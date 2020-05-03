Virüse karşı drone’la mücadele

Koronavirüsle mücadelede kullanılan teknolojilerden biri de drone’lar. Termal kameralı drone’lar yüksek ateşi olanları tespit ederken, bu süreçte dezenfeksiyon, takip ve teslimatta da kullanılıyorlar

Koronavirüsle mücadelede drone’lardan da yararlanılıyor. Termal kameralı drone’larla pazar yerindeki veya açık alanlardaki yüksek ateşe sahip kişiler tespit ediliyor. Sosyal mesafe ve izolasyonun önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Drone’larla dezenfeksiyon işlemi de yapılırken, ülkemizde henüz resmi olarak izin verilmese de temassız teslimat denemeleri de yükselişte.



Havadan ateş tespiti



Dronmarket Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Korkmaz, endüstriyel drone kategorisindeki modellerin yeni uygulamalarla koronavirüsle mücadelede kullanıldığını belirterek, virüsle mücadelede drone’ların anlık olarak görüntü iletimi için kullanıldığını ayrıca termal kameralı modellerle pazaryerindeki veya açık alanlardaki yüksek ateşe sahip insanların tespit edilip gerekli önlemlerin alınabildiğini söyledi.



Korkmaz, zirai ilaçlama drone’larının ise açık alanları dezenfekte etmek için belediyeler ve valiliklerce kullanıldığını aktararak, şu bilgileri verdi: ”Yine polislerimiz ve kolluk kuvvetleri de drone’ları sokağa çıkma yasakları sırasında kullandılar. Yasağa uymayanlara drone üzerinden sesli anonslarla uyarılarda bulunarak daha geniş alanlarda etkili olabildiler. Yine endüstriyel seviyede kullanılan drone’lar ise virüs bulaşını azaltmak için yük taşıması yaparken, sokağa çıkma yasağı olan illerimizde ilaç dağıtımında kullanıldı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tabii ki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kurallarına uygun hareket edilmesi ve gerekli izinlerin alınması.”



Teslimatlar arttı



Henüz regülasyonlar izin vermese de Türkiye’de drone’la teslimat da gelişme aşamasında. Koronavirüs sürecinden sonra drone’la teslimatın daha gelişmesinin beklendiğini ifade eden Mehmet Korkmaz, şunları söyledi: “Ülkemizde ilaç ve temel gıda teslimatında kullanıldığı durumlar oluyor. Ancak bunlar henüz iş akışlarına entegre edilebilecek seviyede otonomlaşmış, hava trafiğine entegre edilmiş örnekler değiller. O anlamda bir drone teslimatından henüz bahsedemeyiz. Zaten SHGM mevzuatı da pilotun görüş alanı dışındaki uçuşlara da henüz izin vermiyor. Dünyada da 1-2 şirket bu konuda onaylı dağıtımlara test uygulama bölgelerinde başlamış durumda. Koronadan sonra bu alanın hareketleneceğini öngörüyoruz.”



E-ticarette önü açık



Korkmaz, drone’ların e-ticarette kullanımıyla ilgili de, “Türkiye’de birkaç deneme dışında sürekli kullanım yok. Ancak e-ticaret sitesi olan Amazon yurtdışında yakın zamanlarda paketleri drone ile teslim etmeye başladı. Bunun için regülasyonun izin vermesi gerekiyor. Teknoloji olarak kargo taşımacılığında kullanımı çok mümkün. Oldukça avantajlı uygulamalar ortaya çıkabilir” açıklamasını yaptı. Bu dönemde hobi kategorisinde evde kullanıma yönelik mini drone’lara yönelik ilgi olsa da genel olarak talepte daralma yaşandığını dile getiren Mehmet Korkmaz, profesyonel drone’ların fiyatlarının 10 bin-200 bin TL aralığında olduğunu aktardı.



Çin’de kargo firmasına izin



Dünyada drone’la teslimat örnekleri gelişiyor. Amazon ilk uygulama yapan firmalar arasındaydı. Çin de virüs sonrasında bu alanda önemli bir adım attı. Çin Sivil Havacılık İdaresi, ülkede ilk defa bir kargo şirketine drone’la teslimata başlama izni verdi. Hangzhou merkezli şirkete verilen izinle, kentte drone’la kargo teslimatı testlerine başlanacak. Testler sırasında kentte güvenli bir hava dağıtım sistemi kurularak, ilk yardım malzemeleri ve acil tıbbi ihtiyaçları taşıyan kargo paketlerinin teslimatı gerçekleştirilecek.



Oppo’dan yeni model











Oppo yeni amiral gemisi modeli Find X2’nin Türkiye tanıtımını yaptı. 6.7 inç’lik ekranı olan cihaz, 2.8 GHz’lik Qualcomm Snapdragon işlemci kullanıyor. 12 GB’lik belleği ve 256 GB’lik depolama alanı var. 48MP+13MP+12 MP’lik üç arka kamerası ve 32 MP’lik öne kamerası bulunuyor. 4200 mAh pili bulunan Find X2, cep telefonu endüstrisindeki en hızlı ve en güvenli şarj teknolojisi olan endüstri lideri 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile donatıldı. Oppo Find X2’nin Türkiye fiyatı 9.999 TL olarak açıklandı.