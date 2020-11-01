Son model tekno oyuncaklar!

Pandemiye karşın teknolojide inovasyon hız kesmiyor. Teknoloji markaları yeni ürün lansmanlarını sürdürüyor. Cepten bilgisayara, akıllı süpürgeden hava temizleme fanına her alanda son model teknolojiler sergileniyor. Yeni oyuncaklara göz attık

Fotoğrafa yapay zeka kattı

Oppo, Reno4 Serisi’nde yer alan Reno4 Lite modelinde mobil fotoğrafçılığa yapay zeka katıyor. 6.4 inç’lik ekranı, arkada 4 önde 2 kamerası bulunuyor.

Ana kamerası 48 MP, ön kısmındaki çift kamera ise 16 MP+2 MP çözünürlükte. 6 yapay zeka portre kamerası sunuyor. Yapay Zeka Süper Net Portre ve Gece Portresi ince detayları netleştiriyor.

Akıllı temassız kontrol özelliği ile 20 ila 50 santimetre uzaktan sadece elinizi yukarı doğru sallayarak gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Yapay zeka gece şarjı uygulaması sayesinde pilinizin ömrünü de koruyor. 128 GB dahili depolama, 8 GB bellek, 4015 mAh’lık pili var. Fiyatı 3.599 TL olarak açıklandı.

Evde daha temiz hava

Pandemi sonrasında iç mekanlarda geçirilen zaman arttı. Zamanımızın yüzde 90’ını kapalı mekanlarda bizi kuru havaya maruz bırakan klima ve ısıtma cihazlarıyla geçiriyoruz. Bu soruna çözüm için Dyson yeni ürününü pazara sundu. Dyson Pure Humidify+Cool nemlendiricili hava temizleme fanı, havayı arındırıyor. Üçü bir arada hava temizleme fanı, hijyenik olarak havayı nemlendirmek, buharlaştırarak serinletmek ve tüm yıl boyunca etkili bir şekilde havayı arındırmak için UV-C teknolojisini kullanıyor. Mıknatıslı uzaktan kumandası var. 15 dakikayla 9 saat arasında önceden ayarlanabilen uyku zamanlayıcısı bulunuyor.

Kablolardan arındı

Anker’in yeni kablosuz dikey el süpürgesi Eufy HomeVac S11 Go, hafif yapısı ve kablosuz çalışması sayesinde ev temizliğini kolaylaştırıyor. Yüksek çekiş gücü ve çoklu temizlik modları var. Tek şarjla 40 dakikaya kadar temizlik yapıyor. Çıkarılabilir pili olan süpürge, istendiğinde kablolu olarak da kullanılabiliyor. 650 ml’lik toz haznesi, gelişmiş 5 katmanlı filtreleme sistemi ve Dual Vortex teknolojisi sayesinde temizliği üst seviyeye taşıyor. 120 AW çekiş gücü var. Temizlik ucundaki LED aydınlatma, mobilya altlarını ve yüzeydeki kirleri görmeyi sağlıyor. Anker ayrıca, Robovac G10 robot süpürge, Eufy güvenlik kamerası, Soundcore Life 2 Neo kablosuz kulaküstü kulaklık, Nebula projeksiyon cihazı, şarj adaptörü, powerbank gibi ürünlere sahip.

Yaratıcılığı artırıyor

Acer, yeni dizüstü bilgisayarı ConceptD 3 Ezel’le, yaratıcı çalışmalara izin veriyor. 18 saate kadar pil ömrüyle hareket halindeki içerik üreticileri için tasarlandı. 15.6 inç’lik dokunmatik ekranı, dijital kalemi var. 1.64 kg ağırlığında. Sanat ve tasarım öğrencileri ve hobi sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı. Tamamen dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayar. Cihazın 6 farklı modda kullanımı var. Acer geçen haftaki lansmanında ayrıca Swift 3, Swift 5, Concept D7, Acer Nitro 5’i ve C250i projektörü de lanse etti. Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “2020’de Türkiye’de ultra ince bilgisayarlarda yüzde 17.7, oyun bilgisayarında yüzde 17.9 pazar payı ile iddialı bir oyuncu olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Oyuncular için fare

Logitech G203 mouse oyun tutkunlarına hitap ediyor. G203, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen yapılandırılabiliyor. 8000 dpi’a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor. Ligthsync teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G203, yaklaşık 16.8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G cihazları ile senkronize etme imkânı veriyor. Sıradan mouse’lardan 8 kat daha hızlı olan G203, iyi bir oyun deneyimi vaat ediyor.