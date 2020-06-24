Tekno girişimcinin rolü daha arttı

Koronavirüsle mücadelede tekno girişimler öne çıkarken, sağlık teknolojilerinin de yükselişi sürüyor. Teknoparklarda farklı alanlarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye’nin pek çok yerinde teknoparklar korona virüsle mücadele için çalışıyor. Bunlardan biri İstanbul Teknopark. Savunma sanayi odaklı bir teknopark olsa da bu dönemde sağlık teknolojisine yönelik çalışmalarını artırdı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, kuluçka merkezleri Cube Incubation’da koronavirüsle mücadele için pek çok firmanın çalışma yürüttüğünü söyledi. Ağırlıklı savunma sanayi sektörüne yönelik çalışmaları olduğunu anımsatan Topçu, ancak bünyelerinde yer alan ve sağlık teknolojisi alanlarında çalışmalar yapan şirketlerin de gerek yetkin işgücü gerekse deneyimleriyle bu zor süreçte çalışmalarıyla devlete katkılarını sunmaktan geri durmadıklarını ifade etti.

10 farklı çalışma var

Teknopark İstanbul koordinasyonunda yürütülen İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi(İSEK), Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde özellikle yerli tıbbi cihazın üretilmesi, temiz oda uygulamalarının yaygınlaşması, gerekli oksijenin güvenilir olarak sağlanması, solunum destek cihazları ile hastalara ulaştırılması, hastaların izlenmesi, sağlık çalışanlarının korunması ile ilgili ekipmanların geliştirilmesi ve lojistik yönetimi gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Topçu, şu anda teknoparklarında Kovid-19’la mücadele kapsamında 10 farklı çalışmanın yürütüldüğünü aktararak,

“Bunlar arasında probiyotikli el dezenfektanı, taşınabilir mekanik solunum cihazı (mekanik ventilatör), hedefleme teknolojisiyle Kovid-19 ilacını doğrudan akciğere iletecek kit, kitlesel pandemi yönetim uygulaması, nazal aparat ve ekspirasyon kiti, N95 kalitesinde maske üretimi için nano yapıda biyomalzeme üretimi gibi projeler yürütülüyor” bilgisini verdi.

Coronathon düzenledi

İstanbul Teknopark, salgının yayılmaya başladığı ilk haftada İSEK Kümelenmesi ile Türkiye’nin de ilk Coronathon’unu gerçekleştirdi. Burada teknopark bünyesindeki Invenoa şirketinin Medibook projesi birinci oldu. Medibook bir e-sağlık platformu. Karantinadaki hastaların da veri takibini yapabiliyor.

Mekanik ventilatör ise, Elaa Teknoloji ile Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (Kordsa) işbirliğiyle geliştiriliyor. Taşınabilir ventilatörün önce ülkemizde daha sonra da dünyanın kullanımına sunulması hedefleniyor.

Cube Incubation’da, Ar-Ge çalışmalarını yürüten Bacpolyzyme Bioengineering şu anda üretilen normal maskelerin koruyuculuğunu arttırmak amacıyla maskenin yüzle temas eden bölümüne tamamen biyolojik olarak uyumlu havadaki hem viral hem de mikrobiyal kontaminantların filtrelenmesi noktasında kritik bir çalışma yürütüyor.

Cube Incubation’da çalışmalar yürüten Stratejik Yenilikçiler adlı girişimci grubu, Dünya Sağlık Örgütü’nün oksijen üretim çağrısı kapsamında bilinen oksijen üretim tekniklerinin evde ve sahada kullanımına yönelik önemli bir proje yürütüyor. Konsept aşamasında olan proje desteklenmesi halinde elektriğin olmadığı bölgelerde bile oksijen üretimini mümkün kılabilir.

SFA Ar-Ge ise, ‘Probiyotikli El Dezenfektanı’ projesiyle cildin tahriş olmasını önlemeyi amaçlıyor.

Bilal Topçu, Teknopark İstanbul olarak koronavirüs öncesinde hedefledikleri çalışmaları, yılın ikinci yarısında da bu süreçler normale döndüğünde büyük bir özveriyle hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Cepten karantina

İTÜ Arı Teknokent, bu süreçte en yoğun inovasyona imza atan teknoparklardan oldu. Bioeksen, koronavirüs tanısını 90 dakikada koyabilen bir patojen kiti geliştirdi. Şu anda Sağlık Bakanlığı kullanıyor. Ceiba Tele ICU’nun geliştirdiği eConnect teknolojisi izolasyon ve karantina odalarına kurularak, başucu cihazlarından anlık veri akışı sağlıyor. Doktor ve hemşireler cep telefonundan karantina altındaki hastanın yanındaymış gibi etkin bir şekilde hastanın takibini yapabiliyor.

Evana, kolay kurulumlu temassız ateş ölçer geliştirerek, iş merkezi, hastane, fabrika ve toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda kullanılması için harekete geçti.

Poilabs, kapalı alanlarda çalışanlara sağlanan giyilebilir cihazlar sayesinde sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinde sesli ve ışıklı uyarı sağlıyor.. Boni Global, koronavirüs şüphelilerini cep telefonları üzerinden izleyecek bir aplikasyon geliştirdi. Money Shower da nakit paraları dezenfekte ediyor.

İnovasyon sürüyor

İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da, Kovid-19’la mücadele etmek için yapılması gereken pek çok inovasyon bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu nedenle teknoloji girişimcileri önemli role sahip. Ucuz maliyetli solunum destek cihazlarından, enfekte hasta nakline yönelik sedyelere kadar pek çok yeni veya büyük hacimli ihtiyaç var. Arı Teknokent olarak programlarımız, firmalarımız ve girişimcilerimizle koronavirüs mücadelesi için seferber durumdayız.

Petrol Ofisi’nin desteğiyle #FightCOVID19 dikeyini açtık. Korona ile mücadelede ürün veya hizmeti olan tüm girişimcileri bekliyoruz. Tespit yöntemlerinden respiratör teknolojilerine, sterilizasyon çözümlerinden ventilatöre kadar birçok boyutu olan bu sorunun çözümü için çalışıyoruz. Kısa sürede 150’den fazla başvuru aldık. #FightCOVID19 çağrısına başvurup, kabul edilen girişimler İTÜ Çekirdek’in 7 haftalık girişimcilik eğitiminden ve mentorluk ağından yararlanıyor. Ayrıca pandemide girişimcilerin ürünlerini hızla geliştirmeleri ve sürece katkı sunabilmeleri gerektiği için Petrol Ofisi, uygun gördüğü girişimlere maddi destekte bulanacak, potansiyel işbirliği görüşmeleri yapacak. Çağrımız eylül ayına kadar devam edecek. Tüm bu girişimler ve daha fazlası bu işleri daha büyük ölçekte yapıp ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracat pazarlarına açılmak için yatırımcıların ilgisini bekliyor.”

YARIN: Normalleşme dönemi icatları