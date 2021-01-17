Cep ekranı yuvarlandı maskeler akıllandı

Bu yıl sanal olarak düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2021 sona ererken, pek çok ilginç ürünün tanıtımına sahne oldu. Bunlar arasında ekranı yuvarlanabilen cep telefonu, akıllı diş fırçası, akıllı gözlük, şarj edilebilen teknolojik maske gibi ürünler bulunuyor

Teknolojik maske hamlesi

Pandemi nedeniyle bu yıl fuarda çok fazla hijyene yönelik icat da gördük. Teknolojik maskeler de bunlar arasında. Oyun cihazları üreticisi Razer’ın, Project Hazel adlı teknolojik maskesi de görücüye çıktı. Henüz konsept aşamasında olan ürün, çıkarılıp şarj edilebilir aktif ventilatörler ve hava akışını düzenleyen akıllı bölmeler kullanan teknolojilere sahip. Project Hazel, açık ve şeffaf tasarımıyla sosyalleşmeye de imkan veriyor. Gülümserken ya da başka bir duygu durumunda etrafınızdakiler mimiklerinizi görebiliyor. İşitme engelliler de dudaklarınızı okuyabiliyor. Teknolojik maskenin ayrı olan kutusunu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Ultraviyole ışınlarıyla otomatik olarak kendini de temizleyebiliyor. Ürünün ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı.

Farklı bir ekran denemesi

Cep telefonu ekranında farklı şekilde görüntü elde etme çabaları sürüyor. Katlanan ekrandan sonra sıra yuvarlanabilen ekranlara geldi. LG’nin yuvarlanabilen (rollable) teknolojili cep telefonu fuarda ilgi odağı oldu. LG Rollable, mekanizması sayesinde yukarı doğru yuvarlanıp genişleyebilen bir ekrana sahip. LG, CES 2021’de bu telefonu bir konsept video ile tanıttı. Telefon, tablet gibi bir görünüme ulaşmak için yukarı doğru yuvarlanan bir ekranla görüntülendi. Telefonun arka tarafında bulunan ve daha önce Rollable OLED model televizyonlarda da kullanılan mekanizma sayesinde ekran genişletiliyor ve çözünürlük otomatik olarak ayarlanıyor. Konsept videoda donanım ve teknik özellikleri hakkında bilgi verilmedi. Sızan bilgiler 7.4 inç ekranı olduğunu gösteriyor. Pili ise 4.200 mAh. Telefonun bu yıl içinde satışa sunulması bekleniyor.

14 gün pil ömrü var

Honor, fuarda akıllı bileklik modeli Band 6’yı tanıttı. 1.47 inç’lik Amoled ekranında 194x368 çözünürlüğe sahip olan Band 6, 2.5D kavisli camla geliyor. Kalp ritim takibi, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü ve uyku takibi gibi özellikler yanında bileklik, kadınlara yönelik periyod takibi de sunuyor. 10 farklı profesyonel spor modunun yanında yeni ve popüler spor dallarıyla ilgili egzersizleri de takip edebilen Honor Band 6, egzersizi otomatik olarak tespit edip, detaylı takip modunu da aktifleştirebiliyor. 14 güne kadar pil ömrüne sahip. Hızlı şarj özelliği de var. Bluetooth üzerinden telefon aramalarını ve bildirimleri anında gösterirken, akıllı telefonunuzun kamera deklanşörü olarak da görev alabiliyor. Honor fuarda ayrıca MagicBook Pro 2021 taşınabilir bilgisayarını da duyurdu.

Artırılmış gerçeklikle bakın!

Lenovo fuarda bilgisayar modelleri yanında farklı bir ürünü de sergiledi. Bu artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü ThinkReality A3. Katlanabilir yapıdaki akıllı gözlük, bilgisayar ve cep telefonuyla da etkileşime girebiliyor. Qualcomm XR1 işlemci kullanan gözlüğün ön tarafında 8 MP’lik kamera var. Bilgisayar bağlantısında beş farklı sanal ekran gösterebilecek özellik sunuyor. Akıllı gözlük ThinkReality A3, uzaktan yardım, yönlendirmeli iş akışları ve 3 boyutlu görselleştirme de sunuyor. Kurumsal alana hitap eden gözlüğün bu yıl mart ayında satışa çıkması bekleniyor.

Dişlere akıllı temizlik

Procter&Gamble (P&G) CES’te yenilikçi temizlik ürünlerini sergiledi. Şarj edilebilir diş fırçası Oral-B iO bunlar arasında yer aldı.

Yenilenen cihaz sürtünmesiz sürücü ve yeniden tasarlanan fırça başlığına sahip. Her gün profesyonel bir temizlik hissi için dönen kılları mikro titreşimlerle birleştiriyor.

Pil göstergesi bulunurken, 4 farklı da başlık sunuyor. Beyazlık, diş eti bakımı, günlük temizlik, hassasiyet gibi farklı modları da bulunuyor.