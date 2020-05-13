650 yarasanın esrarı

Amerikan İç Güvenlik Örgütü, Dış İlişkiler Komitesi, 5 Göz İstihbarat İttifakı (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD’den oluşan Anglo Amerikan İstihbarat İttifakı) iddialarının yanı sıra Almanya Federal Haber Alma Servisi’nden (Bundesnachrichtendienst BND) bütün işaret parmakları Çin’i gösteriyor.

İddia vahim...

Kovid-19’un insandan insana bulaşıcı olduğu ve yaygın salgın niteliği dünya kamuoyuna 4-6 hafta gecikerek bildirildi.

Bu gecikmenin önemini belirtmek için...

“4-6 hafta bir yana, 3 hafta erken bildirimde bulunulsaydı Kovid-19 vakaları yüzde 95 oranında daha az olabilirdi.

Hatta...

1 hafta daha erken bilgilenilseydi vaka sayısı 3’te 2 oranında düşebilirdi.

11 milyon nüfuslu bir şehir olan Vuhan ulaşım merkezlidir.

Katil virüsün gizlendiği süre boyunca Çin ve diğer ülkelere 1 milyondan fazla yolcu taşınmıştır.

1 milyon potansiyel bulaş taşıyıcısı!..”

İHRACAT VE STOK

Peki neden?

ABD’nin raporuna göre sorunun cevabı şöyle...

“Çin’in ihracatının düşmemesi ve ihracata dönük üretimin sürmesi için Kovid-19’un varlığıyla ilgili açıklama geciktirildi.

Ayrıca bu 4-6 haftalık süre içinde Çin maske, solunum cihazı ve diğer Kovid-19’la ilgili tıbbi malzeme stoku yaptı.

Bütün bunlar -Salgın Hastalıklara Karşı Küresel Savunma Şeffaflık Anlaşması’na- Çin’in saldırısıdır.

Hukuki sorumluluğu vardır...”

Ayrıca...

“DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) gecikme için kullanılmış olduğu” iddiasının da altını çizelim.

Burada Çin, bir bakıma “Kovid-19 virüsünü, Vuhan’daki laboratuvarda üretip, kasıtlı olarak dünyaya ve özellikle ABD’ye -Trump’ı düşürmek için- yaymak suçlamalarından” sıyrılmış oluyor mu?

Öyle bile olsa “Pandemi bildirimini bilerek ve isteyerek geciktirme” iddiası da vahim bir suçlama.

YARASA KADIN DEVREDE

Yarasa kadın Dr. Shi Zhengli uzun süredir geceleri mağaralara giderek yarasaları inceliyor.

Kesin bilgi: “Katil virüs Kovid-19 yarasalarda bulunuyor ama yarasalara zarar vermiyor.

Buna karşılık, yarasayı yiyen başka hayvanlara geçtiğinde konakladığı bu hayvanlara ve o vahşi hayvanları yiyen insanlara ölümcül olabilecek zarar veriyor.”











O halde Kovid-19 madem kaynağı olduğu yarasalara zarar vermiyor, o yarasaların incelenerek nasıl bağışıklık kazandıkları bulunmalı.

Kovid-19’a karşı tedavinin kaynakta tespiti böyle olabilir.

Ve...

Yarasa kadın Dr. Shi Zhengli’nin bir süre önce bütün çalışmalarıyla birlikte esrarengiz şekilde ortadan kaybolduğuna/ kaybedildiğine (!) dikkat çekeyim.

İKİ DEHŞET OLASILIĞI

Peki katil virüs Kovid-19 insana nasıl geçti?

TEORİ 1...

Vuhan’daki Viroloji Enstitüsü’nde incelenme halinde 650 yarasa vardı.

“2109-nCoB koronavirüsün olası kökleri” başlıklı belge bunu açıklıyordu.

Fakat -esrarengiz şekilde- geri çekildi.

Kovid-19 bu yarasalardan üretiliyor muydu, yoksa sadece inceleme mi yapılıyordu?

Şubat ayında Güney Çin Teknoloji Üniversitesi’nde Biyoloji Profesörü Botao Xiad ve Vuhan merkezli araştırmacı Lei Xiao “katil koronavirüsün muhtemelen Vuhan’daki laboratuvardan kaynaklandığı” sonucuna vardılar.

Bu bilim adamları esrarengiz şekilde geri çekilen belgede “daha sıkı güvenlik çağrısında” bulunmuşlardı.

Gerçekten The Mail on Sunday gazetesi “ölümcül virüslerin tutulduğu buzdolabında -standart altı- bir mühür resmi de dahil olmak üzere düşük güvenlik seviyesini” açığa çıkardı.

Bu bir sızma/sızdırılma güvenlik sorunu...

Nispeten laboratuvarı “kasıtlı” olmaktan çıkararak daha az sorumlu hale getirir gibi...

Ama...

Şöyle bir müthiş iddia da var.

Aynı gazeteye göre “yarasalar bir araştırmacıya saldırmış, yaralamış, üstüne idrarlarını yapmış...”

Bu yüzden araştırmacı iki kez karantinaya girmek zorunda kalmış.

Bu da “virüsün sızması” olasılığında bir başka iddia...

Gene de ağır tedbirsizlik.

CANLI KESİLMİŞ HAYVAN KÜLTÜRÜ

Bir diğer teori “Bat woman (yarasa kadın)” olarak bilinen ve koronavirüsler üzerine dünyaca ünlü uzman olan Shi Zhengli’nin yayımladığı makalede yer alıyor:

“Çin yemek kültürü, canlı kesilmiş hayvanların daha besleyici olduğunu savunuyor ve bu inanç viral bulaşımı artırabilir.”

Örneğin, 2002 SARS salgını sırasında “misk kedilerinin canlı kesimi ve yenilmesi yoluyla yarasa bağlantısı kanıtlanmıştı.”

Yarasa yemiş vahşi hayvanların satıldığı Huanan adlı pazar, Vuhan Viroloji Enstitüsü’ne sadece 500 metre...

Olası şüpheli kaynak olarak da Huanan pazarı 1 Aralık’ta kapatıldı.

Yazının başına dönersek, Kovid-19’un resmen açıklanmasından haftalar önce.

Yani...

Çin olası salgının işaretlerini görmemiş olsaydı neden bu pazarı kapatırdı ki!..

Bu konu daha çok tartışılır.