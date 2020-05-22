Hem anne, hem baba tarafından asker torunuyum.

Büyük babam Cumhuriyet öncesinde Doktor Paşaydı.

Dedem ise Boşnak kökenli, -alaylı- Yüzbaşı...

Son görevi Bakırköy Bez Fabrikası Müdürü’ydü.

İstiklal Savaşı’nda Anadolu’ya askeriyede kullanılması için “bez kaçırtırmış.”

Ailede başka askerler de var.

Merhume ablamın eşi Org. Ragıp Uluğbay, halamın eşi -Harp Okulu Komutanı- Arif Olgaç, Cumhuriyet’in ilk Hava Kuvvetleri komutanlarından Muzaffer Ergüder, Prof. Dr. Recai Ergüder Paşa...

Onların bir kısmıyla sohbetlerim oldu.

Vatana olan yürekten bağlılıklarına çocukluk yıllarımdan itibaren tanık oldum.

Nasıl zorluklar içinde yetiştiklerini biliyorum.

.......................

Hiç tanımadığım ama hakkında çok iyi şeyler dinlediğim Tümamiral Cihat Yaycı’nın “Onurum kırıldı” gerekçesiyle istifasını öğrendiğimde içim “cızz” etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetiştirdiği çok önemli değerlerden biriydi.

Doç. Dr. akademik kariyerine sahipti.

İki dalda lisansüstü derecesi vardı.

Onu Türkiye ile Libya arasında “Münhasır Ekonomik Bölge” anlaşmasına uzanan süreçte yayımladığı kitaplarla, “Mavi Vatan” söyleminin güncelleşmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın övgüleriyle tanıdık.

Bazı yazılarımda Sayın Yaycı’nın kitaplarından da yararlandım.

Şimdi istifa etmiş ve istifası kabul edilmiş bir emekli Tümamiral.

Bilmem neden içim “cızz” etti anlatabildim mi?

Kısa bir araştırma Tümamiral Yaycı’nın -neredeyse- Yunanistan’da da Türkiye kadar tanındığını, istifasının tartışıldığını, yazıldığını, konuşulduğunu gösteriyor.

Onlardan bazılarından paragraflar yansıtayım.

..................

Cihat Yaycı tarafından 10 yıl önce dile getirilen ve Ankara’nın Trablus’la yaptığı anlaşmanın temelindeki “adaların deniz yetki alanı olmadığı” fikri sayesinde, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de 145 bin kilometrekarelik alana sahip olmuştur.”

...................

Amiral Yaycı “Yunanistan’ın egemenliği altındaki adaların statüsünün grileştirilmesi” konusunda da tezlere sahip.

Erdoğan, bir törende “Yaycı’nın yaptığı bilimsel çalışmalar ve haritalar sayesinde Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın temelinin atıldığını” söylemişti.

..................

Tümamiral Cihat Yaycı’nın, ulusalcı bilinmekle beraber aynı zamanda iktidardaki AKP, muhalefetteki Kemalist CHP, İYİ Parti ve hatta solda olan Doğu Perinçek Partisi ile dengeli bir ilişkide olduğu gözlemleniyordu.

Tabii ki bu arada farklı siyasi görüşte olsalar da hem milliyetçi Bahçeli hem de Perinçek’in “Yaycı’nın Mavi Vatan konusundaki fikirlerini destekledik-lerini” belirtmek gerekiyor.

.....................

Yaycı’nın “Mavi Vatan”ın dışında öne çıkan bir özelliği daha vardı.

“Fetömetre” olarak adlandırılan ve “Gülenci” subayları belirleyen bir sistem geliştirmişti.

Milli Savunma Bakanı Akar’la birlikte Ordu’daki temizliğe böylece önemli katkıda bulunmuştu.

......................

Tümamiral Yaycı’nın denizcilikle ilgili kitaplarından bazılarında “Yunanistan’ın egemenliğinde olan 23 Ada’nın statüleri” sorgulanmakta.

Ayrıca...

“Türkiye’nin İsrail’le de deniz anlaşması yapabileceğine yönelik harita ve tezleri” de var.

ATİNA’DAN YAKIN TAKİP

Bir Tümgeneral’in istifası görüyorsunuz Ege’nin öte yanında nasıl da yankılar yapıyor, yakından izleniyor!

Ve de...

Nasıl iddialar sıralanabiliyor!

İşte birkaçı...

...................

Amiral Yaycı’nın “bu kadar ünlü olmanın bedelini ödediği” konuşulmakta.

Çünkü...

“Normalde, ağustostaki YAŞ’ta emekliye sevk edilmesi varken bir anda görevden alınması” bunu düşündürtüyor.

....................

İyimser kaynaklara göre belki de “Türkler, Atina ile bazı konularda gerilimi azaltmak istediği için bu hareketi yaptı.” (Fena halde uçuyorlar. G.C)

........................

Başka kaynaklara göre ise “Amerikalıların kendi çıkarlarına en uygun olacak şekilde Doğu Akdeniz’de iki ülke arasında gerilimi azaltmak istedikleri de” göz ardı edilmemeli. (Gene uçmuşlar! G.C)

......................

“Ankara’daki son söylentilere göre bu atamanın ve istifanın arkasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar var.

Akar, Yaycı’nın fazla öne çıkışından rahatsızlık duymuş olabilir.

Onun kendi pozisyonunu tehlikeye düşürdüğünü düşünmüştür belki de.

Daha önce iki Karacı General için de atamalar yaptırmıştı!..” (Generallerle ve Amiral’le fikir ayrılığına düşmüş olabilir ama “rakip olarak gördüğü” iddiası bir zorlama / abartma denebilir. G.C)

........................

Deniz Kuvvetleri’nde “torpido güdüm teli” ihalesi de Yunan basınında geçiyor.

O konuya girmek, bu çapta değerli bir komutan için ayıp olur, geçiyorum.

Kaldı ki Tümamiral Yaycı’nın karşı tavrına rağmen ihale gerçekleşmiş, tedarikçi firma- ya ödemesi yapılmış bile.

........................

Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’dan bu milletin bir şekilde daha uzun yıllar yararlanması gerekir.