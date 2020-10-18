İletişime görüntü geldi!

Görüntülü iletişim altın çağını yaşarken, web kameraları da eski günlerine döndü. Talebin 30 kat arttığı bu teknolojik cihazlar, uzaktan çalışma, konferans ve eğitimi daha verimli hale getiriyor. Görüntülü görüşmenin yıldızı cihazları inceledik









Pandemi nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta görüntülü iletişim devrimi yaşanıyor. Video konferansın patlama yaptığı bu dönemde web kameralarının da yıldızı parlıyor. Web kamerası kısaltılmış adıyla webcam... Bilgisayarlara USB girişleri üzerinden bağlanan video aygıtı. Pandemide yıldızı parlayan teknoloji cihazları arasında. Cep telefonu ve dizüstü bilgisaylarda kamera kalitesinin artması bir dönem webcam’e ilgiyi azaltmıştı.









Ama pandemiyle beraber evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşması webcam’i tekrar popüler hale getirdi. Sektörden öğrendiğimiz bilgilere göre webcam satışları geçen yılın aynı dönemine göre 30 kattan fazla artış gösterdi. Özellikle masaüstü bilgisayarda çalışanlar webcam’e hücum ettiler. Profesyonel toplantı ve eğitimlerin kalitesini artırmak isteyenler de laptop, tablet ve cep telefonunun kamerasıyla yetinmiyor.



Webcam’de en iddialı markalardan biri Logitech. Firmanın Türkiye, Batı ve Orta Asya Ülkeleri Genel Müdürü Mustafa Uyar, bu dönemde bilgisayar ve aksesuarlarına talebin arttığını ve webcam’in de yeniden yıldızının parladığını söylüyor. Uyar, webcam’in laptoplara entegre edildiği 2010 yılından sonra sektörün küçüldüğünü anımsatarak, şunları aktarıyor:



İlgi sürecek



“Firma olarak biz görüntülü iletişime inandığımız için bu alana yatırımı sürdürdük. Dünyada da pazar payımız yüzde 70. İçinde bulunduğumuz dönemde ise webcam’le görüşme ihtiyacı çok ciddi arttı. Daha da artmasını bekliyoruz. Bu dönemde görüntülü görüşme ihtiyacı çok arttı. Özellikle eğitim, sağlık ve bankacılık sektörünün webcam ihtiyacı öne çıktı. Öğrenciler, öğretmenler, sağlık çalışanları, banka çalışanları, avukatlar, ajanslar, medya çalışanları, yayıncılar, reklamcılar, telekom sektörü çalışanları ve farklı sektörlerde bulunan üst ve orta kademe yöneticiler daha etkin iletişim için webcam aldılar. Talebin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz.”



Webcam’da Logitech, Everest, A4, Microcase gibi markalar var. Fiyatları 100 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar çıkıyor.



Alırken bunlara dikkat edin

Mustafa Uyar, webcam alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:



“Görüntü kalitesi ilk aranılması gereken özellik. Lensinin cam lens olması, minimum 1080p çözünürlüğe sahip olması, autofocus ve zoom yetenekleri, görüş açısı görüntü kalitesini etkileyen temel özelliklerdir. Birçok kullanıcının bugünlerde evde olduğunu düşünürsek, webcam’in görüntüyü işleme özelliğine sahip olmasının ve arka plan değişikliklerine imkan vermesinin aranan özellikler arasında olduğunu belirtebiliriz. Ürünün ışığın geliş açısına göre parlama ve gölgeleme yetenekleri yine görüntü kalitesini arttırır. Ses ve mikrofon özellikleri de kaliteli görüşme için diğer dikkat edilmesi gereken konular. Stereo çalışan bir ürün ve gürültüyü engelleyen mikrofon fark yaratacaktır. Ürünün yazılımlarla birlikte gelmesi, tripodla kullanılabilmesi de artısı. Online seminerler organize edenlerin ise 4K görüntü aktarımı yapan webcam’leri tercih etmeleri gerekiyor.”