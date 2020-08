Teknoloji buzdolabına kalktı!

Buzdolapları teknolojiyle yenileniyor. Besinleri taze tutan, evde değilken bile izlenebilen, hatta yoğurt mayalayan ürünler mevcut

Evlerin vazgeçilmezleri buzdolapları yeni teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Kameralı, geniş hacimli, kendi mayasını yapan, ürün bitince internetten sipariş veren, sebzeleri uzun süre taze tutan yeni modeller ilgi görüyor. Türkiye’de, 2019’da 1 milyon 719 bin buzdolabı satıldı. Bu yıl ise ocak-haziran arasında satılan buzdolabı sayısı 893 bin oldu. Teknolojik özellikleriyle göz dolduran büyük markaların yeni nesil buzdolaplarına göz attık.

Vitaminleri koruyor

Arçelik VitaminZone teknolojili buzdolaplarındaki gün döngüsü özelliği sayesinde meyve ve sebzeler uzun süre tazeliklerini korurken, vitamin değerlerini de kaybetmiyor. Dark Inox renkli buzdolabındaki FullFresh+ teknolojisi sebzelik içerisindeki nem oranını taze yeşillikler, sebze ve meyveler için en ideal seviyede tutuyor. Soğutucu ve dondurucu bölmelerinde birbirinden bağımsız olarak çalışan iki ayrı soğutma sistemi ile gıdaların kurumasını, donmasını ve koku karışımını engelliyor. HomeWhiz akıllı ev teknolojisi sayesinde Wi-Fi ile uzaktan erişim imkanı sağlayan bu ürün, A++ enerji seviyesi ile tasarruf sağlıyor. Fiyatı: 6.000 TL











Kendi mayasını yapıyor

Vestel’in yeni modeli Maya buzdolabı. Evde mayalı gıda hazırlanmasına yardım ediyor. Maya buzdolabı mayalama için gerekli tüm koşulları sağlıyor. Hamur, yoğurt, kefir, sirke ve turşu gibi mayalama işlemi gerektiren 7 farklı gıdanın otomatik olarak ayarlanan sıcaklık ve süre fonksiyonları ile herkes tarafından kolay bir şekilde yapılmasına ve saklanmasına olanak sağlıyor. Maksimum tazelik teknolojisi ile de meyve ve sebzelerin solunumuyla oluşan gazın ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayarak gıdaların daha uzun süre besin değerlerini kaybetmeden saklanmasına olanak veriyor. Puzzle özelliğiyle de 19 farklı şekilde kullanılabiliyor. Fiyatı: 9.000 TL

Kamerayla eksiği gösteriyor

Siemens’in kameralı Home Connect XLL model buzdolabı iç kameraları sayesinde akıllı telefon ya da tabletten kolayca bağlanılarak içinde nelerin bulunduğu öğrenilebiliyor. Böylece eve uğramadan eksikler görülüp alışveriş ona göre yapılabiliyor. Home Connect uygulaması sayesinde soğutucu ve dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı, tatil modu-ecomod değişimi, süper soğutma fonksiyonunu devreye alma gibi birden çok işlem uzaktan yapılabiliyor. Kapısı açık kaldığında veya sıcaklık derecesi yükseldiğinde uyarı gönderiyor. Gıda tanıma teknolojisi sayesinde de uygulama, yiyecekler için ideal depolama alanları, sıcaklık dereceleri ile ilgili öneriler sunuyor. Fiyatı: 9.000 TL











Uzaktan kontrol edin

Samsung’un Türkiye’ye bu ay içinde gelecek olan buzdolabı modeli de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung RF85R91D1SG Triple Cooling gardırop tipi buzdolabı her zaman her yerden izlenebiliyor. Dahili Wi-Fi sayesinde sadece mobil uygulamayı kullanarak buzdolabınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Hızlı soğutma modlarını seçebilir, sıcaklığı izleyebilir ve kapı açıksa uyarı alabilirsiniz. Buzdolabının diğer bir özelliği ise FlexZone esnek bölme. Bağımsız olarak kontrol edilen bir bölme. Ön ayarlı dört sıcaklık ayarı, et, balık, şarküteri gıdaları saklamak, içecekleri soğutmak için ideal. Fiyatı: 8.000 TL

Uzun süreli tazelik

Bosch, teknolojik buzdolabı modelinde Active Humidity teknolojisiyle öne çıkıyor. Sebzelerin tazeliğinin uzun süre korunmasını sağlıyor. Bu özellik geleneksel sebze bölmesinden 4 kata kadar daha uzun süre taze tutuyor. Bosch XL nofrost buzdolapları tazelik çekmecesinin içerisine aynı marketlerde olduğu gibi soğuk su buharı püskürterek sebzelerin nem oranının, aromasının ve renginin ilk günkü gibi korunmasını sağlıyor. Böylece içerisindeki yapraklı ve kök sebzeler 4 kata kadar daha uzun süre taze kalıyor. XL geniş kapasiteli dolap 578 litrelik iç hacme sahip. Fiyatı: 8.000 TL











