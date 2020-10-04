Robot nüfusu artıyor

Dünyadaki robot sayısı giderek artıyor. Sadece endüstride çalışan robot sayısı 2.7 milyona çıktı. İş hayatının yeni elemanları pandemiyle beraber de ilgi odağı haline geldi. Türkiye’de ise robot sayısı 30 bine ulaşmış durumda

Dünyada robot nüfusu hızla artıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu 2020 raporunu açıkladı. Bu rapora göre dünyada fabrikalarda kullanılan robot sayısı yüzde 12 artarak 2.7 milyon oldu. Geçen yıl 373 bin adet robot satışı gerçekleşti. Endüstriyel robot sayısı dünya tarihinde rekor seviyeye ulaştı. Pandemi sürecinde de robotlara yönelimin arttığı belirtiliyor. Hem endüstriyle hem de insansı robot sayısı yükselişte.

Önem kazandı

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu da bu gelişmeleri doğruluyor. 2023 yılında var olan robot sayısına 584 bin yeni robotun ekleneceğini, 2025’de ise toplam robot kullanımının 3.4 milyona çıkacağını söylüyor. Bildiğimiz üzere otomotiv, makine, plastik, kimya, elektronik, yemek, robotun en yaygın kullanıldığı endüstri kolları olarak öne çıkıyor.

Pandemide de robotların önemi bir kez daha görüldü. Aydoğdu, bu konuda, “Dünyanın gittiği nokta bu alana çok daha büyük yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Pandemi, robotlu otomasyon sistemleri, uzaktan verimlilik takip yazılımları, dijital altyapı çözümleri ve mühendisliğin, bir ülkenin hem kendi kendine yetebilmesi hem de katma değerli ürün üretimi için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dışarı çıkmayı zorlaştıran koşullarda uzaktan üretimin devamının ne kadar önemli olduğunu gördük” diyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de robotların ağır iş süreçlerinde, insanların yapamayacağı ya da kaza riskinin yüksek olduğu sektörlerde kullanımı daha fazla. Artık verimliliği artırmada da önemli bir unsur olarak öne çıkıyorlar.

Yeni iş kolu

Özellikle endüstriyel robot sayısının artması işsizlik korkusunu da yükseltiyor. Hakan Aydoğdu öyle düşünmüyor: “Zorlu, riskli ve rutin işleri robotların yapmasıyla insanların daha yaratıcı süreçlerde görev aldığı bir dönem hızla yaklaşıyor. Bu iş kolları arasında robot operatörlüğü çok kıymetli bir noktaya gelecek. Öne çıkacak diğer bir meslek ise ‘otomasyon danışmanlığı’ olacak. 2030 yılında en az 200 milyon kişi otomasyondan dolayı işsiz kalacak ama robotu programlayacak kişilere ihtiyaç olacağı için 400 milyon kişi istihdam edilecek. Bizim bu gidişatı görüp insan kaynağı olarak buna hazır olmamız gerekiyor.”

Dünyada 50 ülkede robot üretimi bulunuyor. Robotun kendisini üretme konusunda maalesef ülkemiz hala kendine yeter düzeyde değil. Ülke olarak şu anda robotun tamamını üretemesek de çok ciddi bir mühendislik bilgimiz var. Türkiye’nin Endüstri 4.0 değişiminin dışında kalmaması en büyük temennimiz.

Türkiye’de 30 bin robot

Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, Türkiye’de fabrikalardaki kurulu robot sayısında 2018 yılında yaklaşık 13 bin 500 üniteye ulaşıldığını, Türkiye’deki endüstriyel robot kurulumunda 2013’ten 2018’e kadar yıllık ortalama yüzde 22’lik bir büyüme kaydedildiğini vurguluyor. Gök, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Ülkemizde otomotiv ve yan sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde gıda, plastik, makine, metal, araştırma geliştirme, medikal, havacılık gibi birçok alanda yaklaşık 30 bin adet robot ve cobot üretime destek oluyor. Bu sayının her geçen gün artacağını ve daha fazla robot ve cobot çalışanın endüstride görev alacağını söyleyebilirim.”

Üretimde insanlarla iş birliği içinde etkileşime dayalı bir şekilde çalışabilen kolaboratif robotlara da cobot deniyor. Onların da sayısı giderek artıyor.

2.7 milyon metal yakalı

Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre, dünyada 2.7 milyon robot var.

Geçen yıl 373 bin robot satıldı. Geçen yıl Çin’de 140 bin, Japonya’da 50 bin, ABD’de ise 33 bin robot satışı yapıldı.

Sanayide robot kullanımında Singapur birinci, Güney Kore ise ikinci durumda.

Singapur’da 10 bin işçi başına 918, Güney Kore’de 855, Japonya’da 364, Almanya’da 346, ABD’de 228, Fransa’da 17 robot düşüyor.