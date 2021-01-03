Bu trendlere dikkat!

2021 teknolojik gelişmelerin daha da hızlanacağı bir yıl olacak. Yapay zeka, uzaktan çalışma ve sağlık teknolojileri, 5G, otonom ve elektrikli araçlar, kripto para, eSim gibi teknolojiler bu yıla damgasını vuracak

Pandemi etkisinde geçirdiğimiz 2020 yılında teknolojinin önemini bir kez daha anladık. Pek çok teknoloji sayesinde salgınla daha kolay başa çıktık. Değişimi yönetmede teknolojinin büyük yardımını gördük. Dijital dönüşüm ise hız kazandı. 2021 teknolojik gelişmelerin daha da hızlanacağı bir yıl olacak. Yapay zeka, uzaktan çalışma teknolojileri, sağlık teknolojileri, 5G, otonom ve elektrikli araçlar, eSim gibi teknolojiler de bu yıla damgasını vuracak. 2021’de öne çıkacak teknolojileri araştırdık.



E-ticaret



Dünyada sanal ticaretin patlamasına tanıklık ettik. Bu trendin bu yıl da artarak sürmesi bekleniyor. Mobil cihazların e-ticaret trafiğine daha fazla hakim olacağını da göreceğiz. Sanal gerçeklik teknolojileri de bu alanda daha fazla kullanılacak. Canlı yayında satış da sektörde gelişen yeni trend. Dijital ödeme yöntemleri, sesli arama, video içerik de diğer trendler arasında.



Yapay zeka









Geçen yıl, bu yıl ve gelecek yıllarda hep trend olacak bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde salgınla daha kolay mücadele edildi. Yapay zeka ve makine öğrenmesi artık daha fazla sektörde sahipleniliyor. Yapay zeka, büyük veri, robotik, nesnelerin interneti gibi gelişen teknolojilerin sürücü gücü. İşletmeler ise bu teknoloji sayesinde müşteri davranışını daha iyi analiz edebiliyor. Dijitalleşme ve yapay zekaya bu yıl daha fazla tanıklık edeceğiz.



Sürücüsüz araçlar









Sürücüsüz yani otonom araç projesi geliştiren firma sayısı artıyor. Uber, Apple gibi firmalar da sürücüsüz araç planlarını duyurdu. Pek çok farklı firma bu alana giriş planları yapıyor. 2021’de bu tarz araçların gelişimine tanıklık edeceğiz. Özellikle yapay zekanın kullanıldığı otonom araçlar gelişiyor. 2026 yılına kadar bu sektörün büyüklüğünün 556 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu alanda yeni gelişmeleri görmeye devam edeceğiz.



Sağlık teknolojileri



Pandemi sürecinde yıldızı parlayan alan oldu. Sağlık ve takip teknolojilerinin zirve yaptığını gördük. Bu yıl da benzer gelişmeler yaşayacağız. Uzaktan tespit, hastaların takibi gibi teknolojiler gelişecek. Fiziksel temasın azaldığı bu dönemde mobil ve görüntülü sağlık uygulamaları öne çıktı. Uzaktan teşhis ve müdahale teknolojileri gelişecek. Ayrıca akıllı saat ve bileklikle sağlık takibi de yükselen trend.



Uzaktan çalışma









Uzaktan çalışma kültürü yaygınlaşıyor. Pandemi sonrasında da bu kültürün kalıcı olması bekleniyor. 2021’de uzaktan çalışmayı kolaylaştıran video konferans çözümleri, mobil uygulamalar gelişimini sürdürecek. Uzaktan işe almanın da sürmesi bekleniyor. Ofis ve insan kaynaklarının maliyetini düşüren bu uygulama bu yıl daha da yaygınlaşacak. Bu çalışmanın gerektirdiği VPN, siber güvenlik, veri depolama gibi alanlarda da gelişmeler sürecek.



eSim









eSim uygulamaları yaygınlaşıyor. Yılın son aylarında yerli ve milli eSim’lerin tanıtılmasına da tanık olduk. Operatörler de bu hizmetlerini lanse etti. eSim, 2021’de yaygınlaşacak. Fiziksel sim kartlar yerini cep telefonuna gömülü sim kartlara bırakacak. eSim’lerle yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik sim kartı değiştirmenize gerek kalmıyor.



5G









İnternetin olmazsa olma haline geldiği bu dönemde yeni nesil mobil iletişim sistemleri de öne çıkıyor. 5G geçen yıl konuştuğumuz ancak henüz ülkemize gelmeyen bir teknoloji. Pek çok ülkede kullanıma sunuldu. 10 kat daha fazla veri iletim hızı sunacak olan bu teknolojiyle her şeye daha kesintisiz ve hızlı ulaşacağız. Ülkemizde şu anda 4.5G teknolojisini kullanıyoruz. 5G konusunda bu yıl gelişme olması bekleniyor. 5G ihalesini görüyor olabiliriz. Evden çalışma ve uzaktan eğitime, Endüstri 4.0’a daha hız katacak.



Kripto para



Son dönemde hızla yükselen kripto para dünyasından 2021 yılında da beklenti yüksek. Kovid-19 salgını nedeniyle karşılaşılan lojistik sorunlarını çözmede yardımcı olabileceği vurgulanıyor. Geçen yıl bankacılık devlerinin kripto hizmetlerini genişletmeye çalıştığını da gördük.