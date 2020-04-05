Evlerin gözdesi tablet, dizüstü ve kulaklık

Koronavirüs nedeniyle pek çok firmanın evden çalışmaya geçmesi ve eğitimin sanala taşınması, tablet ve dizüstü bilgisayara talebi artırdı.

Teknoloji marketleri kapalı olsa da online kanallardan satışlar sürüyor. Bu dönemde tekno marketlerde en gözde ürünler tablet, dizüstü bilgisayarın yanı sıra akıllı telefonlar, TV’ler, oyun bilgisayarı ve konsolu, kulaklıklar ve derin dondurucular oldu. Ayrıca evde eğlenceli vakit geçirmede teknoloji başrolü alıyor.

Yüzde 50 artış var

Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, belirli kategorilerde önemli artışlar gördüklerini, özellikle tablet ve dizüstü bilgisayarın önde gittiğini söyledi. Gökyıldırım, “Dizüstü bilgisayar satışlarımız yüzde 50’ye yakın artarken tabletlerde ise bu oran daha yüksek. Bilgisayarlarla beraber kullanılacak aksesuar talebi de yükseldi” dedi.

Akıllı telefonların da satış liderliğini koruduğunu dile getiren Gökyıldırım, “Ayrıca mağazalarımızda evden çalışmayı kolaylaştıracak her türlü bilgisayar, monitör, tablet, kulaklık, harici hard disk gibi ürünlere ilgi var. Evde kaldığımız zamanların çoğalmasından dolayı hava temizleyici, derin dondurucu, TV ve oyun konsolu satışları da yüksek bir ivme gösteriyor” diye konuştu.

‘Fiyatları artırmadık’

Bilgisayar üreticisi Acer da işlerini ofisten eve taşıyan şirketlerle uzaktan eğitim süreçlerinin dizüstü bilgisayarda satın alma hacmi yarattığını açıkladı. Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, evde kal çağrısının yapılmaya başlandığı 16 Mart’tan itibaren bilgisayar talebinde önceki haftalara göre yüzde yüzlük bir artış yaşandığını aktararak, şunları söyledi: “Koronavirüsle tüm dünyada etkin bir mücadele sürüyor. İş dünyası ve çalışanlarla eğitim sektörü ve öğrenciler için zorunlu ama önemli bir değişim dönemi yaşıyoruz. İşin ve eğitimin eve taşınması bazı ürün ve hizmetlere talebi artırdı. Virüs salgını kapsamında dünyada bilgisayar tedariğinde bazı yavaşlamalar olması ve doların yükselmesi nedeniyle zamların olabileceği öngörülüyor ama biz zam yapmıyoruz. Aksine nisan ayında yapacağımız indirim kampanyasıyla topluma olumlu bir katkı sağlamak istiyoruz.”

Kulaklıklara ilgi var

Evlere hapsolanların imdadına kulaklıklar yetişiyor. Hem çalışırken hem de evde vakit geçirirken önemli yardımcılar. Video konferans yaparken hayat kurtaran kulaklıklar, kalabalık ailelerde de tercih ediliyor. Bircom’un verilerine göre, ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında yüzde 40, oyun kulaklıklarında ise yüzde 20 artış var. Evde müzik dinleme ve video izleme deneyimini iyileştirmek isteyenler de kulaklık ve hoparlör satışlarını yüzde 23 artırmış. Online ders takip edenler ve evden çalışmaya devam edenlerin yanı sıra keyifli vakit geçirmek isteyenler de teknoloji aksesuarlarına ilgi gösteriyor.

Bilgisayar alırken bunlara dikkat edin

Gökyıldırım, “Her teknolojiseverin talebini karşılayacak şekilde dizüstü bilgisayar alternatifleri bulunduruyoruz. İlk olarak bilgisayarı hangi amaçla alacağına bakılmalı. Genel olarak ‘taşınabilirliğe daha fazla önem verenlere’ hafif ve ergonomik ürünleri, oyunculara gaming dizüstü bilgisayar modellerimizi önerebiliriz. Çizim veya tasarım yapma amacıyla mağazamıza gelenlere ise yönlendireceğimiz ayrı modellerimiz bulunuyor” önerisinde bulundu. Uzmanlar, virüse karşı alınması gereken önlemler arasında cep telefonu, bilgisayar, klavye ve mouse gibi çok fazla temasta bulunulan cihazların sık sık dezenfekte edilmesi gerektiğini de vurguluyor. Cihazların temizliği için çeşitli mikrofiber bezler, cihazlara zarar vermeyecek dezenfektan özellikli solüsyon spreyler kullanılması öneriliyor.