Sosyal medyada ‘hack’lenmeyin!

Geçen haftaya Elon Musk, Bill Gates gibi ünlü isimlerin Twitter hesaplarının hacklenmesi damgasını vurdu. Twitter çok büyük bir bitcoin dolandırıcılığına da sahne oldu. Hackerlar bu kez Twitter’daki bir açıktan yararlanıp yüksek takipçili hesaplara saldırsa da bu tarz hesap çalınması hepimizin başına gelebilir. Geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz gibi siber saldırganlar sizin de hesaplarınıza girerek arkadaşlarınızdan para isteyebilir. Hacklenme riski Twitter, Facebook, Instagram gibi bütün platformlar için geçerli. Hacklenme durumunda hesapları kurtarmak için yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlatmakta yarar gördüm.

Nasıl geri alırsınız?

Dijital iletişim araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, hacklenen farklı sosyal medya hesapları için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

“Instagram için ‘şifremi unuttum’ ya da ‘yeni şifre istiyorum’ demek yeterli olmaz. Öncelikle Instagram’ın ana sayfasındaki ‘Giriş yapmak için yardım al’ yazısının üzerine gelip tıklayın. Hesabın yeni kullanıcı adı tespit edildikten sonra, e-posta, sms ya da telefon araması ile hesabınızı kurtarabilirsiniz. Fakat olay ileri safhalara gittiyse alt bölümde bulunan ‘Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var’a tıklamanız gerekiyor. Formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. 2-3 iş günü içinde hesabınızı kurtarmak için tarafınıza bir e-posta linki gönderilir. İki faktörlü kimlik koruması kullanın.

Twitter hesabı

Twitter’da hacklenme süreci biraz daha zordur. Siber hırsızların cep telefonu numaralarını değiştirmesi çok kolay değil. Hesabınız çalındıysa önce Twitter’a giriş yapın ve üst köşedeki profil kısmına tıklayın. Profil bölümündeki ‘ayarlar ve gizlilik’ bölümünü seçin. Açılan sayfadan uygulamalar sekmesine girin ve ardından erişime izin verilen uygulamaları inceleyin. Hesaba giriş yapan uygulamaların tümünün erişimini kaldırın. Uygulamaların kaldırılmasıyla birlikte şifre değişikliği yapılmalı.

Ayrıca e-postayla gönderilen sıfırlama bağlantısını almak için Twitter’ın sitesindeki forma girin veya ekranı aşağı kaydırarak sorun giderme talimatlarını gözden geçirin. Bütün bunlara karşın giriş yapamıyorsanız destek isteği göndererek Twitter’a ulaşın. Buradaki seçenekler listesinden ‘Ele geçirilen hesap’ sekmesini tercih edin ve ele geçirilen Twitter hesabıyla ilgili olan e-posta adresini kullandığınızdan emin olun. Çünkü diğer bilgi ve talimatlar bu e-posta hesabına gönderilir. Kullanıcı adınızı ve hesabınıza en son eriştiğiniz son tarihi de eklemeniz avantaj sağlar.

Facebook hesabı

Aynı sorunlar Facebook’ta da başımıza gelebilir. Facebook’ta hesabınız hacklendiyse öncelikle https://www.facebook.com/hacked adresine girin. Ardından size hesap çalınmasıyla ilgili bazı durum önerileri sunulur. Bunlardan size uygun olanı tercih edin. Daha sonra size hesabınızla ilgili sorular gelecek. Bu sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Facebook ikna olursa yeni şifre oluşturma imkânı tanıyacaktır.”

Çift faktörlü koruma

Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, hafta içinde yaşanan olayın Twitter’daki bir açıktan kaynaklandığını belirterek, “Yaşanan durum kullanıcılarla değil Twitter’la ilgili bir güvenlik sorunu. Ancak bu dönemde hesabınızı yetkisiz erişimler karşı sürekli izlemeyi ihmal etmeyin” dedi.

Akkoyunlu, sosyal medya kullanıcılarına güvenlik için şu önerilerde de bulundu:

“Şifrenizi, büyük ve küçük harflerin, rakamların ve noktalama işaretlerinin yer aldığı zor ve benzersiz bir şifre ile değiştirin. Çift faktörlü kimlik doğrulamasını aktif hale getirin. Farklı hesaplar için kullanılan şifrelerin aynısını Twitter ve diğer hesaplar için kullanmayın. Şüpheli giriş uyarılarını açın. Bu şekilde farklı bir tarayıcı, telefon ya da konumdan hesabınıza erişilmeye çalışıldığında mail ya da mobil uygulama üzerinden bildirim alabilirsiniz. Bu girişi şüpheli olarak platforma bildirerek önleminizi alabilirsiniz. Eğer, hesabınızın hacklendiğini düşünüyorsanız, öncelikle hesabın bağlı olduğu mail adresinize erişerek şifrenizi değiştirebilirsiniz ya da hesabınızın çalındığı platformun destek ekibine başvurarak hesabın size ait olduğunu ispat edip ardından destek alabilirsiniz.”