Akıllı saat furyası

Akıllı saatte yeni modeller birbiri ardına tanıtılıyor. Yeni modeller gelişmiş spor modları, sağlık takibi, uzun pil ömürleriyle ve daha dayanıklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde pek çok marka yeni ürünlerini görücüye çıkardı.





Teknoloji markaları son dönemde birbiri ardına akıllı saat serilerinde yeni modellerini görücüye çıkarıyor. Yeni modeller gelişmiş spor modları, sağlık takibi, uzun pil ömrü, farklı tasarımlarıyla öne çıkıyor.



Huawei, Oppo, Honor, TCL, Asus, Apple gibi markalar yeni akıllı saatlerini duyurdu. Bunların bir kısmı satışa çıkarken, bir kısmı da Türkiye’ye gelmek için gün sayıyor.



Ekimde Türkiye’de



Huawei’nin yeni akıllı saat modeli Watch GT 2 Pro, ekim ayında ülkemizde satışa çıkıyor. Premium tasarımı, gelişmiş spor takibi, profesyonel sağlık izleme, iki haftalık pil ömrü ve kablosuz şarjı ile öne çıkıyor.









Dayanıklı dış yüzeye sahip. 200’den fazla saat yüzü seçeneği ve 100’den fazla egzersiz modu var. 1.39 inç’lik ekranı bulunan saat, profesyonel sağlık takibi de yapıyor.



Nabız izliyor, koşarken, yüzerken veya başka bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızını takip ediyor. Tüm gün stres izleme ve kan oksijen ölçümü (SpO2) de yapıyor. Salı günü Türkiye lansmanı var.



Çocuk kullanımına uygun



Apple, yeni akıllı saat modelleri Watch Series 6 ve Watch SE’i tanıttı. Watch 6, sağlık sensörleri ve diğer ana özellikleri güncellenirken, çocuklar için de kullanımı daha kolay hale getirildi. Pil ömrü artan saat, uyku takibini de daha iyi yapıyor. Kandaki oksijen seviyesini, stresi ve panik atağı da ölçebilecek.









Saat ebeveyn takibi özelliği de sunuyor. Family Setup özelliği sayesinde aileler çocuklarının lokasyonunu ve iMessage’la kimlerle konuştuklarını takip edebilecek. Saatin fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.





Doğa sporu sevenler için

Honor, IFA 2020 kapsamında yeni akılı saati Watch GS Pro’yu tanıttı. 25 güne kadar süren pil ömrüyle öne çıkan saat, kamp yapmayı ve doğayla iç içe bir hayat sürdürmeyi sevenlere hitap ediyor. Saatin dış ortamlar için dayanıklı ve fonksiyonel yapısı var. 100’ün üzerinde antrenman modu sunuyor. 1.39 inç’lik ekranı olan saatin arayüz seçeneği de çok. Çift uydulu navigasyon sistemi sayesinde doğada yolunuzu kolayca bulabilirsiniz. 7 gün 24 saat kalp atışı, gece uykusu, kan oksijen seviyesini de takip ediyor. Telefon çağrılarını da cevaplamanızı sağlıyor.











Kişiye özel sağlık önerisi

Asus’un VivoWatch SP akıllı saati içindeki sensörler sayesinde sağlık ve form takibi yapıyor. 1.3 inç ekranlı saat sağlıklı yaşama yardım ediyor. Asus HealthConnect akıllı telefon uygulamasıyla nabız, egzersiz, uyku ve daha birçok sağlık kategorisini takip ediyor, kan basıncı değerlerini kolayca kaydetme imkanı veriyor. Asus HealthAI teknolojisi yapılan ölçümlere ve kişisel alışkanlıklara göre kişiye özel sağlık önerileri sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı. 14 güne kadar süren pil ömrü sunuyor. Fiyatı, 2.200 TL.











Aile büyüklerine takip



TCL’in, Movietime 40SX akıllı aile saati de raflarda. Aile büyüklerini takipte öne çıkan saat, evdeki yaşlılar kendini iyi hissetmediğinde veya yolunu kaybettiğinde bildirim gönderiyor. Acil durumlarda saatin tuşuna üç saniye basılması yeterli oluyor. Dahili kamerası ve 4.5G bağlantısı sayesinde aile büyükleriyle iletişime de geçmek mümkün oluyor. Saat, adım, yakılan kalori ve yürünen mesafeyi de kaydederek ailedeki yaşı ilerlemiş bireylerin aktif ve sağlıklı kalmasına da yardım ediyor. Fiyatı, 1.499 TL olarak açıklandı.









Kavisli ekranlı dev

Oppo Watch, Türkiye’de satışa sunuldu. Wear OS işletim sistemine sahip saatin 41mm ve 46mm’lik iki farklı boyu var. Kavisli 1.91 ve 1.6 inç’lik ekrana sahip. Siyah, parlak altın, pembe altın ve gümüş gibi yeni renk seçenekleriyle geldi. Saatte, fitness ve yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de egzersiz yaparken ve dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de var. Oppo Watch 41mm, 1.799 TL, 46 mm’nin fiyatı ise 2.299 TL.







