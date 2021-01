Kar kış teknolojisi

Soğuk hava ve kışla mücadelede teknoloji de kullanılıyor. Yeni cihazlar her türlü hava koşuluna uygun tasarlanıyor. Ayrıca onları soğuktan korumada dikkat edilmesi gerekenler var. Kayak tatili yapacaklara da hitap eden yeni modeller bulunuyor.









Kar kış ülkeyi etkisi altına alırken, her türlü hava koşulunda kullanılabilen teknolojiler öne çıkıyor. Ayrıca teknolojik cihazları bu tür havalarda korumak da gerekiyor. Bu dönemde her ne kadar kısıtlamalar nedeniyle evlerde olsak da alınabilecek önlemler var. Ayrıca yarıyıl tatili nedeniyle kayak tatili yapacak olanların da ihtiyaç duyacağı yeni teknolojiler görücüye çıkıyor.



Kayak keyfi yapın



Honor kayak severler için Watch GS Pro’yu sunuyor. 25 günlük pil süresi, kullanışlı sağlık ve uyku takibi ile bluetooth üzerinden telefonla görüşme gibi farklı birçok özelliğe sahip olan Watch GS Pro, kışın keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.











Özelleştirilmiş kayak modları barındırıyor. 14 farklı askeri testi geçen ve 50 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, bu sayede kar maceralarına eşlik ediyor. 25 günlük pil süresi, kullanışlı sağlık ve uyku takibi ile bluetooth üzerinden telefonla görüşme gibi özellikler de sunuyor. Fiyatı: 1.800 TL

Kış sporu için



Kışın kayak ya da başka bir spor yaparken kullanacağınız akıllı saat önem kazanıyor. Su geçirmeyen uzun pil ömrü olan saatler bu dönemin aranılanları. Huawei Watch GT 2 Pro bunlardan biri. Akıllı saat, nabız, ortalama hız, maksimum eğim, kros kayağı için yol ve mesafe, klasik kayak ve snowboard verileri sağlıyor. Herhangi bir veri normal aralığını aşarsa sesli uyarılarla bilgilendiriyor. 100’den fazla egzersiz modu için hassas veri takibini destekliyor. İki haftaya varan pil ömrü ve çok çeşitli egzersiz ve sağlık işlevleri sunuyor. 24 saatlik nabız, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu ölçümünü de destekliyor. Fiyatı 2.299 TL.







Kış dostu bereler



Kış dostu bere, eldiven, fare gibi ısıtıcı eklenmiş ilginç ve akıllı ürünler de var. Dokunmatik ekran uyumlu eldivenler bulunuyor. The North Face eTip bunlardan biri. Xiaomi Mi dokunmatik ekran eldiveni de var. Bunları çıkarmadan teknolojik cihazınızı kullanabilirsiniz. Akıllı bere, eldiven ve atkılar da var. iHat, Hi-Call, Moretek Bluetooth Beanie gibi markaların akıllı bere ve eldivenleri bulunuyor. Kablosuz olarak bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanarak ellerinizi kullanmadan müzik dinlemenizi ve başka işlerinizi halletmenizi sağlıyorlar.







Zor koşulların bilgisayarı



Panasonic Toughbook 20, karlı günlerde dışarıda ve zorlu koşullarda çalışanlar için geliştirilmiş. Suya, toza ve şoka karşı dayanıklı. Hayat kurtaran ekiplere yardımcı oluyor. Dağlarda, enkaz altında, karda, sel ve şiddetli yağmurda, yüksek ve düşük sıcaklıklarda her türlü zor koşulda kullanılabiliyor. Askeri dayanıklılık testlerinden, magnezyum alaşımlı kasasıyla düşme çarpma testlerinden geçti. 17 saate varan pil ömrü ile her türlü zorlu koşulda kullanıma uygun. Gün ışığında okunabilen, eldiven ile kullanılabilen ve gerektiğinde bir tablet olarak ayrılabilen dokunmatik ekranı var.











BİR İNCELEME



Dev ekranın büyüsü











Samsung’un amiral gemisi modeli Galaxy S21 Ultra 5G’yi bir süredir test ediyorum. Teknik ve kamera özellikleriyle çok iyi donanıma sahip. Teknik özellikleri, “6.8 inç Amoled ekran, 128-256 GB dahili depolama, 12 GB bellek, 5.000 mAH batarya, 108 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP’lik iki tane telefoto kamera ve 40 MP’lik selfie kamera. Samsung Exynos 2100 işlemci.”



EKSİLERİ



Ekranı biraz büyük ve hafif ağır. Ama büyük ekran seven biri olarak ben beğendim. Kutusunda kablo olsa da şarj adaptörü yok. 15 bin 990 TL’lik fiyatı da eksisi. Ama üst segmentte bütün markaların modelleri bu fiyat skalasında. Bu arada daha parlak renk seçenekleri de olabilirdi.



ARTILARI



Telefon kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Gerçekten her ışıkta çok güzel kareler yakalayabiliyorsunuz. 4 arka kamerası ve bir ön kamerasıyla 8K video çekim de mümkün. İki telefoto kamera çok az telefonda var ve 100X zoom yapabiliyorsunuz. Fotoğrafta iyi detay ve geniş dinamik açılar yakalayabiliyorsunuz. Fotoğraftan çok iyi not alıyor.



Yenilenmiş ve şık bir tasarımı var. Arka kapakta kamera dizilimi etkileyici. Ekran yenileme hızı 120 Hz. S Pen’le gelmese de Note serisi dışında ilk S Pen desteğine sahip telefon. Piline gelince 5.000 mAh ile tek şarjla yoğun kullanımda bile 1.5 güne yakın gidiyor. Hızlı şarj gücü ise 25 W. Kullanım rahatlığı ve teknik özellikleri çok iyi.