Dijital oyuna hücum var

Evde en iyi vakit geçirme ve eğlence yöntemlerinden biri oyun. Evde kalışın artmasıyla oyun oynama oranlarında rekor yaşanıyor. Online turnuvalar ve etkinlikler de düzenleniyor

Okulların tatil edilmesi ve virüsten korunmak amacıyla evde kalan sayısının artması dijital oyunlara yaradı. En iyi vakit geçirme ve eğlence yöntemlerinden biri olan oyunlarda rekor kırılıyor. Dünyada da benzer bir durum var. Bilgisayardaki en büyük dijital oyun platformu Steam, 20 milyon anlık oyuncuyla rekor kırdı.

Mobil önde gidiyor

Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, oyun oynama oranlarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, “Dünya çok zorlu bir süreçten geçerken, özellikle insanların evde kalıyor olması oyun sektörünü katladı. Bu süreçte her mecrada oyun oynama oranlarının arttığını görüyoruz ancak mobil önde gidiyor” dedi.

E-spora devam

Fiziki müsabakalar hariç online e-spor müsabakalarının devam ettiğini dile getiren Özdemir, e-spor’un süreçten olumsuz yönde en az etkilenen spor branşı olduğunu kaydetti.

Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu da dijital oyunlara ilginin çok arttığını aktararak, “2020 ile beraber yüzde 50 mobil, yüzde 35 PC, yüzde 15 konsol olarak devam eden harcama oranları, salgından sonra mart ayı boyunca yüzde 55 PC, yüzde 25 mobil ve yüzde 20 konsol olarak değişti. Virüsle beraber evlerde kalma oranı artınca PC oyunlarının oynanma oranları da arttı” diye konuştu.

Moral vereni oynayın

Mehmet Dumanoğlu, insanların stres atmak ve eğlenmek için online ve çok oyunculu oyunları daha çok tercih etmeye başladığını, PUBG, Fortnite, League of Legends, FIFA ve CS:Go’nun en çok tercih edilen oyunlar olduğunu aktardı.

Dumanoğlu, “Uzun süre bilgisayar başında kalacak oyunculara günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde su tüketmelerini ve bir saat arayla oyuna ara vermelerini öneriyoruz. Bulunduğumuz durumdan dolayı aşırı korku içeren tek oyunculu oyunlardan daha çok, çok oyunculu oyunların oynanması moral düzeyinin artırılmasında ve daha iyi vakit geçirmek için ideal” önerisinde bulundu.

Online turnuvalar

Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, virüsün Türkiye’de de ortaya çıkması sonrasında evde geçirilen zamanın arttığını ve bunun oyun oynama oranlarını otomatik olarak yükselttiğini kaydetti. Aydemir, “Oyun sektöründeki en büyük değişiklik, offline yapılan etkinliklerin, turnuvaların iptal edilip her şeyin online’a geçmesi oldu. Şu anda gençler ve çocuklar tatilde olduğu için birçok oyun firması onları mutlu etmek için tüm dünyada farklı online oyun içi etkinlikler yapıyor. Türkiye’de de bu geçerli” dedi.

Aydemir, en çok oynanan oyunlarla ilgili de “Genel popülarite değişmedi. PUBG Mobile, Zula, Call Of Duty Mobile, LOL, Mobile Legends, kelime ve puzzle oyunları, Steam ve Epic Store’daki offline oyunlar hala en trend” bilgisini verdi.

Aksesuar alınıyor

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, oyun aksesuarlarına talepte ciddi artış yaşadıklarını dile getirerek, “Oyun için kullanılan klavye, monitör, anakart mouse, konsol satışlarında önemli artışlar var. En çok klavye talebi var. Klavyeyi, mouse, monitör ve anakart satışları takip ediyor. Artışın sürmesini bekliyoruz. Genel olarak insanlar e-ticarete yöneliyor” dedi.

En çok oynanan oyunlar

PUBG Mobile

Zula

League of Legends

Fortnite

Call of Duty

FIFA 2020

PES 2020

CS:GO

101 Okey Plus

Kelime Gezmece

Kelimelik

Sudoku