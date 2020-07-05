İnternet tatile gitti!

Pandemi sonrası tekne, karavan ve çadırda tatil yapan sayısı arttı. Bu da farklı internet bağlantısı ihtiyacını doğurdu. Mobil ve taşınabilir Wi-Fi çözümlerine talep artışı var

Pandemi nedeniyle bu yıl karavan, tekne, çadır tatili ve müstakil yazlıklara ilgi arttı. Bu mekanlarda kaliteli internet kullanımı da önemli hale geldi. Özellikle karavan, tekne ve çadırlarda internet kullanımı önemli sorun haline gelebilir. Bu mekanlarda tatil yapanlar için çok farklı internet çözümleri var. Bu çözümleri ve dikkat edilmesi gerekenleri yazdık.

TP Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, yazlık evlerde uzun süreli kalınacaksa interneti taşıma ya da kısa dönemli abonelikten yararlanılmasını önerirken, “Taşımayı tercih edenler ya modemlerini götürebilir ya da yeni modem alabilirler. Ancak yazlık ev çok katlıysa ve bahçesi de varsa modem tek başına yeterli olmayabilir. Bu tür evler için modemin yanı sıra kablosuz ağ genişleticisi, powerline adaptör, Mesh WiFi gibi ürünler kullanılabilir. Böylece her katta, bahçede, evin her noktasında güçlü Wi-Fi sinyali ve keyifli bağlantı sağlanabilir” diyor.

Mobil internet çözümü

Karavan ya da tekne gibi hareket halinde olan alanlarda tatilini geçirenlere ise mobil Wi-Fi kullanmaları öneriliyor. Ali Dinçer, bunlara kısaca MiFi cihazları dendiğini, bu cihazlar içine takılan data hatlı bir sim kartı ile en az 10 cihaza kadar Wi-Fi ağı oluşturabildiği bilgisini veriyor. Dinçer, “Tüketiciler ihtiyaçlarına uygun olan modeli seçip bir data hattı alarak internet sorunlarını çözebilir. Karada ya da denizde, gittikleri her yerde sabit internet desteği olmayan noktalarda da Wi-Fi ağı kurup tatilde kesintisiz bağlantının keyfini çıkarabiliyorlar” diye konuşuyor.

Mobil Wi-Fi cihazları bir kredi kartı büyüklüğünde. Sadece tekne ve karavanlar için değil, internet altyapısı olmayan yazlık evler için de öneriliyor.

Ali Dinçer, yaz aylarında MiFi cihazlarına talebin arttığını ancak bu yıl pandemi nedeniyle bu talebin erkene çekildiğini aktarıyor. Dinçer, şöyle devam ediyor: “Normalleşmeye paralel olarak ve tatil döneminin başlamasıyla özellikle MiFi cihazlarının satışında artış devam ediyor. Bu yıl pandemi nedeniyle daha farklı tatil planlayan kişi sayısı da artıyor. Çadır, karavan ya da tekne kiralamak ve daha sakin ve güvenli tatil yapmak isteniyor. Bu da MiFi cihazlarına ilgiyi artıran bir gelişme.”

Her yere taşınıyor

Ayrıca üç operatörün mobil internet çözümleri bulunuyor. Turkcell Superbox, bunlardan biri. Altyapı gerektirmeyen 4.5G hızında taşınabilir internet çözümü. 4.5G fiber hızında, altyapınız, portunuz olmasa bile her yerde fiber internete kesintisiz bağlanmanızı sağlıyor.

Vodafone ise ‘Cepte Wi-Fi’ ile Vodafone SüperNet 4.5G’yi her yerde yüksek hızda kullanmanıza imkan veriyor. 6 saatlik pil ömrü var. 10 kişiye kadar da paylaşım sunuyor.

Türk Telekom’un, 4.5G Mobil Wi-Fi Modem çözümü var. İnternet keyfini her yerde yaşamanızı sağlıyor. Aynı anda bilgisayar, telefon ve tabletten internete girebiliyorsunuz. 14 cihaza kadar Wi-Fi bağlantı desteği sunuyor. Dâhili batarya ile 8 saate kadar çalışma süresi sunuyor.

Bunlara dikkat edin

Ali Dinçer, tekne, karavan, çadır ve müstakil yazlıklarda internet seçimi konusunda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Her tür ağ ürünü seçiminde ihtiyacı ya da sorunu iyi belirlemek ve buna uygun çözümü bulmak önemli. Tek katlı, küçük metrekareye sahip ve duvarları kalın olmayan bir yazlık ev için modem tek başına yeterli olabilir. Çok katlı yazlıkta ise evin her yerinde Wi-Fi sinyali olsun isteniyorsa modem tek başına istenen performansı vermeyecektir. Evin yapısı, bağlantı ihtiyacına göre çözüm arayışına gidilmeli. Karavan, tekne ya da çadır tatilinde ise eğer rota belliyse gidilecek yerlerde 4.5G desteği olup olmadığı mutlaka önceden kontrol edilmeli. MiFi ürünü seçiminde ise kaç kişi ya da cihazın bağlı olacağı, ne tür uygulamalar yapılacağı, online oyun, HD film izlenip izlenmeyeceği gibi kullanım ihtiyaçlarına uygun model seçilmeli.”