Cepte yeni model yağmuru

Yeni normalde cep telefonu tanıtımları vites artırdı. Son dönemde ardı ardına giriş, orta ve üst segmentte pek çok yeni model lansmanı yapıldı. Samsung, Huawei, Honor, Poco, realme gibi markaların yeni modellerine göz attık.

Oyun severler için

Mobil oyun severlere hitap eden Poco X3 NFC, Türkiye’de satışa çıktı. Telefon, Qualcomm’un 700 serisi 4G işlemcisi olan Snapdragon 732G’yi kullanıyor. Game Turbo 3.0’ın en son sürümüne sahip. Farklı senaryolar için tasarlanmış 150’den fazla titreşim modu var. 6.67 inç’lik ekranı bulunan telefon, 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü arka kamera sistemiyle geldi. 5.160 mAh pili bulunan telefon, 65 dakikada yüzde yüz şarj olabiliyor. Poco X3 NFC’nin 6 GB+64 GB modeli 3.299 TL, 6 GB+128 GB modeli ise 3.339 TL’den satılıyor.

Üç dakikada şarj et

Realme’nin yeni modeli 7 Pro, piyasaya sürüldü. Telefon, sıfırdan yüze sadece 34 dakikada dolarken, 12 dakika içinde ise neredeyse yüzde 50 şarj olabiliyor. Daha kısa sürelerde bile çok hızlı şarj imkanı sunan realme 7 Pro, sadece 3 dakikalık dolumla bile 2.5 saat YouTube veya 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimi sunabilecek kapasiteye ulaşıyor. 65 W SuperDart şarjı bulunuyor. Geliştirilmiş 64 MP Sony IMX682 ana kamerası ve özel gece modlarıyla iyi bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. 8 MP ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti var. Gümüş ve mavi rengiyle 3.999 TL fiyata sahip.

Mate 40 serisi dört modelle geldi

Huawei, Mate 40 serisinde Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Porsche Design Huawei Mate 40 RS’den oluşan dört modelini görücüye çıkardı. Mate 40 6.5 inç, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerinde ise 6.76 inç’lik ekranla geldi. Dört model de teknolojik özelikleriyle göz dolduruyor. Mate 40 Pro ve 40 Pro+, 5 nanometre entegre 5G çip setine, ultra vision cine kamera sistemine sahip. 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı olan Huawei Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+’ın IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da var. 3D resimlerle kimlik doğrulaması (3D Face Unlock), ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve hassas hareket sensörü diğer teknik özellikleri arasında. Eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control özelliği ile cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz yeterli. Telefonlarda Huawei Kirin 9000E işlemci var.

Kesintisiz eğlence

Honor, 10X Lite modelini duyurdu. 6.67 inç’lik ekranı olanı telefonun 48 MP’lik ana kamerası var. 8 MP süper geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik yardımcısı kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi sunuyor. 8 MP’lik yapay zekâ destekli selfie kamerası ise güzellik modu, filtreler ve bokeh efektiyle dikkat çekiyor. 22.5W SuperCharge hızlı şarj özelliği ve 5.000 mAh’lık bataryası var. Honor 10X Lite, 206 gramlık ağırlığa sahip. Telefonu tuttuğunuz anda başparmağınıza denk gelen parmak izi okuyucusuyla da hızlı ve güvenli şekilde bilgilerinize erişmenizi sağıyor.

Ön siparişe açıldı

Samsung’un yeni modeli Galaxy M31s, Türkiye’de ön siparişe açıldı. M31s sahip olduğu sekiz çekirdekli işlemci, gelişmiş 4’lü kamera sistemi ve yüksek kapasiteli 6.000 mAh pili ile dikkat çekiyor. Galaxy M31s’in 6.5 inç’lik FHD+Süper Amoled sonsuz ekranı var. 64 MP ana kamera ile ultra yüksek çözünürlükte çekim yapabiliyor ve 12 MP ultra geniş açılı kameranın 123 derece görüş açısı ile her anı gördüğünüz gibi çekebiliyorsunuz. Telefonun 5 MP derinlik kamerası arka planı bulanıklaştırırken, 5 MP makro kamerası da var. Sekiz çekirdekli işlemci ve 6 GB Ram ve 128 GB dahili hafızası bulunuyor. Fiyatı, 3.499 TL.