 Dev fuar sanala taşındı

Teknoloji dünyasının en büyük buluşmalarından CES 2021, bu yıl tamamen sanal ortamda düzenleniyor. 11-14 Ocak tarihleri arasında açık kalacak olan fuara, pandemiyle mücadele teknolojileri, mikro LED TV’ler, 5G, robotlar damga vuracak





Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovlarından olan CES 2021 bu yıl çok farklı başlıyor. 50 yıllık tarihinde ilk kez tamamen sanal olarak düzenleniyor. 11-14 Ocak tarihleri arasında açık kalacak olan şovu dünyanın her yerinden herkes evlerinden takip edecek.









Ancak pandemiye karşın teknolojide gelişim durmuyor. Bu yılki şovda hastalıkları önceden tespit eden icatlar, mikro LED televizyonlar, yapay zekalı cihazlar, 5G, robotlar, elektrikli araçlar gibi teknolojileri göreceğiz.

Tamamen sanal olarak düzenlenecek fuara bu yıl daha az firmanın katıldığı görülüyor. Bu yıl bin firma ürünlerini sanal etkinliklerle sergileyecek. CES 2021’e damga vuracak teknolojileri araştırdık.

Pandemiyle mücadele









Dünya pandemiyle mücadelede teknolojiden yararlanıyor. CES 2021’in öne çıkan trendlerinden biri bu olacak. Firmalar, uzaktan eğitim ve çalışma, karantinalara karşı insanların hayatını kolaylaştırmak için yeni teknolojilerini görücüye çıkaracak. Sağlık ve akıllı ev teknolojileri fuara damga vuracak. Yüksek teknolojili maskeler, akıllı hava temizleme cihazları, mikropları öldüren ultraviyole ışınlar, el değmeden kullanılan cihazlar… Dünyada çoğu firmanın evden çalışmaya geçmesiyle işleri patlayan bilgisayar firmaları da fuarda boy gösterecek. Evden çalışma ve eğitimi kolaylaştıracak teknolojilerini tanıtacaklar. Ev eğlencesi için ise televizyonlar, hoparlörler, yayın izleme cihazları öne çıkacak.





5G yine gündemde

5G yine gündemde olacak. Bu teknolojiyle bu yıl farklı 5G’li cihazlar görüyor olacağız. Dünyada pek çok ülkede 5G kullanımı başladı. İnternette 10 kat daha fazla hız getirecek olan bu teknolojiye sahip telefonlarını bütün büyük üreticiler lanse ediyor. 5G koronavirüsle mücadelede de kullanılacak teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak. Uzaktan sağlık, eğitim ve çalışmayı kolaylaştırıyor.



Sanal CES 2021’de daha fazla robot görüyor olacağız. Pandemi sonrasında otomasyona talebin artması ve sosyal mesafe isteği robotları daha önemli hale getirdi. Pek çok hastanede robotlar hastaların ateşini ölçmede ve diğer tetkiklerini yapmada kullanılıyor. Ultraviyole ışınları kullanarak odaları dezenfekte ediyorlar.





Mikro LED televizyonlar

Mikro LED ve 8K televizyonlar da fuara damga vuracak teknolojiler arasında. Daha fazla OLED panel ve daha büyük ekranlar görüyor olacağız. Mini ve mikro LED paneller OLED’lerin hakimiyetini zorlayacak. 8K TV’ler halen göreceli olarak daha az olsalar da fiyatları düşüyor. Televizyonları artık sadece TV ve film izlemenin ötesinde video konferans kullanımında da görüyor olacağız. Fuar öncesinde yeni ürünlerini tanıtan firmalar da oldu. Bunlardan biri Samsung. Yeni nesil QLED 8K serisini tanıttı. Bu TV serisi, ses, video ve akıllı yetenekleri güçlendirmek için gelişmiş yapay zekâ teknolojisinin gücünden yararlanıyor. Ayrıca, Tizen tarafından desteklenen bir dizi akıllı özellik sunarak tüketicilerin sesli komutları kullanmasını ve Tap View, Digital Butler ve Samsung Health gibi yeni özelliklere erişmesini daha kolay hale getiriyor. Q950TS QLED 8K TV, yüzde 99 ekran gövde oranına sahip. Tüm ekran boyunca kalınlığı 15 milimetre. Bu yıl farklı bir trend olarak da LG’nin transparan OLED ekranlarını görüyor olacağız.













Her yıl otomotiv üreticileri CES 2021’i yeni otonom ve elektrikli araçlarını tanıtmak için bir platform olarak kullanırlar. Bu yıl da elektrikli araçlarla ilgili yenilikler bekleniyor. Oto devleri ikonik modellerinin elektrikli versiyonlarını tanıtıyor olacaklar. Bunlar arasında Ford Mustang, Ford F-150 ve Hummer bulunuyor. GM’den de yeni elektrikli araç lansmanı bekleniyor. John Deere de yapay zekalı ve robotik destekli traktörünü tanıtacak.



YENİ ÜRÜN



Üç yeni oyuncu monitörü











Acer çeşitli oyuncuların farklı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği üç Predator ve Nitro oyun monitörünü tanıttı. Predator XB273U NX oyun monitörü, profesyonel oyuncular için 2560x1440 piksel çözünürlükte WQHD panel ve yüksek hızlı 275 Hz tazeleme oranına ek olarak NVIDIA Reflex Latency Analyzer özelliğini sunuyor. Acer Nitro XV282K KV, oyunseverlere 4K ultra yüksek çözünürlüklü 3840x2160 çözünürlük, 100.000.000:1 kontrast oranı ve DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını sunuyor. Acer, Predator XB323QK NV ve Nitro XV282K KV ile TÜV Rheinland Eyesafe sertifikalı oyun monitörlerini hazırlayan ilk markalardan oldu.