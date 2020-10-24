İzmir GastroFest ilk kez dijitalde!

Bu yıl ilk kez online gerçekleşecek olan İzmir GastroFest ‘in, Düzenleme Kurulu Başkanı Hande Arslanalp ile ‘yine dopdolu’ dediği etkinlik programını konuştuk

Gurur duyuyorum. Hem bir İzmirli olarak hem de bir hemcinsimin turizm sektörünün can çekiştiği bu süreçte zirveye oynamasından dolayı. Ülkemizin ilk dijital Gastronomi Festivali’ni gerçekleştirerek bir ilke imza atan İtaltur Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Hande Arslanalp ile buluştuk, başarı hikayesini dinledik. Siz de www.izmirgastrofest.com.tr adresinden ücretsiz kayıt yaptırıp, İzmir GastroFest etkinliklerini ve birbirinden değerli konukları takip edebilirsiniz. Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde bu değerli oluşumun tüm detaylarını sizler için konuştuk.

- Handecim, kendini sürekli yenileyen bir turizmci olarak bu mesleğe nasıl başladın?

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunuyum aslında. Üniversitede kariyer yapmaya karar vermiştim ancak master yaparken bölümü Aydın’a taşımaları benim kızarak reel sektöre geçmeme yol açtı. Biraz önce bahsettiğim gibi bölümün kapanması sonucu üniversiteden ayrılınca turizm sektöründe profesyonel olarak çalışmaya başladım ve 1997 de ortağım ile seyahat acentem Italtur’u kurdum.

Yıllar sonra dönüp baktığımda “Zor bir mesleği bu denli heyecanla ve amatör ruhla en küçük bir başarıdan bile büyük keyif alarak yapabildiğime göre benim işim buymuş, bölüm iyi ki taşınmış” diyorum.

- Geçen yıllarda ülke çapında ses getiren ‘Gastrofest’i düzenledin. Büyük ve çok başarılı organizasyonlardı. Bu festivalde hedefin neydi ve neler yapıldı?

Ben yıllardır gastronomi ve gastronomi turizmi ile ilgileniyordum. TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışırken TÜRSAB&İZFAŞ ortaklığında düzenlenen Travel Turkey Fuarı’nda Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi projesi sundum, kabul gördü. Ülkemizde bu konuda uluslararası ilk kongreydi ve 5 yıl boyunca da başarıyla düzenledik. O dönemde üniversitelerin turizm bölümlerinde bile bu konuyu çalışan çok akademisyen yoktu.

İzmir destinasyonunda gastronomi turizminin gelişebileceğine inanan bir turizmciyim çünkü göçlerle beslenen ve farklı kültürlerin bir araya gelmesi ile ortak bir dil oluşturmuş çok yalın, sağlıklı ve ürün çeşitliliğine sahip bir mutfak var Ege’de…

Deniz ürünlerimiz, otlarımız, küçükbaş hayvancılığımız, zeytinimiz, zeytinyağımız daha ne olsun? Bu mutfağın dünyaya tanıtılması ve insanların bu lezzetleri tatmak için buraya gelmesi, gezerek bölge ekonomisine katkıda bulunması lazım. Gastronomi turizmi katma değeri en yüksek turizm şekillerinden biri ve Ege’ye çok yakışıyor. Bu misyon ile bir şehrin bir destinasyonun gastronomisinin en etkin tanıtma araçlarından biri olan festival düzenleme düşüncesi vardı aklımda. Italtur MICE olarak İzmir’in ilk Uluslararası Gastronomi Festivali olan İzmir GastroFest projesini oluşturdum. Proje ortaklarımız Müge Akgün ve Gamze İneceli.

Yeni ve farklı konsepti ile gerçekten uluslararası anlamda da çok başarılı oldu festival. Geçen yıl festivalimize gelen Newyork Times yazarı David Tanis de bir makale yazdı.

Turizme ağır darbe

Her yıl festivalin bir teması oluyor ve o tema çerçevesinde sempozyum bölümümüz, restoranların tadımları, ulusal ve uluslararası ünlü şeflerin workshopları müthiş bir deneyim kazandırıyor.

- Peki pandemiden turizm de nasibini aldı…Neler yaşandı sektörde?

Hiç öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen bir deprem, kaos yaşandı ve yaşanıyor turizm sektöründe. Henüz çok az ürünle hayatta kalmaya çalışıyor. Dünya Turizm Örgütü’nün öngörüsüne göre bu etki 290 ile 440 milyon arasında turist varışına olumsuz yansıyacak. Turist rakamlarında 5 ile 7 yıl geriye gidilecek, 300 ile 450 milyar dolar turizm geliri kaybolacak ve 1.5 trilyon dolarlık turizm ihracat geliri 3’te 1 oranında azalacak.

Biz mart ayında ofisi kapatırken nisan ayına ofislere döneriz diyorduk ancak haziran sonu iç uçuşların, kurumsal ve tatil amaçlı otel rezervasyonlarının başlaması ile yavaş yavaş dönebildik ve geleceğe dönük Italtur’da yeni iş modelleri geliştirmek, yeni çağa adım atmak için çalışmaya başladık. İşte ilk ama bizi bir adım ileriye taşıyacak ilk ürün İzmir GastroFest’i dijital ortama taşımaktı. Şimdi bu yeni ürünümüz ve kazandığımız bilgi birikimi ile yeniden fiziksel olarak gerçekleştirene kadar kongreleri, sempozyumları, kurumsal şirketlerimizin motivasyon etkinliklerini, toplantılarını online olarak gerçekleştirebilecek donanıma sahibiz ve bu ürünü hizmete sunuyoruz.

- Gastrofest sanırım Türkiye’de ilk dijital festival öyle değil mi? Bizlere programdan bahsedebilir misin lütfen?

Bu yılın temasını yemeğin iletişim boyutunun önemini vurgulamak için ‘Yemek ve iletişim’ olarak belirlemiştik. Amacımız, yurt içinden ve dışından konunun uzmanları isimleri, şefleri, kanaat önderleri ile yeme-içme severleri büyük bir sofra etrafında toplayarak mutfağımızın, yemeklerimizin felsefesini anlatırken lezzetini göstermekti. Ancak Kovid 19 bütün planlarımızı değiştirmemize, yeni bir mecrayı denememize neden oldu. Bu yıl sizlerle sanal ortamda buluşuyoruz. Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme yazarlarının konuşmaları, atölyelerle devam edecek, etkinliğimiz her zamanki gibi bir Jazz Trio performansı ile sona erecek. Yeme-içme kültürüne önem veren, gastronomi konusunda dünyadaki eğilimleri merak eden, seyahat etmeyi seven, damak tadına güvenen ya da geliştirmek isteyenleri, üniversitelerin gastronomi öğrencilerini, turizm ve restoran sektöründe çalışanları www.izmirgastrofest.com.tr üzerinden ücretsiz kayıt yaptırıp, sanal ortamda farklı bir lezzet yolculuğu deneyimine davet ediyoruz. 25 Ekim’de İzmir GastroFest’te görüşmek üzere…

ONLINE MUTFAK

Bu yıl etkinlikte, Johanna Mendelson Forman, Hüsamettin Koçan, Saffet Emre Tonguç, Özge Samancı, Elisabeth Luard, Asma Khan, Mine Ataman gibi ünlü isimler konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca, katılımcılar www.izmirgastrofest.com.tr web sayfasında yayınlanan menü ve malzeme listesini önceden temin ederek Maksut Aşkar, Osman Sezener, Şemsa Denizsel, Murat Deniz Temel, Olia Hercules, Asma Khan, Ayşegül Talu, Pelin Çakar gibi şeflerle aynı anda yemek yapabilecek. Yine web sayfasından yayınlanacak restoranlardan birkaç gün önce kayıt yaptırarak İzmir GastroFest’e özel indirimli menüyü ısmarlayabilecek. Ursula Heinzelmann’ın ‘Peynir-şarap eşleşmesi’ workshop’unu takip edebilecek.