Irkçılık putlarını kırdılar

AVRUPA ve Amerika’da “İslamofobi” dalga dalga kabarıyor.

Özellikle Avrupa’da “İslam ve Türk” birlikte algılanıyor.

Hem Amerika’da, hem Avrupa’da ırkçılığın yükselişi sağ partileri ve sağ politikaları popüler hale getirdi.

Yabancı işçi ve Müslüman göçmenler ötekileştiriliyor.

MUCİZE

İŞTE böyle netameli bir süreçte iki Türk bilim insanı dünyanın umudu oldu.

Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci “Kovid-19 pandemisine” karşı aşıyı buldu.

Bütün test denemeleri aşılarak kullanıma hazır hale getirilen bu aşı “gece karanlığı sonrası sabah güneşi” gibi...

Kovid-19’a karşı yüzde 90 koruma sağlıyor buldukları aşı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci artık “Almanya’nın en zengin 100 ismi” arasında.

Prof. Dr. Uğur Şahin, Köln kentindeki Ford fabrikasında çalışan bir Türk işçinin oğlu.

4 yaşındayken Almanya’ya gelmiş.

Yani...

“Müslüman, Türk ve göçmen aileden...”

Karanlığı dağıtan sabah güneşi gibi, başarısıyla bütün ırkçı ve Müslümanlık karşıtı “ön yargıları” yıkan iki bilim insanı onlar.

“İnsanlar eşittir ve hepsi aynı haklara sahip olmalıdır. İnsanlık bütün ırk, din, mezhep, renk ayrımcılığı reddedilmelidir” temel görüşünün kanıtları olmuşlardır.

UMUDA YOLCULUK

UĞUR Şahin’in daha çocukluk yıllarında hayali doktor olmakmış.

Almanya’ya yerleşmiş bir Türk doktorun kızı olan eşi Özlem Türeci de baba mesleğini seçmiş.

İkisi de kendilerini bilimsel araştırmaya vermişler.

Uğur Şahin ve eşi önce “Ganymed” adlı “kansere karşı araştırma şirketini” kurmuşlar. (Bu ismin bizdeki okunuşu ganimet.)

İsmi gibi bir getirisi olmuş.

Şahin ve eşi 1 milyar 400 milyon euro’ya satmışlar şirketi.

Ardından...

Gene kansere karşı araştırmalar yapan “BioNTech” şirketini kurmuşlar.

Kovid-19 pandemisiyle birlikte aşı bulmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinden “Pfizer”le anlaşmışlar.

BioNTech’in bugünkü piyasa değeri 20 milyar euro...

Böylesine büyük bir buluşu gerçekleştiren ve Almanya’nın en zengin ilk 100’ü arasında olan çift aşının etkili olduğunu öğrenince nasıl bir kutlama yapmışlar dersiniz?

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Instagram’daki “Göçmen Kadınlar” hesabındaki fotoğraf, bunun cevabı veriyor.

Aşının etkili olduğunu öğrenince eve gidip çay demlemişler.

Bilim insanı sadeliği budur işte.

KAFASINA VURUYOR

DÜN Prof. Dr. Şahin ürettikleri aşının “çifte özelliğini” anlatıyordu.

“Aşımız öncelikle virüsün bünyeye girmesini önlüyor.

Ama... Sızmışsa, geliştirdiğimiz antikorlar virüsün kafasına vuruyor, yok ediyor...”

Ve Şahin “Kovid-19’u yeneceğiz” diyerek meydan okumakta.

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Uğur Şahin’i ve eşi Özlem Türeci’yi yürekten alkışlıyorum.

Onlara teşekkürler sunuyorum.

İnsanlığa büyük hizmetleri için...

Güneş gibi parlak umut oluşturdukları için...

Irkçı, İslamofobik, Türk karşıtı ön yargı putlarını paramparça ettikleri için.

AŞI YARIŞI

BIONTECH’in geliştirdiği aşının hâlâ bazı sorunları var.

Eksi 70 derecelik soğuk zincirde nakledilmesi gerekiyor.

Böyle bir nakliye altyapısı -ihtiyacı karşılayacak büyüklükte, yaygınlıkta- oluşmuş değil.

Ayrıca...

Yüzde 55’i şimdiden kapatılmış olan aşılardan Türkiye ne kadar pay alabilir?

Gerçi...

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin Pfizer ile anlaşmasında “üretilecek aşıların dağıtımının bir kısmında söz sahibi olma hakkını saklı tutmuşlar” gibi söylentiler dolaşımda.

Dileriz ki öyle olsun.

BioNTech ve Pfizer aşısının açıklanmasından hemen sonra Rusya da “Sputnik V aşısının da kullanıma hazır hale geldiğini” açıkladı.

Koruma gücü yüzde 92’ymiş.

Çinliler zaten aşı üretmekteler ama içe dönük kullanılıyor.

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Türkiye’nin bu kez bir avantajı var.

Aşı üretici firmalarının 3’üncü aşama testleri, Türkiye insanı üzerinde de yapıldı.

Bunun anlamı “yeni aşılarda belirli oranda Türkiye’nin de kontenjanı olabileceğidir.”

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Öyle inanıyorum ki insanlık bu melaneti mutlaka yenecek.