Dosyalarınızı bulutta saklayın

Fotoğraflar, telefon rehberi, kimlik bilgileri, gerekli evraklar, kredi kartları... Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bu bilgilere bulut hizmetleri sayesinde her yerden her zaman erişmek mümkün. Silinme tehlikesi yanında son dönemde ülkemizde yaşanan afetler, bulutun önemini bir daha ortaya koydu. Bütün anıları ve bilgilerimizi bir anda kaybedebileceğimiz gerçeğiyle tekrar yüzleştik.



Zaten veri depolama, teknolojinin gelişmesiyle her alanda çok önemli hale geldi. Bireysel tarafta da ücretsiz ya da çok az ücretlerle kullanılabilen pek çok uygulama bulunuyor. Bulut depolama internette bulunan bir sabit disk demek. Dosyalarınızı buraya aktardığınızda dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir cihazdan onlara erişmeniz mümkün. Dosyaları bulutta saklamanın pek çok avantajı da var.



Ücretsiz uygulamalar



Google Drive: Google tarafından oluşturulmuş bir dosya depolama hizmeti. Bu hizmet kullanıcıların bulutta doküman saklamalarını, dosya paylaşabilmelerini ve iş birliği yaptıkları kişilerle dokümanları düzenleyebilmelerini sağlıyor. Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar’da kullanılmak üzere 15 GB’lık ücretsiz depolama alanı sunuyor. Google Drive’da daha fazla depolama alanı satın da alabilirsiniz. 30 TB’ye kadar seçenekler sunuyor.



Yandex Disk: Yandex tarafından geliştirilen çevrimiçi bulut hizmeti. Diskte bulunan dosyalara internete bağlı herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz. Kullanıcılara 10 GB ücretsiz depolama alanı sunan bu bulut tabanlı platformda, kullanıcı arkadaşlarını Yandex.Disk’e davet ettiğinde depolama alanını artırabilir. Ayrıca düşük bir ücret karşılığında kapasitenizi 1 TB’a kadar çıkarabilirsiniz.

Senkronize de ediyor

Microsoft One Drive: Microsoft’un sunduğu çevrimiçi dosya depolama ve paylaşma hizmeti. Kullanıcılar Microsoft hesapları ile bağlanabildikleri One Drive’a tarayıcılarını kullanarak dosya gönderip, internet erişimi olan her yerden bağlanabiliyor. Microsoft’un bulut hizmetinde ise 5 GB’lık ücretsiz alan sunuluyor. Microsoft 365’e abone olduğunuzda ise bu kapasiteyi 1 TB’a çıkarabiliyorsunuz.



Dropbox: En popüler bulut depolama servislerinden biri. 2 GB’a kadar ücretsiz depolama alanı sunuyor. Dosyalarınızı bütün cihazlarınızda da senkronize etmenizi sağlıyor. Hem bilgisayar hem de akıllı telefonda aynı anda kullanılabiliyor. Depolama alanınızı artırmanız için ücret ödemeniz gerekiyor. İki adımlı doğrulama sistemiyle de güvenliğini artırmış durumda.



Cepte bulut: Cep telefonu markalarının çoğu da bu hizmeti sunuyor. Huawei, Samsung, Xiaomi, Oppo gibi markalar kendi bulut servislerine sahip. Bu markaları kullananlar bu hizmeti kullanıp verilerini yedekleyebiliyor. Çoğu ücretsiz hizmet veriyor.



Yerli çözümler



Operatör bulutları: Ülkemizde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom da abonelerine bulut hizmeti sunuyor. Turkcell, Lifebox’la bu hizmeti veriyor. Vodafone Güvenli Depo’da fotoğraf, video, müzik ve dosyalarınızı saklayabiliyorsunuz. Türk Telekom Bulut’la da rehberinizi, fotoğraf ve videolarınızı silinmeye karşı güvence altına alabilirsiniz. Yalnız bunlar için ücret ödemeniz gerekiyor.



Bilgisayara yeni oyuncu









Dynabook Europe, Türkiye’de kurumsal bilgisayar pazarına girdiğini duyurdu. Sharp Corporation, 2018’de Toshiba Client Solutions’ı satın aldığında bu birimi Dynabook olarak yeni bir markaya dönüştürdü. Marka, Toshiba’nın 35 yıllık dizüstü bilgisayar mirası üzerine inşa edildi. Türkiye’de teknoloji distribütörlerinden Aktepe Bilişim ile anlaşma imzaladı. Dynabook Europe Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, “Türkiye’deki KOBİ ekosistemi olağanüstü büyüme yetenekleri ve iş gereksinimleri ile çok heyecan verici bir pazar. 2020’nin ilk 5 ayında Türkiye’deki BT teknoloji ürünleri satışlarında yüzde 12’lik bir artış gerçekleştiğini görüyoruz” dedi. Dynabook iki yeni modeli Portege X30L-J ve X40-J’yi de duyurdu.