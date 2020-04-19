Cepte koronaya karşı sanal hamle

Korona günlerinde gıdadan sonra en önemli ihtiyaçlardan biri de iletişim. Cep telefonunda satın alma oranları düşse de halen talep sürüyor. AVM’ler dışındaki cep telefonu bayileri de açık kalmasına izin verilen mağazalar arasında. Ancak alımlar daha çok sanal kanala yönelmiş durumda.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Kemal Turnacı, cep telefonu piyasasında trafiğin düştüğünü belirterek, “Trafik online kanala yöneldi. 20 bin civarı bayi Türkiye genelinde sağlıklarını riske atarak hizmet veriyor. Tüm hijyenik tedbirleri alıyorlar. Pazar günleri hariç diğer günler 12:00-18:00 saatleri arasında hizmet veriyorlar” dedi.



Yıllık 8 milyon



Böyle bir dönemde cep telefonu alım alışkanlıklarının tamamen değiştiğini ve cihaz yenileme sürelerinin uzayacağını aktaran Turnacı, “Bu durumda 10 milyon seviyesinde öngördüğümüz satış, bu sürecin 2 ay daha süreceği tahminiyle 8 milyon civarında olacak. Bu rakam salgının süresine bağlı olarak düşebilir” dedi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, cep telefonuna olan ilginin her segmentte sürdüğünü belirterek, “Bu süreçte cep telefonuna ilginin hiç azalmadığını, aksine premium segmentte artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Online mağazamızı açtık. Satışlar online kanallara kayma eğiliminde olsa da açık olan cadde operatör mağazaları ve bayilerde de ürünlerimizin satışları devam ediyor. P40 serisi ve P40 lite Türkiye’de satışa sunulacak” açıklamasını yaptı.

İlgi her zaman var



Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, pandemi döneminde cep telefonu satışlarının çok etkilendiğini dile getirerek, şunları söyledi: “Haklı olarak öncelikler yaşamsal ürünlere çevrildi. Şu anda en çok satış online platformlarda. Evde geçirdiğimiz süre ciddi arttı. Bu nedenle büyük ekranlı modeller ve oyun telefonlarına talep var. En çok satan modellerimiz 2 bin TL seviyelerinde. Pazarın ağırlığı da bu fiyat çerçevesinde şekilleniyor.”





‘Normal seyrine döner’

Samsung Electronics Türkiye Akıllı Telefon Ürün Stratejileri İş Birimi Kıdemli Müdürü Hakan Alpay, “Operatör bayileri de açık. İnternet pazar yerlerinde de modellerimiz satışta. Evlere kapandığımız bu dönemde akıllı telefon, saat ve tablet gibi cihazlar vazgeçilmez bir parçamız oldu. Alışveriş alışkanlıkları da çok değişti. Sanaldan satış arttı” açıklamasını yaptı. Realme Türkiye Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu, karantinanın başladığı ilk haftalarda satışlarda biraz düşüş yaşandığını ancak ilerleyen haftalarda normal seyrine döndüğünü, özellikle sanal kanallardan daha fazla satış dönüşü aldıklarını aktardı.

Yeni model tanıtımı sürüyor

Huawei P40 serisini duyurdu. Seride P40 Pro+, P40 Pro ve P40 yer alıyor. 50 MP’lik kamera donanımı ilgi çekiyor. Seri, Kirin 990 5G ile güçlendirildi. Kavisli bir ekran ve kompakt bir kasa tasarımına sahip. Katlanabilir ekranlı modeli Mate Xs’i 8 Nisan’da online mağazasında satışa sundu.



Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu duyurdu. Mi 10 online kanalda sınırlı sayıda satışa sunuldu. Mi 10 Pro da yakında satılacak. Mi 10 256 MB’lık modeli 8.400 TL fiyata sahip. 6.67 inç’lik ekranı, 8 GB’lık Ram’i, dört arka kamerası var.

Realme, 6 serisini online toplantıyla tanıttı. 6 kamera ve güçlü performans özellikleri ile öne çıkan realme 6 serisi Türkiye’de ön siparişte. Realme 6i 2.399 TL, realme 6, 4 GB+128 GB 2.999 TL ve realme 6 pro 3.899 TL olarak duyuruldu.



Honor, 30 serisini duyurdu. Seride Honor 30, 30 Pro ve 30 Pro+ bulunuyor. Seri, mobil fotoğraf yetenekleriyle öne çıkıyor.