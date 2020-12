Mobil uygulamaya hücum

2020 yılı en çok mobil uygulamalara yaradı. Pandemiyle beraber uygulama marketlerinden indirme oranları dünyada rekor kırıp 130 milyara dayandı. En çok ilgi oyun, iş ve sosyal medya uygulamalarına gösterildi. Büyümenin sürmesi bekleniyor

Pandeminin etkisiyle dijitalleşmenin ve mobilin öne çıktığı bir yıl geçiriyoruz. Hayatımızın her alanında ve her sektörde dijital dönüşümün hızlanmasına şahitlik ediyoruz. 10 yılda gelinecek seviyelerin bir yıla sıkıştırıldığını görüyoruz.

Evden çalışma ve eğitimin tetiklemesiyle internet kullanımı da tavan yaptı. Karantinayla beraber internette geçirilen zamanın artması mobil uygulamalar, oyunlar, sosyal medya, e-ticaret, ödeme teknolojilerine altın çağını yaşatıyor.

2020 yılı hiç kuşku yok ki en fazla iş uygulamalarına yaradı. Video konferans, evden ve mobil çalışmayı kolaylaştıran uygulamalar çokça indirilip kullanıldı.

Harcamalar da arttı

Mobil uygulama istatistikleri yayınlayan App Annie’ye göre, uygulama marketleri Google Play ve iOS’ta harcamalar aralık ayı itibariyle 112 milyar doları buldu. Geçen yıla göre yüzde 25’lik artış var. En çok ödeme oyuna yapıldı. Onu eğlence ve sosyal ağlar takip etti. Mobil uygulama ve oyun indirme sayısı da 130 milyarı geçti. Bu büyümenin çoğu da gelişmekte olan ülkelerden geldi. Bu pazara Huawei’nin yeni uygulama pazarı AppGallery’yi de dahil etmek gerekir. Her üç platformda da video konferans, sosyal medya ve eğitim uygulamalarının en çok indirilenler arasında yer aldığı görülüyor. Türkiye’de de benzer bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Çinli video paylaşım uygulaması TikTok en çok indirilen uygulama oldu. Milyarlarca indirme sayısına ulaştı. Zoom ise pandemiyle beraber toplantılar, dersler, etkinliklerin baş kahramanı oldu. Pandemi bittiğinde bu ilgi sürecek mi göreceğiz.

Oyun ilk sırada

Bütün uygulama mağazalarında en çok indirilenler yüzde 40 oranla oyunlar. Google Play’deki indirmelerin yüzde 40’ı oyunlardan oluşuyor. Bu oran geçen yıllara göre bir hayli yukarıda. Google Play’de kategori olarak en çok büyüme ise oyun, iş uygulamaları ve finansta yaşandı. iOS’da ise oyun ve iş uygulamaları büyüdü.

2020 yılında pandemi uygulamalarda geçirilen zamanın artışını da sağladı. Daha fazla insan mobil uygulama kullanırken, her gün daha fazla zamanını da bunlar için harcadı. En çok zaman harcanan uygulama kategorisi iş oldu. Android telefonlardaki uygulamalarda 3.3 trilyon saat geçirildi. Zoom gibi uygulamalarda geçirilen zaman yüzde 200 oranında arttı.

Gözde oyunlar

Oyunlar altın yılını yaşarken her iki platformda en çok indirilenler de belli oldu. Free Fire, Subway Surfers, Among Us!, PUBG Mobile en çok indirilen oyunlar oldu. En çok harcama ise Honour of Kings’e yapıldı. App Annie’ye göre 2020’de en çok indirilen oyunların listesi şöyle:

Free Fire

Subway Surfers

Among Us!

PUBG Mobile

Gardenscapes

Hunter Assassin

Brain Out

My Talking Tom Friends

Dünyada bu yıl en çok indirilenler

TikTok

Facebook

Zoom

WhatsApp

Messenger

Instagram

YouTube

Google Meet

Telegram

YENİ ÜRÜN

Dizüstü seçerken dikkat

Acer, yeni bir cihaz satın almak isteyenler için dikkat edilmesi gerekenleri ve satın alma ipuçlarını paylaştı.

Öncelikle teknik özellikler ve tablolarını incelemek yerine, potansiyel kullanım biçimlerine ve bunun dizüstündeki karşılıklarına odaklanmakta fayda var. Giriş, orta ve üst olmak üzere üç segmentleri var. Üst seviye dizüstü bilgisayarlar, harici ekran kartları ve güçlü teknik özellikleriyle oyunseverler için de uygun. Giriş seviyesinde bütçe dostu ürünler var. Acer Swift 1 bu segmentte yer alıyor. İnce gövde ve 16 saatlik uzun pil ömrü sayesinde bu cihaz, kullanıcısının her an yanında olması için tasarlandı. Orta segmentte taşınabilirlik, ergonomi ve performans dengesi önemli. Aspire 3 de bu segmente hitap ediyor. İnce ve hafif Swift 3, hareket halindeyken çalışmak isteyenler için özel olarak tasarlandı.