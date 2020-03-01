Cepte yeni model furyası

Cep telefonlarında yeni modeller peş peşe tanıtılıyor. Huawei, Samsung, Honor, Xiaomi ve realme amiral gemisi modellerini lanse eti. Çoğu yapay zekalı ve 5G’li olan yeni modellere göz attık

Son dönemde üst segmentte tanıtılan cep telefonları iddialı kameraları ve fotoğraf özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Flip Z ve Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra, Huawei Mate Xs, Xiaomi Note 10 Pro, Honor 9X Pro ve realme x50 Pro bunlar arasında. Yeni telefonların pek çoğunun 5G özelliğinde olması da dikkat çekiyor. Son dönemde piyasaya çıkan amiral gemisi modellere göz attık.

Katla ve konuş

Huawei, katlanabilir ekranlı telefon serisini Mate Xs’le sürdürüyor. 5G’li telefon, Huawei’nin uygulama dağıtım platformu App Gallery ile geldi. 6.6 inç’lik ana ekrana ve 6.3 inç’lik ikincil ekrana sahip. Açıldığında 8 inç’lik bir tablet halini alıyor. Kirin 990 5G ile güçlendirilen Mate Xs, kenar çubuğuna dikey şekilde yerleştirilen Super Sensing Leica Quad kamera sistemine sahip. 40 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve 3D derinlik algılama kamerasını içeriyor. Kamera sistemi, sabit çekimler ve 30X’e kadar hibrit zoom’u destekliyor. Düşük ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar çekiyor. Telefonun nisan ayında Türkiye’de satışta olması bekleniyor.

108 MP’lik beşli kamera

Xiaomi’nin amiral gemisi ise Mi Note 10 Pro. 108 MP’lik beşli kameraya sahip. 6.47 inç’lik 3D kavisli ekranı var. Qualcomm 7 serisinin Snapdragon 730G işlemcisini kullanıyor. 208 gram ağırlığında. 8 GB’lik belleği ve 256 GB’lik dahili depolama alanı var. 108 MP’lik geniş açılı, 12 MP’lik telefoto, 5 MP telefoto, 20 MP ultra geniş ve 2 MP’lik makro kamerası var. 32 MP’lik ise selfie kamerası bulunuyor. 5.260 mAh’lık pille geldi. 30 W hızlı şarj adaptörü ile kullanıcısına 65 dakika gibi kısa sürede yüzde 100 şarj imkânı veriyor.

Yeni hassas ekran içi parmak izi sensörü ile kilit açma hassasiyeti artırılan Note serisinin yeni üyesi çok işlevli NFC özelliğine de sahip. Beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleriyle 5.999 TL’den satışa sunuluyor.

realme’den 5G’li model

realme de yeni modeli X50 Pro 5G’yi tanıttı. 6.4 inç’lik süper amoled ekrana sahip telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 865 5G işletim sisteminden alıyor. 64 MP kamerası olan realme X50 Pro 5G, dörtlü kamera sistemine sahip. 64 megapiksel + 12 megapiksel + 8 megapiksel + ek mercek sistemi bulunan telefon, 20x hibrit yakınlaştırma yapabiliyor. 12 MP telefoto kamera da yer alıyor. 8 MP kamera ise 119 derece ultra geniş açı çekim yapabiliyor. X50 Pro 5G, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB’lık üç farklı alternatif ve yosun yeşili, bakır kırmızısı renklere sahip. Avrupa satışı nisanda başlayacak.

100x’lik zoom yapıyor

Samsung, Galaxy S20 serisini üç modelle görücüye çıkardı. S20, S20+ ve S20 Ultra, 6 Mart’ta satışa sunuluyor. S20 6.2 inç, S20+ 6.7 inç’lik ve Galaxy S20 Ultra 6.9 inç’lik Amoled sonsuz ekranla geliyor. İlk iki modelde 10 MP’lik ön kamera, S20 Ultra’da ise 40 MP’lik ön kamera var. S20’de 12 MP ultra geniş, 12 MP geniş açılı, 64 MP telefoto arka kamera bulunuyor. S20+’da, 12 MP ultra geniş açılı, 12 MP geniş açılı, 64 MP telefoto arka kamera var. S20 Ultra ise 12 MP ultra geniş, 108 MP geniş açılı ve 48 MP telefoto arka kamerayla donatıldı. Galaxy S20 ve S20+’da 30x’e varan zoom kullanıldı. Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğinde 100x’e varan zoom özelliği var. Üç model de 8 GB Ram ve 128 GB’lik dahili bellekle geliyor. Galaxy S20 8.299 TL, S20+ 9.299 TL ve S20 Ultra ise 12.499 TL.

Yapay zekalı selfie kamerası

Honor, amiral gemisi modeli View 30 Pro’yu lanse etti. 6.5 inç’lik ekranı olan telefon, 5G özelliğine sahip. Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilen model, 40 MP’lik ana kamera, cine lense sahip 12 MP süper geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunan Super Sensing üçlü kameraya sahip. Çift lense sahip ön kamera sistemi, içerisinde 32 MP’lik yapay zekâ destekli bir selfie kamerası, 8 MP’lik geniş açılı selfie kamerası barındırıyor. 40W’lık kablolu şarj ve 27W’lık kablosuz şarj özelliği sunan telefon, kablosuz olarak uyumlu cihazları şarj edebiliyor.