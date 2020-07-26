Tam paylaşımlık bol elektrikli oto

Gelecek vaat eden bir startup faaliyete girdi. Girişimci Kerem Odabaşı’nın elektrikli oto paylaşım platformu ZOOP, start alıyor. Pilot uygulama İstanbul Maslak’ta başladı.



Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG projesinin lansmanının ardından gözlerin çevrildiği elektrikli otomobil alanına yeni bir oyuncu katılıyor. Elektrikli otoda paylaşım ekonomisi için de hareket başlıyor.

Türkiye’den çıkan ‘ZOOP’, elektrikli araç paylaşım platformu olarak hizmet verecek. Mini iki kişilik elektrikli araçlarla teste başlayan ZOOP paylaşımlı mini mobilite teknolojisi, Türkiye yanında dünyaya açılma hedefiyle yola çıktı. Şu anda İstanbul Maslak’ta 5 araçlık küçük bir filo ile pilot sürüşlerine başlayan girişim, 3 ay içinde ticari faaliyete geçmeyi planlıyor.











GÜNEŞ ENERJİLİ

ZOOP’un geliştiricisi Kodeco’nun kurucusu Kerem Odabaşı. Odabaşı’nı geliştirdiği güneş enerjisiyle çalışan araçlardan ve ayrıca otonom araç projesinden tanıyoruz. Bu alana kendini adayan Odabaşı, elektrikli araçların gelişme aşamasında olduğu bu dönemde gelecek vaat eden bir girişime imza atıyor.

İTÜ ve Arı Teknopark yönetiminin de desteklediği Kodeco’nun mini elektrikli otomobilleri güneş enerjisinden de yararlanacak. Seri üretimi de Türkiye’de yapılacak.

Odabaşı, ZOOP’u yeni bir girişim olarak kısa mesafeli yolculuklarda paylaşımlı kullanılabilecek bir mobilite teknolojisi platformu olarak tasarladıklarını belirterek, “Bisiklet ve kaykayların hakim olduğu mikro mobilite alanına yeni bir soluk getiriyoruz. Hatta iki kişilik güvenli küçük araçlarımızla ‘mini mobilite’ diye yeni bir alan yaratıyoruz. Tasarımı bize ait. Lisanslı seri üretimini de Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biriyle yapmayı planlıyoruz. Normal büyük otomobiller daha büyük bataryaya ve şarj istasyonu altyapısına ihtiyaç duyuyorken, bizim araçlarımız 220 volt normal şebeke elektriği ile şarj edilebiliyor. Bisiklet, kaykay ve normal binek otomobillerin dezavantajlarını arkada bırakıyor en iyi özelliklerini ZOOP’ta birleştiriyoruz” bilgisini verdi.

İLK PİLOT MASLAK’TA

Projenin ilk pilot çalışmasını İstanbul Maslak’ta İTÜ kampusunde başlattıklarını dile getiren Kerem Odabaşı, şunları söylüyor: “Kontrollü testler yapacağız. İlk etapta 5 araçla başlıyoruz. 3 aylık pilot süreçte belirli bir kullanıcı kitlesiyle kampus içi ve kampus dışı kullanımı test ederek olgunlaştırıp, ölçekleyeceğiz. Hedefimiz kısa mesafelerde örneğin metrodan başka bir yere giderken veya merkezlerde insanların ulaşımını kolaylaştırmak. Bütün şehirlerde olmak istiyoruz. Türkiye’de başladıktan sonra ise hedefimiz hızla Avrupa ve Amerika’ya açılmak. Bu alanda Türkiye’den çıkan global bir marka yaratmak istiyoruz. Dünyada henüz bu alanda pek oyuncu yok, teknoloji tasarım ve iş modelimizle pazarın çok ilerisindeyiz ve büyük potansiyel var.”

Odabaşı’nın girişiminde araçlar güneş enerjisiyle çalışacak. Araç park halindeyken kazanılan enerjiyle batarya dolacak. Araçlar otomatik vitesli. Küçük olduğu için her yere park edilebiliyor. Mobil uygulama indirilip en yakın aracı görecek ve işiniz bittiğinde uygun yere park edeceksiniz. Paylaşımlı elektrikli scooter’lardaki modele benzer kullanım modeli var.

YATIRIMCI İLGİSİ

Kerem Odabaşı, yurtdışı ve yurtiçinde önemli yatırımcılarla görüştüklerini belirterek, “Global vizyonumuzun örtüştüğü yatırımcı ile bu alandaki ilk güçlü marka olmak istiyoruz” diyor.

FİYAT TAKSİ VE SCOOTER ARASINDA

Odabaşı, ZOOP’un fiyatının ne taksi ve binek araba kiralama kadar pahalı ne de scooter kadar ucuz olacağını, arada bir segmentte yer alacağını da aktarıyor. Odabaşı, şehir merkezlerinde 2-3 kilometrede gidilebilecek yerleri hedeflediklerini, toplu taşımadan indikten sonra gidilebilecek mesafelerde olacaklarını aktarıyor. Genç kesimin dışında pazar alışverişine çıkan emekli bir mahalle sakini de aracı kullanabilecek. Taksi ve toplu taşıma gibi farklı ulaşım çözümlerine rakip değil, güçlü bir tamamlayıcı olacak. ZOOP, ilk etapta İstanbul ve İzmir’de olacak. Sonra diğer şehirlere açılacak. Avrupa’da da Almanya ve Hollanda’yı hedefliyor.