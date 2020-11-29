Bilgisayar satışı ‘cep’leri solladı!

Uzaktan eğitim ve çalışma bilgisayarlara altın çağını yaşatıyor. Dell Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, “Dünyada ilk kez bilgisayar satışı akıllı telefonu geçti. Bilgisayar satışı yüzde 3.3 arttı” diyor





Uzaktan çalışma ve eğitimin gözde haline getirdiği bilgisayarların satışları dünyada ve Türkiye’de rekorlar kırmaya devam ediyor. Bilgisayarların bu yıl başardığı diğer bir şey ise akıllı telefonları geçmeleri. Mobilleşme trendi ve cep telefonlarının bilgisayara benzer teknik özelliklere sahip olmaları bir dönem bilgisayar satışlarını bir hayli düşürmüştü. Bu yıl ise pandemi nedeniyle tersi bir durum yaşanıyor.









Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, teknololojinin pandemiden pozitif etkilenen sektörler arasında yer aldığını söylüyor. Hasdemir, “Bu yıl dünyada ilk kez masaüstü ve dizüstü dahil bilgisayar satışları akıllı telefon satışlarını geçti. Akıllı telefon satışı bu yıl ilk kez yüzde 9.5 oranında azaldı. Bilgisayar satışı ise yüzde 3.3 oranında arttı. Bu uzun zamandır ilk kez yaşandı” diyor.

O, bu dönemi bilgisayarların rönesansı olarak adlandırıyor. Hasdemir, bunda pandemiyle beraber uzaktan eğitim, çalışma ve hatta sağlıkta bazı işlerin uzaktan yapılmaya başlanmasının etkili olduğunu anımsatıyor. Hasdemir, bu talep artışının bireysel tarafta işlerinin daha da büyümesini sağladığını ifade ederek, üretimde hammadde konusunda bir sıkıntı da yaşamadıklarını, tedarik zincirlerinin çok iyi olduğunu belirtiyor.

Bulutta patlama

Pandeminin öne çıkardığı diğer bir alan ise kurumsal bilişim. Yani bulut, veri depolama, siber güvenlik, dijital dönüşüm gibi hizmetler. Işıl Hasdemir, dijital dönüşümün zirve yaptığı bir süreçten geçtiğimizi hatırlatarak, şunları söylüyor:

“Kurumsal tarafta ciddi ürün portföyümüz var. Uçtan uca her alanda çözüm sunuyoruz. Bu tarafta da bulut son dönemde çok ağırlıklı talep alıyor. Bu alana yatırım fazlalaştı. Bilgi teknolojisi yatırımlarının üçte biri buluta gitmeye başladı. Bulut stratejisi olmayanlar bile hibrit buluta geçiş yapıyor. Veri yedekleme ve koruma ciddi talep görüyor. Sunucu yatırımları arttı. Evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla firmalar eksiklerini gördüler. Orta ve büyük boyutlu Türk firmaları hazırlıklıydı. Sektörel olarak bankalar ve telekom firmaları çok iyi durumda. Kısa sürede adapte oldular, müşterilerine de verdikleri hizmeti adapte ettiler. Teknolojide e-ticaret sektörü de çok iyi. Verdikleri hizmet de çok gelişti.”



Hibrit yapıya talep var

Bu dönem herkesin konuştuğu şeylerden biri bulut. Işıl Hasdemir, bulut hizmetlerinin çok önemli esneklik ve maliyet avantajı sağladığına değiniyor ve ekliyor: “Burada en önemli şey ihtiyaca göre farklılaştırılması ve maliyetlendirilmesi. Hibrit bir yapı gerekiyor. Verinin tipi ve veriye erişime göre hibrit stratejik yapı oluşması verimlilik açısından çok önemli. Zaten bu tarafa gidiş var.”

Kadın yönetici oranı % 50

Işıl Hasdemir, temmuzda Dell Türkiye’nin müdürü oldu. Dell’in dünyada olduğu gibi Türkiye’de politikalarından biri kadın çalışan ve yönetici sayısını artırmak. Hasdemir, “Dell’in 2030 vizyonu geri dönüşüm, kadın çalışan ve yönetici sayısını artırmak. Tüm ülkelerde çalışan işgücünün yüzde 50’sinin kadın ve yüzde 40 oranında kadın yönetici olması yönünde karar var. Biz Türkiye’de bunu aştık. Kadın yönetici oranımız yüzde 50” diyor.



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