Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, deprem sonrası bir mağduriyet olmaması için çalıştıklarını belirtti “Güvenli binalar yapmak mecburiyetindeyiz’ dedi

İzmir, felaketi yaşadı... Bu süreci birlik olarak atlatmaya çalışıyoruz. Fay hatlarının ağ gibi ördüğü İzmirimiz, yapılaşmayla ilgili radikal kararlar alma yoluna girdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la depremi ve binalarımızı konuştuk. Röportajdan çıkardığım sonuç: İzmir’in çehresi değişecek!

- Ruhsatlı ama yaşlı binalar var, neler yapmayı planlıyorsunuz?

Standardı belirleyerek bu binaların envanterini çıkaracağız. Apartman görünümlü tabutlar var. Ruhsatları eski olan binaları gündeme getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi’yle radikal kararlar alacağız. Bunların dönüşümüyle ilgili bir an önce karar verilecek.

- Yeniden inşaat yapmak, burada oturan ve çoğu emekli vatandaşları mağdur edecek. Çözüm olarak ne düşünüyorsunuz?

Bu iş para için değil; bazı konulara sihirli değneğin değmesi lazım. Sihirli değneği değdireceğiz.

- Nedir bu sihirli değnek?

Biz, güvenli binalar yapmak mecburiyetinde olduğumuzu hissettiğimiz bütün binalara çözüm üretmek durumundayız. Vatandaşlarımız güvenli binalarda yaşamak istiyor. 50 yıllık, dışarıdan görünümü güzel olan binalar ama ne demir ne beton kalmış...

- Belediyenin imarda artış için belli oranda katkı koyma hakkı var. Bunu kullanacak mısınız?

Tüm konuları herkesle tartışıp odalarla konuşacağız; bir an önce karara bağlanacak bu iş.

- Dediğiniz süreç, ne kadar zaman alır?

En fazla bir ay. Kararlarımızı hemen alacağız.

- Karot testiyle ilgili, Çevre ve Şehirilik Bakanlığı’ndan bağımsız, belediye olarak yürütülen biriminiz var mı?

Bu tür kontrolleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Biz, deprem felaketinden sonra, halkın Bakanlık’la arasında köprü olabileceğimiz bilgilendirme çadırı kurduk. Müracaat edenleri ilgili yerlere gönderiyoruz. Vatandaşımızın battaniye, uyku tulumu ve üç öğün yemeğini sağladığımız çadırlarımız var. Bütün belediyeler olarak hepimiz oradayız.

- Uygulamaya koymayı düşündüğünüz planlama, ana hatlarıyla nasıl?

Şu sıkıntılı süreci iyi atlatmamız gerek. Önümüz kış. Merkezi hükümet, ilgili bakanlıklar, ilgili yerel yönetim, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere belediyeler, hep birlikte bu işin üstesinden gelinecek. Bugün Bayraklı’nın başına geldi, yarın bizim başımıza gelebilir. İzmir’in her yeri fay hattıyla dolu. Binalar iyi zemine inşa edilmeli; zemin kötüyse de o zemine uygun bir temel hesabı ve ona göre imalat yapılması gerek. Şu an yıkımın olduğu alan, alüvyonlu bir alan. Alüvyon, deprem dalgalarını yaygınlaştıran bir zemin demektir... O zemine uygun yapılar yapılmalı. O zemine uygun yüksek yapılarda hiç çatlak var mı? Yok, neden? Günün teknolojisine göre, zeminin şartlarına göre inşaat yaparsanız hiçbir şey olmaz.

- Belki de 5 yıl içinde İzmir’in silüeti değişecek...

Evet, değiştireceğiz. Çok hızlı çalışacağız. Özellikle güvenli binalarda oturulması için elimizden geleni yapacağız. Radikal kararlar alınacak. Herkes artık güvenli bina istiyo.