Sanal alemde fal patlaması

Pandemi sanal fala da ilgiyi artırdı. Fal bakma uygulamalarının indirilme oranları yüzde 50 arttı. En büyük ilgi kahve falı, tarot ve astrolojiye gösteriliyor. Yerli uygulamalardan yurtdışına açılanlar da var



Pandemide ve yeni normalde her şeyin dijitalleştiği bir süreç yaşıyoruz. Çalışma, eğitim derken eğlence alışkanlıklarının da çoğu sanala taşındı. Türklerin önemli eğlencelerinden biri olan kahve falına da sanal ilgi arttı. Bu alanda pek çok mobil uygulama var. En ünlülerinden biri Faladdin. Dünyaya da açılan fal uygulaması, pandemide adeta rekora koştu. Mobil uygulama üzerinden fal baktıran sayısında yüzde 50 artış görüldü. Faladdin, Türkiye yanında Körfez ülkeleri ve Amerika’da kullanılabiliyor. Üç dil seçeneği var. Dördüncü dil olarak İspanyolca üzerinde çalışıyorlar.











Günde 1.5 milyon fal



Binnaz Abla ve Faladdin’in kurucusu Sertaç Taşdelen, pandemi nedeniyle evde kalış sürelerinin artmasının işlerini artırdığını anlatıyor. Dünyada 25 milyon indirme rakamına ulaşan Faladdin’in aylık kullanıcı sayısı ise 8 milyon. Günde 1.5 milyon kişi mobil uygulaması üzerinden fal baktırıyor. En çok ilgi kahve falına, ikinci tarot, üçüncü sırada ise astroloji var. Lamba cini uygulamaları da ilgi görüyor.



Dünyaya yayılma hedefiyle yola çıkan Faladdin, bunu hızla hayata da geçiriyor. ABD pazarına bir yıl önce açıldıklarını anımsatan Taşdelen, bir yıllık süreçte ülkede en çok kullanılan mobil uygulamalar arasında ilk 10’a girdiklerini gururla anlatıyor. Uzun süredir Körfez ülkelerinde de varlar. Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Katar gibi ülkelerde en çok kullanılan eğlence uygulamaları arasında yer aldıklarından bahsediyor, Taşdelen.



Sanal fala en çok ilgi 24-35 yaş grubundan gelse de her yaş grubundan kullanıcıları var. Kullanıcılarının yüzde 85’i kadın, yüzde 15’i ise erkek. Sertaç Taşdelen, sanal fal baktıran erkek sayısının da giderek arttığını vurguluyor. Taşdelen’e mobil uygulamayla nasıl fal baktıklarını soruyoruz: “Binnaz Abla’da gerçek falcılar var. Canlı görüntülü ya da kahvenin fotoğrafını göndererek gerçek fal bakıyorlar. Faladdin’de ise yapay zeka teknolojisinden yararlanıyoruz. Kişinin girdiği kişisel bilgiler, ilişki özeliklerini bir hikaye örgüsüyle birleştiriyoruz. Burada da yapay zekanın ikinci versiyonuna geçiyoruz. Tamamen yapay zekanın insiyatifinde bir içerik üretimi olacak.”



Rekabet çok fazla



Türkiye’de Faladdin ve Binnaz Abla en çok kullanılan fal uygulamaları arasında. Ancak sektörde rekabet bir hayli fazla. Bu alanda çok fazla mobil uygulama var. En popülerleri arasında Derya Abla, Kaave, Fal Diyarı, Telve, Falcıhane, Efsun Abla, Müptela gibi uygulamalar bulunuyor.



Başka ülkelere açılacak



Taşdelen’in hedefinde daha fazla ülkeye açılmak var. Amerika’da kısa sürede elde ettikleri başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Sertaç Taşdelen, “Körfez ülkelerinde de çok tutuluyoruz. Şimdi hedefimiz İspanyolca dil seçeneğini de ekleyip Latin ülkelerine açılmak. Rusya ve Rusça konuşan ülkelerde hedefimiz de olacak. Her ülkenin kültürüne göre seçenek sunuyoruz. Körfez ülkelerinde kahve falı tutulsa da ABD’de tarot isteniyor” bilgisini veriyor.

Faladdin ekibinde 40 kişi çalışıyor. Dışarıdan da pek çok danışmandan destek alıyorlar. Sertaç Taşdelen, bu dönemde kendilerine de satın alma talebi geldiğini ancak kesinlikle böyle bir şey düşünmediklerini daha da büyümek istediklerini kaydediyor. Onun bundan sonraki projesi Faladdin markasıyla Türk kahvesi çıkarmak. Mobil uygulamaya sohbet ve arkadaş bulma özelliği de eklemeyi planlıyor.



