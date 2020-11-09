Ganimeti bölüşmek kolay olmayacak

Allah’ın bildiğini kuldan esirgemek olmaz! Evet, Trump kazanacak diye tahmin ediyordum. Tahminden de öte, bunu umuyordum. Ama yalancılığı, bütün siyasal ve mesleki grupları karşısına almış olması, ABD’nin derin devletini oluşturan kurumlar ve kuruluşların çoğunu küstürmüş olması değil, Korona Virüs salgınındaki beceriksizliği Trump’ın başını yedi.

Şimdi, kaybetme denen şeyi tatmaktansa, ölmeyi tercih edebilecek bütün Narsistler gibi, ABD’yi epey bir mahkemelerle uğraştıracak; ama sonunda kuzu gibi, bavulunu toplayıp, New York’a dönecek.

Biden ise, Trump Yönetimi’nin devlet umuru görmüş, deneyimli ve sisteme saygılı birkaç üyesinin işbirliği ile geçiş dönemini atlatacak ama kolayca bir kabine kuramayacak. Çünkü Biden alışageldiğimiz bir klasik Demokrat Parti hükumeti değil, birçok çıkarı ve hesabı bir araya getiren bir ittifakın başkanı olarak seçildi. Böyle bir oluşum sağlanmamış olsa idi, Trump’ın popülist bir söylemle ardına topladığı kalabalığı yenmek ancak hayal olurdu.

Temsilciler Meclisi adayları için böyle bir ittifak söz konusu değildi; nitekim Demokrat Parti arkasında başka destek olmadan girdiği bu seçimlerde 7 önemli üyelik kaybetti. Hala çoğunluk onlarda ama aradaki fark 10 üyeye inmiş bulunuyor.

Biden ve yardımcısı olan Kamala Harris, kampanyalarını hemen hemen hiçbir somut vaatte bulunmadan yürüttüler. Somut vaatler, kendilerini sadece Trump aleyhtarlığının bir araya getirdiği gruplardan birine hoş görünürken bir diğerini kızdırabilirdi. Şimdi bu geniş yelpazenin birlikteliği, ancak çok az reform niteliğinde iş yapılarak ve daha çok günlük rutinler üzerinde yoğunlaşarak sürdürülebilir.

Trump, başkanlığının ilk iki yılında birçok üst düzey kamu görevini dolduramamış ya Obama’nın atadığı kişileri ya da bürokratik kadroların kıdemlilerini o görevlere tayin etmekle adeta yasak savmıştı. Ancak son iki yılda, yeni başkan ile birlikte görevini bırakması gelenek sayılan (bu sisteme Spoils/Ganimet Sistemi denilir) yüksek bürokratların birkaç katı kadar müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, müdür kıyıma uğramıştı. Şimdi Biden, kendisini Beyaz Saray’a taşıyan gruplar arasında denge gözeterek bu makamlara atamalar yapacak. Bu kadrolara silahlı kuvvetlerin üst komuta kademeleri de dâhildir. ABD’de hükumet, ancak bu kadroların tamamı doldurulunca tam işlevine kavuşur. Trump’ın Beyaz Saray, bakanlıklar, kamu kuruluşları, büyükelçiler ve özel temsilciler gibi 16 bin kadar üst düzey personel atadığı dikkate alınırsa, Biden Yönetimi, bu kışı atamalarla geçirecek demektir.

ABD’de Demokrat kadrolar yeterli sayıda olup görevi bırakalı henüz sadece dört yıl olduğuna göre, fazla uzaklaşmış sayılmazlar. Ne var ki, işbaşındaki Demokrat Yönetim, sıradan bir demokrat yönetim değil; makamların-mevkilerin paylaşımında karışan kişi sayısı yüksek olacaktır.

Senatör Sanders’in temsil ettiği sosyalistler Biden zafer konuşmasını yapmadan alacakları payın miktarını hatırlattıklarına göre, karışan sayısı cidden çok olacak.