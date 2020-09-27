Akıllı maske modası

Pandemi sonrasında hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen maskeler teknolojiden nasibini alıyor. Dünyada ve Türkiye’de pek çok girişimci akıllı maskeler çıkarıyor. Maske kullanırken iletişim de zorlaşabiliyor. Özellikle duyma engeli olanlar için bu önemli bir sorun. Yeni ihtiyaçlar maske inovasyonuna da hız verdi. Teknolojik maskelere göz attık.









Yapay zekalı yerli maske

Van Teknokent’te faaliyet gösteren Teklink adlı firma da akıllı maske üretimine soyundu. Mustafa Çalış tarafından geliştirilen yapay zekalı maske, modüler yapıya sahip.









Tüm yüzü kaplayan koruyucu dijital maske, gözleri yanları ile birlikte kapatan gözlük, alın kısmında yer alan dijital göstergeli bant, ağız ve burun bölgesini kapatan maske ve kafayı kapatan koruyucu kumaş bölümlerinden oluşuyor. Dijital ateş ölçer ve akıllı teknolojilere sahip. İstendiğinde verileri yapay zeka yazılımı sayesinde ilgili kurum bilgisayarına aktarabilecek. Modüler yapısı sayesinde, az riskli olan alanlarda ihtiyaca göre parça parça da kullanılabilecek.





Sese duyarlı ve ışıklı









İngiltere’de ise maskeyle iletişim kurmakta sorun yaşayanlar için sese duyarlı ve LED ışıklı bir maske geliştirildi. Yazılımcı Tyler Glaiel’ın geliştirdiği maskede bulunan LED ışıklar sesle aktif hale geliyor. LED ışıklar, maskeyi takan kişinin konuşma esnasında ağzını oynatmasıyla da aktifleşiyor. Ayrıca maskede bulunan 16 LED ışık dizisi, maskeyi giyen kişinin diliyle tıkırtı sesi çıkarması durumunda gülümseme halini alıyor. Maskenin geliştiricisi Glaiel, ticari düşünmüyor. İhtiyacı olan konuşma engelliler için geliştirdiğini belirtiyor.



8 dilde çeviri yapıyor









En ilginç maskelerden biri Japonya’da tanıtıldı. Japonca’yı sekiz dile çevirebilen maske, bluetooth yardımıyla cep telefonu ya da tablete bağlanıyor, takan kişinin söylediklerini metin mesajlarına çeviriyor ve bunları seslendiriyor. Kişinin sesini yükselterek sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor. Maskeyi Donut Robotics adlı teknoloji girişimi geliştirdi. C-mask adlı maske, beyaz plastikle kaplı ve görüntü olarak standart yüz maskelerinden çok farklı değil. Eylülde satışa sunulan maskenin fiyatı 40 dolar.





Ateşi ve solunumu ölçüyor









Akıllı maskede yerli tasarımlar da var. Bunlardan biri Coronity Sağlık Teknolojileri tarafından geliştirildi. Coromaxx, ateş, solunum ve öksürük sayısı ölçüyor. 8 saatlik kullanımın ardından kendine özel tasarlanan kutusunda, UV ışınları ile 15 dakika içinde dezenfekte edilebiliyor. Maskedeki gösterge sadece kullanan kişiye değil, çevresindekilere de sağlık durumuyla ilgili ipucu veriyor. Göstergedeki yeşil ışık, kişi koronavirüs belirtileri gösteriyorsa kırmızıya dönüyor. Yazılım üzerinde belirlenen kişi ve kurumlara, mobil uygulama aracılığıyla anlık bildirim yapılıyor. Fiyatı 499 TL olarak belirlendi.



Havayı da temizliyor









Teknoloji firması LG de hava temizleme özelliği bulunan akıllı maskesini tanıttı. LG PuriCare, hepa filtre ve bir solunum sensörü kullanıyor. Filtreler sayesinde hem iç hem de dış mekanda taze ve temiz hava alınabiliyor. Solunum sensörü, nefes döngüsünü ve hacmini algılayarak iki adet üç hızlı fanı ayarlıyor. LG ThinQ mobil uygulamasıyla da filtrenin değiştirilmesi gereken zaman öğreniliyor. 820 mAh’lık pili olan maske 8 saate kadar kullanılabiliyor. UV-LED ışıklarla donatılan saklama çantası da maskeyi şarj edebiliyor. Bu yılın dördüncü çeyreğinde satışta olacak.

Hem transparan hem akıllı









İtalya’da tasarlanan Cliu adlı maske ise transparan olmasıyla dikkat çekiyor. İş hayatında, sporda ve özel hayatınızda rahatça kullanabiliyorsunuz. Bu maskenin de ağız kısmı tamamen transparan ve kişi konuşurken takip edilebiliyor. Bu da duyma engelliler için anlamayı daha kolay hale getiriyor. Teknolojik özelikleri bulunan maske sensörleri sayesinde de hava kalitesini ölçebiliyor ve kendi kendini temizleyebiliyor. Şeffaf kısmı yemek yemek ve kahve içmek için de çıkarılıp takılabiliyor. Cliu Pro versiyonu ise bluetooth, mikrofon ve sensörlere sahip. Mobil uygulama üzerinden nefes alıp verme durumunuzu ve dışarıdaki hava kalitesini de ölçmenizi sağlıyor.



YENİ ÜRÜN



realme’den saat ve kulaklık









realme, Türkiye pazarına akıllı saat ve kulaklığını da getirdi. İlk akıllı saati realme Watch’u kullanıcıların beğenisine sundu. Saat, 1.4 inç’lik geniş renkli dokunmatik ekran ve 12 dahili saat yüzüne sahip. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Kullanıcıların adeta sağlık asistanı olan realme Watch, ‘Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü’ ve ‘Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü’ olarak da kullanılabiliyor. Fiyatı 599 TL olarak belirlendi. Kulaklık Buds Air Neo ise 399 TL’den satılacak.



