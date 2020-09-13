Evde internet hızına doping

Uzaktan eğitim ve evden çalışma internet hızını önemli hale getirdi. İnternet hızı yoğun kullanımda düşebiliyor. Alınabilecek birkaç pratik önlem ile evde kablosuz interneti daha hızlı kullanmak mümkün

Okulların uzaktan eğitimle açılması ve evden çalışmanın devam etmesi internet erişimini her zamankinden daha önemli hale getirdi. En hızlı internet deneyimini sunan fiber hizmeti maalesef ülkemizde her bölgede yok. Bağlantıların çoğu ADSL ve VDSL denilen internet bağlantısı üzerinden yapılıyor.

Türkiye’de internet servis sağlayıcıları 4-100 Megabit arasında hızlar sunuyor. Ülkemizde büyük çoğunluğun 16 Megabit’lik hızlarda internet aboneliği bulunsa da evlerde erişilebilen hızların ortalaması 8 Megabit’i buluyor.

Okulların bu yıl uzaktan eğitimle başlamasıyla, aşırı yüklenme sonrasında pek çok evde internet hızları yavaşladı. Alınabilecek bazı pratik önlemlerle evde kablosuz interneti daha hızlı kullanmak mümkün.

Öncelikle test edin

Öncelikle işe internet hızınızı test etmekle başlayın. Abone olduğunuz hız seviyesinin altında hızda internete bağlanıyor olabilirsiniz. Genelde sağlayıcılar en üst limiti söyleyerek size bir paket verir. Bunun için mobil uygulamalar ve speedtest.net gibi siteler var. Eğer hız çok düşükse servis sağlayıcıdan bunu düzeltmesini isteyin. Onlardan size en iyi ayarları vermesini isteyin. Ayrıca güncel paketlere göz atarak aboneliğinizin bulunduğu paketin bir üst limitine geçiş de yapabilirsiniz.

İnternet hızında etkili olan diğer bir etken ise modem ve router (yönlendirici). Modemin modeli, evdeki konumu ve gücü bağlantıyı çok etkiler. Güncel bir modem kullanmaya özen gösterin. Arıza sorununu en aza indirir. Modemi ve router’i evde daha merkezi bir konuma alın. CloudCheck gibi uygulamalarla evinizdeki en güçlü sinyal alan bölgeleri tespit edebilirsiniz. Bilgisayarınızı o bölgeye yakın konumlayın. Belli aralıklarla modeminizin fişini çekip takın. 10 saniye bekleyin arada gerekiyorsa tuşuna basıp reset’leyin.

Fiziksel engele dikkat

Evdeki bazı fiziksel engelleri de göz ardı etmeyin. Duvarlara ve internet sinyalini bozabilecek diğer elektronik eşyalara dikkat edin.

İnternet kablolarının uzunluğu ve kalitesi internet hızınızı doğrudan etkiler. Özellikle eski ve uzun bir kablo kullanıyorsanız büyük ihtimalle almanız gerekenden daha düşük bir hız kullanıyorsunuz. Bunun çözümü de kabloyu kısaltmak ya da kabloları yenilemek.

Kullandığınız teknik teçhizatın yani bilgisayar, cep telefonu, modem, tablet gibi cihazların çok eski olmamasına özen gösterin. Elinizden geldiğince yeni teknolojiyi kullanırsanız kablosuz internetten daha fazla verim alırsınız.

Yazılımları güncelleyin

Donanımsal destekler yanında bazı yazılımsal uygulamalarla da internet hızını artırabilirsiniz. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzda işletim sisteminin güncel olmasını sağlayın. Chrome, Edge gibi internet tarayıcınızın en güncel sürümünü yükleyin. Başta bilgisayar olmak üzere teknolojik cihazların ön belleğini de düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin. Düzenli olarak virüs taraması yaptırın. Bazı virüsler internet erişimine engel olur. Web tarayıcıdaki araç çubuklarını da silin. Arka planda çalışan uygulamaları da kontrol edin.

Wi-Fi ağınızın güvenliğini mutlaka sağlayın. Sadece sizin bildiğiniz bir şifreyle koruyun. Yoksa çevredeki insanlar sizin haberiniz olmadan ağınıza girebilir. Bu hem internetinizin verimini düşürür hem de başka şekillerde başınıza iş açmanıza neden olabilir.

Menzil genişletici kullanabilirsiniz

Özellikle büyük evlerde veya duvarların yoğun olduğu mekanlarda internet hızını artırmak için Wi-Fi menzil genişleticiler kullanılabilir. Modemden uzak noktalarda kablosuz menzil genişleticiler kullanarak evdeki kapsama alanını genişletebilirsiniz. Her odada aynı sinyali alabilmek için Wi-Fi gücü artırma cihazlarından edinebilirsiniz.

Aynı ağ üzerinde çok fazla bilgisayar ve cep telefonu kullanıcısının olması da hızı yavaşlatır. Buna dikkat edin. Önemli toplantı ya da ders sırasında evdeki diğer kişilerden büyük boyutlu dosyaları indirmemelerini isteyin. Siz de ders izlerken veya çalışırken çok büyük boyutlu dosya indirmeyin.

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Koşarken, yüzerken veya başka bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor. Watch GT 2 Pro’nun ekim ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.