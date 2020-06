Uzaktan çalışmaya mobil doping!

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı firmalar evden çalışmaya sıcak bakmaya başladı. Seyahatler askıya alınırken, evden ya da dışarıdan çalışan kişi sayısı artıyor. Bu tarz çalışanlara yardımcı olabilecek mobil uygulamalar var.

Koronavirüs salgını video konferansa talebi artırdı. İptal edilen konferans ve ürün tanıtımları internet ortamında yapılmaya başlandı. Video konferansla aynı anda pek çok yerle iletişime geçerek görüntülü ve sesli olarak iletişim kurmak mümkün. Ayrıca evden çalışırken yardımcı olacak mobil uygulamalar iletişim, dosya yönetimi, proje ve görev yönetimi, zaman yönetimi ve verimilik şeklinde kategorilerde sınıflandırılıyor.

Daha iyi iletişim için

İletişim konusunda her gün kullandığımız Whatsapp, BiP, Skype ve Google Hangout anında mesajlaşma uygulamaları olarak öne çıkıyor. Bu uygulamalarla yazılı, sesli ve görüntülü sohbet etmek mümkün. Ayrıca buralarda gruplar kurarak iletişimi daha fazla kişiye yayabilirsiniz. İletişim alanında en çok kullanılan uygulama Whatsapp.

Facebook bünyesindeki uygulamanın dünyada 2 milyar kullanıcısı var. Bu uygulama üzerinden dosya, fotoğraf, kişi bilgisi ve konum paylaşmak mümkün. Bu uygulamanın yerli versiyonu ise BiP. Google Hangouts ise, Google tarafından geliştirilen bir anında mesajlaşma ve görüntülü görüşme platformu. Skype ise iş dünyasında iletişimde tercih edilen bir uygulama. İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlıyor. Video konferans için ideal.

Dosyayı yönetin

Evden ya da uzaktan çalışırken dosya yönetimi de önemli bir konu. Bu alanda da bir hayli mobil uygulama var. Evernote, Dropbox, Google Drive, Google Files, TeamViewer bunlar arasında. En yaygınlarından biri Evernote uygulaması.

Not alma, düzenleme ve arşivleme uygulaması. Evernote’ta metin, web sayfası, fotoğraf, ses kaydı, el yazması şeklinde not alınabiliyor. Dropbox ise dosya saklama uygulaması. Her kullanıcıya ücretsiz 2 GB’a kadar veri saklama alanı veriyor. Arkadaşlarınızla dosyalarınızı paylaşabiliyorsunuz. Google’ın da benzer hizmeti var.

Google Drive, bulutta doküman depolamanızı ve dosyalarınızı paylaşabilmenizi sağlıyor. Google Files ise, dosyalar arasında gezinmeyi kolaylaştırıyor. TeamViewer ile de bilgisayarlara uzaktan bağlanıp dosya ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Zaman kaybına son

Evden çalışırken zaman yönetimi de önemli bir unsur. Bu alanda Clockify, RescueTime, Focus gibi uygulamalar var. Clockify’la iş saatlerinizi takip edebilirsiniz. Çeşitli aktivitelerde harcadığınız zamanı takip ederek size iş rutininizi geliştirmeniz için gerekli veriyi sağlıyor. RescueTime ise, otomatik olarak hangi yazılım ve web sitesinde ne kadar zaman harcadığınızı takip ederek, bunu kolayca buluta kaydeder. Mobil cihazınız ya da bilgisayarınızın arka planında çalışıyor.

Kendinize hangi sitede ne kadar zaman harcayacağınız konusunda hedef koymanızı da sağlıyor. Focus uygulaması da internette gireceğiniz siteleri bloke ederek size çalışmanızı hatırlatıyor. Bu tarz uygulamaları kullanarak evde çalışırken verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Verimliliği artırın

Verimlilik başlığı altında evden çalışırken size yardım edecek mobil uygulamalar da bulunuyor. Todoist, Google Calendar, Toggle... Todoist, en iyi yapılacaklar listesi uygulamalarından biri. Dünyada 20 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Dijital ajanda olarak da kullanabilirsiniz.

Görev ve projelerinizi kolaylıkla düzenleyerek öncelik sırasına koyabilirsiniz. Google Calender’la toplantıları, seyahat tarihlerinizi, hazırlamanız gereken sunumları kaydedebilirsiniz. Sisteme hatırlatıcı ekleyerek size bir süre öncesinde hatırlatmasını da isteyebilirsiniz. Toggle ise, harcadığınız zamanı takip eden bir uygulama.

Proje ve görev kalmasın

Planlama, proje ve görev yönetimi için de güzel mobil uygulamalar mevcut. Slack, Wunderlist, Asana, Zenkit, Trello bunlar arasında. Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulaması. Kullanıcılar kendi ekipleri içerisinde dilediği isimle ve istediği kadar sohbet odaları veya kanalları açabilir. Slack’ta tüm içerikler, dosyalar, konuşmalar ve kişiler aranabilir. Ücretli ve ücretsiz versiyonu var. Zenkit, online proje yönetim platformu. Fikirlerinizi, verilerinizi, müşterilerinizi tek bir platformda toplamanızı sağlıyor. Wunderlist de, bulut tabanlı ücretsiz görev yönetimi uygulaması. Asana da diğer bir proje yönetimi mobil uygulaması. Ekip üyelerinizle beraber iş ve projelerini organize etmenizi sağlar.