'Düşünce gücü ve sayılar iyileştirir'

Sayıların enerji sağladığını belirten Gülşah Erbil, Grigori Grabovoi’den yola çıkıyor, “Yaşadığınız soruna denk düşen sayı dizinini öğrenin. Gençleşmek için genç göründüğünüze konsantre olmalısınız. Düşünce olarak genç olduğunuzu bilirseniz, her bir hücrenizin enerjisi de düşüncelerinizi izleyecektir” diyor





Şifa, doğru enerji gibi konular hepimizin ilgisini çeker. Sayı dizilimleriyle enerjinizi normalize etmeniz mümkün, ama yine her şeyde olduğu gibi ‘inanmak’ önemli. Konuyu araştırıp, gönüllüsü olan Gülşah Erbil’le Grigori Grabovoi’nin yöntemi olan sayıların büyülü dünyasına girdim. Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde bu ilginç konuya değindik. Denemekte fayda var, ne dersiniz?

Gülşah Hanım, sayfanız ilgimi çekti. Sayılar konusuna girmeden önce enerjiyle ilgili birçok alanda bilgili olduğunuzu görüyorum. Önce size tanıyalım lütfen, bu enerjiler hayatınıza nasıl girdi?

Asıl mesleğim turizm İşletmeciliği. Uzun seneler bu sektörde yer aldıktan sonra, bir vesile ile uzman estetisyenlik eğitimi aldım. Bu mesleği öğrenme dönemimde alternatif tıpta beni çeken bir şeylerin olduğunu fark ettim. En büyük sebebi de kimyasallar ile hazırlanmış kozmetik ürünleri, uygulamalarımda kullanmanın hiç içime sinmeyişiydi. Estetisyenlikte, sahip olunması gereken belli başlı bilgi ve becerilerden, beslenme ve diyet bilgisi, psikoloji ve anatomi bilgisi, deri ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler ile de yoğruldukça, başka başka pencereler açıldı yaşamımda. Sanırım, öğrenmeye meraklı yanımın da etkisiyle şifanın ve şifacılığın en doğal halini araştırırken buldum kendimi. Kadim yöntemlerden güncel yöntemlere kadar aylarca hatta senelerce inceledim. Yaklaşık 16 senedir araştırıyorum ve bu sürede ilgimi çeken yöntemlerin eğitimlerini aldım. Örneğin; bitkisel tıp (fitoterapi), aromaterapi, hacamat, sülük tedavisi, yoga, masaj&refleksoloji, reiki ve bioenerji, doğal taş terapileri, nefes terapisi, sujok akupunktur terapisi, kinesiotape ve son olarak da beni iç dünyama yolculuğa çıkaran enerji ve özümle beni buluşturan mandala sevdam.











Negatifi yüklenme!

Fakat enerjiler benim için apayrı bir yerde. Ellerle şifa verme sanatı çok eskidir. İnsanlar, bunu zamanın başlangıcından beri yapıyor. Hasta olan veya yaralanmış bir insanın üzerine ellerinizi koymak doğal bir içgüdüdür. Anneler bunun bir örneğidir. Bir çocuk incindiği zaman, anneler ellerini incinen yere koyar. İnsan dokunuşu, şifa veren sevgiyi iletir. Bu enerji, birçok isimlerle bilinir. Çin’de chi, Hindistan’da prana, İbranilerde ruach ve Japonlar tarafından reiki olarak.

Bioenerji terapileri şekilde aynı görünse de, uygulama çok farklıdır. Bioenerji terapistinin enerji düzeyi yüksek ve kaliteli olmalıdır. Sorunu tespit edecek algılamaya, titreşim kalitesine vâkıf olmalıdır. Bir terapi esnasında, besleyici, koruyucu, açıcı, güçlendirici hatta kesici enerjiye bile kanal olabilir. Reiki gibi tek kanalla çalışmaz. Kist gördüğü bir bölgeye besleyici, güçlendirici enerjiyi kullanmaz, kesici enerjiyi kullanır, enerji kanalını kapar. Beslenmeyen bölümdeki kist zamanla kendini yok eder. Tembel bir bölgeye farklı enerji yükler.

Çok ilginç... Peki değiştiremeyeceğimiz durumlarda kendi enerjimizi değiştirmemiz ne kadar faydalı olur?

İnsan iki boyuttan oluşur; enerji ve fizik boyutları. Her şey, önce enerji boyutunda gerçekleşir ve daha sonra fizik boyutuna geçer. Bu bağlamda bizler önce enerji boyutunda tüm negatifi yüklendiğimiz için asıl sorunlar bu noktadan sonra başlıyor. Değiştiremeyeceğimizi düşündüğümüz durumlar ise sadece zihnimizin bize oyunu. Öğrenilmiş, kalıplaşmış inançlarımızın sıkıntısını fazlasıyla gelecek hayatlarımıza taşıyoruz. Oysa her şey mümkün!

Enerjimizi yüksek tutmak bize her zaman tabii ki fayda sağlayacaktır. Bunun tavsiye edebileceğim en etkili yolu, ses ve frekanslar ile birlikte aromaterapi&doğal taşlar, ayrıca nefes çalışmaları ve sessizlik... Emin olun, sizin ve alanınızın bovis değeri (bir nesnenin ya da bir kişinin, hatta bir mekânın titreşim değeri) bu uygulamalar ile yükselecek ve size katkı sağlayacaktır.

‘Tekrar önemli’

Sayı dizilimlerine gelelim... Nasıl keşfedildi? Neredeyse sivilceye bile iyi gelebilecek kodlar var! Nedir bu sayıların anlamı?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Grigori Grabovoi bilimsel öğretilerini ülkemizde yalnızca Grabovoi Turkey Center’a bağlı eğitmenler, seminer ve eğitimler ile paylaşıyor. Ben bu sistemin sadece gönüllüsüyüm. Orijinal kitaplarından çevirisini yaparak sayfamda takipçilerim ile paylaşıyorum ki, Grabovoi’nin de en büyük arzusu, sistemin doğru bir şekilde anlatılması ve insanlara katkı sağlamasına, ulaşmasına destek verilmesidir.

Merkezi, Almanya Hamburg’da bulunan Svet Merkezi’nin kurucularından Alexander Teetz’in anlatımıyla, ‘’Grigori Grabovoi, çok küçük yaşlardan itibaren durugörü vasfına sahip olduğunun farkına varıyor. Sayılara karşı olan yeteneğini de keşfettikten sonra Taşkent Üniversitesi’nde matematik ve fizik okuyor. Daha sonra bir havayolu şirketinde çalışırken bu yeteneği sayesinde uçak veya helikopterlerdeki arızalı bölümleri görebilmeye başlıyor. Sadece bir uçağa bakarak veya uçağın içinde durarak neresinde arıza olduğunu tespit edebildiğini söylüyor. İnsanlar, Grabovoi’nin yeteneğini fark edince ondan sağlık konusunda da yardım istemeye başlıyor. Ne zaman biri ona bir rahatsızlıkla ilgili soru sorsa, o sorunu düşündüğü zaman aklına sayı dizileri geliyor. Bu yöntem, her enerjiye karşılık gelen bir sayısal dizisinin var olduğunu savunuyor. Bu sayısal diziler yani sekanslar, sayıların tek tek tekrarlaması halinde enerjiyi normalize ediyor.

‘Blokajlar kaldırılmalı’

Diyelim bir sorunum var ve bana iyi gelecek sayı dizinini öğrendim. Sistemi nasıl çalıştıracağım?

Yaşadığınız soruna denk düşen sayı dizinini öğreniyorsunuz. İlk adım mental olarak buna hazırlanmaktan geçiyor. Diyelim gençleşmek istiyorsunuz, o zaman genç göründüğünüze konsantre olmalısınız. Düşünce olarak genç olduğunuzu bilirseniz, her bir hücrenizin enerjisi de düşüncelerinizi izleyecektir. Evrendeki her şey bir bilgidir ve her enerji, bilgiyi takip eder. Dolayısıyla, bilgiyi siz belirlerseniz enerji de belirlediğiniz o bilgiyi takip edecektir. Finansal durumun düzelmesi bilgisini taşırsanız, onu düşünürseniz, enerji de bu bilgiyi takip etmeye başlar. Sistemin temeli bu mantık üzerine işliyor. Hücrelerimizin iyileşmesine engel olan şey beynimizdeki blokajlar. Başka türlüsünün olabileceğine inanmıyoruz, düşüncelerimiz özgür değil. Sekanslarla iyileşileceğine inanmayı reddetmek de bu blokajlardan biri. Blokajları kaldırdığınız anda iyileşmeyi başlatmış olursunuz.