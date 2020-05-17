Cepte korona günleri modelleri!

Cep telefonu üreticileri korona günlerinde yeni model lansmanlarını sürdürüyor. Özellikle Çinli markalar bu dönemde yeni ürün tanıtımlarından vazgeçmedi. Huawei, Oppo, Xiaomi, Honor, realme giriş, orta ve üst segmentteki modellerini görücüye çıkardı.

Nokta ekranlı telefonlar

Xiaomi, Türkiye’de Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Mi Note 10 Lite olmak üzere orta segmentteki üç yeni akıllı telefonunu duyurdu. 6.67 inç’lik çentiksiz nokta ekranı bulunan Note 9 Pro’nun 64 MP+8 MP+5 MP+2 MP’lik dört kamerası var. Selfie kamerası ise 16 MP. 5.020 mAh’lık bataryası olan model 30W hızlı şarj cihazı ile geliyor.

Redmi Note 9S ise, 6.67 inç’lik nokta ekran, 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü ile arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlıyor. 16 MP’lik selfie kamerası ve 5.020 mAh’lık pili var. Redmi Note 9S’in 4 GB+64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB+128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB+64 GB modeli 3.299 TL’den, 6 GB+128 GB modeli ise 3.599 TL’den satışa çıktı. Mi Note 10 Lite ise uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor.

Honor’dan 30 serisi

Honor, 30 serisi lansmanını yaptı. Seride Honor 30, Honor 30 Pro ve Honor 30 Pro+ modelleri bulunuyor. Honor 30 Pro+, 6.57 inç’lik ekran, 8 GB bellek, 256 GB dahili depolama, 4.400 mAh pil, 50 MP+16 MP+telefoto kamera, 32 MP+ 8 MP ön kamera, 8-12 GB Ram, 256 GB depolama, 4.000 mAh’lık pille geldi. Honor 30 Pro ise 6.57 inç ekran, 8 GB Ram, 128-256 GB depolama, 40 MP+16 MP+telefoto, 32 MP+8 MP ön kamera, 4.000 mAh’lık pile sahip. Honor 30, 6.53 inç ekran, 6-8 GB Ram, 128-256 GB depolam 40 MP+8 MP+2 MP ve telefoto dörtlü arka kamera, 4.000 mAh pille geldi. Bu modeller önümüzdeki günlerde Türkiye’de de satışa sunulacak.

Reno 3 serisi karşınızda

Oppo, Reno 3 ve Reno 3 Pro modellerini tanıttı. Reno 3 6.4 inç, Reno 3 Pro ise 6.5 inç ekranla geldi. Reno 3 Pro’da, Snapdragon işlemci, 12 GB bellek, 256 GB depolama, 48 MP ana kamera, 13 MP telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP siyah beyaz kamera var. Ön kamerası ise 32 MP çözünürlükte. Android işletim sistemli telefonun pili ise 4.025 mAh. Reno 3 ise Mediatek işlemci, 8 GB bellek, 128 GB depolama, 48 MP+13 MP+8 MP +2 MPlik dörtlü arka kamera ve 44 MP’lik ön kamera ve 4.025 mAh’lık pile sahip. İki modelin de karbon siyahı ve kuzey ışıkları renkleri var. Reno 3’ün fiyatı 3.999 TL, Reno 3 Pro’nun fiyatı ise 6.599 TL.

Video ve fotoğraf canavarı

Kendi işletim sistemi HMS’li (Huawei Mobil Servisleri) modellerine hız veren Huawei, yeni P40 serisiyle adından söz ettiriyor. P40 Pro, P40 ve P40 lite’tan oluşan seri ülkemizde de satışa sunuldu. Modeller, fotoğrafçılık ve video yetenekleriyle öne çıkıyor. P40 Pro’nun 6.58 inç’lik ekran boyutu, 50 MP ana kamerası, 12 MP telefoto, 40 MP geniş açılı sine kamera, üç boyutlu derinlik sensörü ve 32 MP’lik ön kamerası var. Huawei HiSilicon Kirin 990 işlemci, 8 GB Ram, 128-256 GB hafıza ve 4.200 mAh’lık pil diğer özellikleri arasında. P40 ise, 6.1 inç’lik ekran, 8 GB Ram, 128-256 GB dahili hafıza, 3.800 mAh batarya, 50 MP+16 MP+8 MP’lik arka kamera ve 32 MP’lik ön kamerayla geldi. P40 Pro için 11.999 TL, P40 için 8.499 TL ve P40 lite için 3.199 TL fiyat açıklandı. Marka son olarak bu seride P40 lite E’yi de duyurdu.

realme’den yeni ürünler

realme, giriş seviyesindeki modelleriyle ilgi görüyor. 6 serisini lanse eden marka önce 6i, sonra realme 6 ve realme 6 Pro’yu ülkemizde satışa sundu. realme 6, 6.5 inç’lik ekran, MediaTek işlemci, 4.300 mAh pil, 4-8 GB Ram ve 128 GB’lik depolama seçeneğine sahip. realme 6, 4 kameralı, ana kamerası 64 MP çözünürlükte. Diğer kameralara 8+2+2 MP çözünürlüğe sahip. realme 6 Pro, 6.6 inç’lik ekran, 8 GB Ram, 128 GB hafıza, Qualcomm Snapdragon 720G işlemci kullanıyor. 4.300 mAh’lık pili, 64 MP+8 MP’lik iki arka kamerası, 16+8 MP iki ön kamerası bulunuyor. realme 6 4GB+128GB ile 2.399 TL, realme 6 Pro ve Buds Air ikilisi 3.598 TL olarak satışa sunuluyor.