestrası da sergi açılışımızda bir konser verecek. Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ve Olten Vakfı Kurucusu Fatma Olten’e teşekkür ederiz.

- Katılım şartları ne olacak?

40 yaş altı sanatçılar seçkiye resim, heykel, seramik, fotoğraf, yeni medya (digital art), enstelasyon, video art/video enstelasyon disiplinlerinde ürettikleri özgün eserleri ile katılabilirler. Yarışmanın şartnamesini rotarysanatseckisi@gmail.com adresinden alabilirler. Ayrıca şartname https://rotary2440.org/news/rotary-genc-sanatcilar-seckisi-2020/ web sayfasında yer alıyor.

- Peki, günümüz sanatını değerlendirecek olursan ne söylemek istersin?

Dünyamız ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ama sanatın da yaşanmışlardan doğma özelliği var. Seçkimizin adı “Değişen Dünya Değişen İnsan”. Artık içinde yaşadığımız dünya bildiğimiz dünya değil! Genç sanatçıların bu dönemde ve önümüzdeki günlerde ses getirecek eserler yaratacaklarına güveniyorum.