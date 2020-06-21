Tablete dönüş var

Koronavirüs salgını döneminde tabletin yıldızı parladı. Evden çalışma ve eğitim tablete ilgiyi artırdı. Yılın ilk çeyreğinde 250 bin adet tablet satılırken geçen yıla göre pazar yüzde 30 oranında büyüdü

Pandemi sürecinde evde kalış süresinin artması tabletleri eski günlerine döndürdü. Evde çalışma, eğitim ve eğlence ihtiyacı için tercih edilen tabletlere talep patlaması yaşanıyor. GFK verilerine göre, Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde 250 bin adet tablet satışı yapılırken, bir önceki yıla göre pazar yüzde 30 oranında büyüdü.

250 bin adet sattı

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, Türkiye’de tablet pazarının büyüdüğünü ve ilk çeyrekte 250 bin adetlik satış yapıldığını belirterek, kendilerinin sektördeki payının da yüzde 11’e çıktığını söyledi.

Pandemi döneminde evden çalışmaya yönelen kesimin gelişmiş özelliklere sahip tabletlere ilgi gösterdiğini dile getiren Wang, “Huawei MatePad Pro gibi yüksek performanslı, gelişmiş özelliklere sahip, klavye ve kalemle kullanılabilen tabletler yalnızca medya tüketimi değil, üretkenlik konularında da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu dönemde tablete ilgi gösterenler arasında online eğitim veren ve eğitim alan öğrenciler de katıldı” dedi.

Wang, şu anda Türkiye’de satışta olan dört modelleri bulunduğunu, üst segmentte MatePad Pro, orta segmnette ise MatePad T8, MediaPad T5 10 ve MediaPad T3 10 modellerinin yer aldığını aktardı. Wang, 8-10 inç’e kadar değişen boyut, performansta birçok farklı tableti Türkiye’ye getirmeye devam edeceklerini de kaydetti.

Önemi anlaşıldı

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Kıdemli Müdürü Sedef Özgür, tablet pazarının uzun süredir adet bazında küçülme gösterdiğini 2019 yılını 670 bin adetle kapattığını ancak pandemi sürecinde öneminin yeniden anlaşıldığını vurguladı. Pazarda ortalama satış fiyatının arttığını, kaliteli, fonksiyonel, fayda sunan ürünlerin sayısında artış yaşandığını aktaran Özgür, şunları söyledi:

“Tabletler günümüzde insanların kendine ayırdığı zamanı kullanırken keyif aldıkları bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Telefonlar iletişim, bilgisayarlar ise iş amaçlı olarak ön planda. Tabletler ise pandemi sonrasında hepimizin daha fazla farkına vardığı bu iki faydayı bir arada sunuyor. Online platformların öne çıktığı bu dönemde tabletler iletişim ve üretim ihtiyacını karşılayan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Evden çalışanlar ve evden eğitim alanlar tabletlere ilgiyi artırdı. Samsung olarak her fiyat segmentinde tablet sunuyoruz. Son dönemde Tab S6 Lite ürünümüzü öğrenciler ve genç profesyoneller için çıkardık.”

Yeni modeller vitrinde

Son iki ayda Türkiye’de orta, giriş ve üst segmentte pek çok yeni model tablet de satışa sunuldu. Huawei, yeni tablet modeli MatePad T8’i çıkardı. 8 inç ekranlı, 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh yüksek kapasiteli pille güçlendirilen tablet, tüm gün boyunca her işin üstesinden geliyor. Çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu sunuyor. Fiyatı, 1.099 TL olarak açıklandı. Samsung, Galaxy Tab S6 Lite da satışta. 10.4 inç’lik ekranı ve S Pen kalemi var. Hafif ve kompakt tasarım sunuyor. 2.200 TL fiyatı var. Alcatel, Smart Tab 7’yi satışa sundu. 7 inç’lik ekranı, 16 GB dahili hafızası, 1.5 GB’lik Ram’i, sesli kontrol ve göz koruma modu var. Fiyatı, 500 TL.

Dış sesi yok ediyor

Honor’un kablosuz kulaklığı Magic Earbuds, dış sesi ortadan kaldırıyor. Üç mikrofonlu gürültü engelleme ve büyük dinamik sürücüsü ile müzik dinlerken, film izlerken ya da telefonla konuşurken etrafınızdaki gürültüyü yok ediyor. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisiyle desteklenen Honor Magic Earbuds, 13 saate kadar pil ömrüne sahip. 62 gram ağırlığında ve cebe rahatça sığabiliyor. Kulaklıklar üzerinde dokunmatik kontrolleri bulunan Earbuds, bunları Huawei AI Life uygulamasıyla özelleştirmenize imkân sunuyor. Fiyatı, 799 TL.