Yazılımcı ordusu Türkiye’yi uçurur

Koronavirüs sürecinde dijitalleşmenin zirve yapması bilişimci ihtiyacını çok artırdı. Sağlık ve güvenlik bilişimi, e-ticaret, e-devlet uygulamaları, yapay zeka, veri tabanı gibi alanlarda uzun vadede 150 bin kişilik eleman ihtiyacı olacağı belirtiliyor.

Koronavirüs salgını sürecinde pek çok alanda dijitalleşme roket hızıyla artarken, bu alanda eleman ihtiyacını da tavan yaptı. Tabii bu noktada devletin başlattığı ‘1 milyon yazılımcı’ projesi de önemli bir hamle olarak öne çıktı.

İnsan kaynakları danışmanlık firması DataExpert’in Genel Müdürü Hasan Altunkaya, bu dönemde dijital dönüşümün firmalarda kilit rol oynadığını, bilişim sektörü ve bilişim çalışanlarının da ön plana çıktığını söyledi. Bilişimde eleman açığının arttığını dile getiren Altunkaya, şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz kriz dönemi kısa vadedeki iş gücü ihtiyacını da hızla değiştirdi. Sağlık bilişimi, güvenlik bilişimi, e-ticaret, e-devlet uygulamaları geliştirmeleri için acil 35 bin kişilik bir istihdam sağlanması bekleniyor.

2021 yılında ise veri tabanı uzmanı, iş analisti, bilgi teknolojileri güvenliği, yazılım mühendisi/uzmanı, e-ticaret uzmanı, veri ve bilgi yönetimi, iş zekası uzmanı, ürün müdürü, Linux sistem yöneticisi, mobil geliştirici, dijital pazarlama gibi alanlarda 150 bin yeni istihdam sağlanacak.”

Katma değeri yüksek

Ayrıca bilişim alanında çalışanlar, düşük yatırımla yüksek katma değer yaratmaları açısından da öne çıkıyor. Bir çalışanı istihdam edebilmek için sanayide 60-90 bin dolar, turizmde ise 50 bin dolar yatırım gerekiyor. Bilişimde ise 5 bin dolarlık bir yatırım yetiyor. Üstelik yatırım süresi yıllarla, değil aylarla ölçülüyor. Katma değeri çok yüksek. Yapılan yatırımın karşılığında alınan katma değerler, tarımda yüzde 15, sanayide yüzde 10, hizmet sektöründe yüzde 15, bilişimde ise yüzde 30’ların üzerine çıkıyor.

Hasan Altunkaya, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinde şirket sayısı son 6 yıl boyunca 5 kat artarak 6.550’ye ulaştı. Toplam istihdam da 170 bin sınırına dayandı. Bunun 65 bin kadarı teknokentlerde istihdam ediliyor. Yeni teknokentlerle bu sayının artacağını göreceğiz” bilgisini verdi.

‘200 bin çalışan sayısı halen yetersiz’

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Erman Karaca, bu olağanüstü süreçte dijitalleşmenin öneminin bir kez daha görüldüğünü vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

“Geleceğin çalışma modeline geçiş ortalama 5 yıl hızlandı. Hizmetler arttıkça işgücüne ihtiyaç artıyor. Ancak salgının ekonomik etkileri ve ekonomik istikrar paketindeki birçok desteğin sektörü kapsamaması nedeniyle firmaların yükü ağırlaştı. Bir yandan talep artarken diğer yandan da işten çıkarmalar söz konusu olabilir. Diğer yandan bilişim ve yazılım yetkinlikleri bulunan gençlere bugün tüm sektörlerin ihtiyacı var. Dijitalleşme, proje yönetimi, yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut bilişim, veri tabanı yönetimi, siber güvenlik gibi iş kollarını öne çıkardı.

Ülkemizde sektörde çalışan sayısı 160-200 bin arası. Nüfus büyüklüğümüz ve genç nüfus oranımız dikkate alındığında, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda bu sayı oldukça azdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesini yararlı buluyor ve destekliyoruz.”

Hep nitelikli eleman açığı var

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, geleceğin belirleyici sektörlerinden birinin yazılım olacağını kaydederek, “Bu nedenle yazılım sektörüne şirketlerimizin ve kamu otoritesinin özel önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Korona sonrası dönemde sanayimizde yazılım ihtiyacı artacak. Bünyelerinde bilişim ekipleri kurmak veya genişletmek durumunda kalacak olan sanayi şirketlerimiz bilişim elemanı istihdam edeceklerdir” dedi.

Korgün Yazılım Kurucusu Doğan Ufuk Güneş de, sektörde her zaman nitelikli eleman açığı bulunduğunu belirterek, “Günün kullanılan teknoloji dillerini bilen, veri tabancı, sistem analisti ve sistem mühendislerine ihtiyaç var. Bu nitelikte kim olursa olsun her zaman işi hazır” diye konuştu.

İş arayanların ilgisi arttı

Yenibiris.com Satış Direktörü Erdoğan Sezkir ise, firmaların evden çalışma sistemine geçmesiyle bilişim alanına, çalışan adaylarının yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, “Firmaların da dijitalleşmesiyle eleman alımında talebin artacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda, bilişim sektörü çalışan sayısını diğer sektörlere nazaran daha yüksek oranda korumaktadır. Fakat özel sektör bazlı yeni çalışan alınması ve istihdamın artması ile ilgili olumlu yönde bir ivme henüz yok. Buna karşın dijitalleşmenin hızlanması ile piyasaya yeni sürülecek olan veya geliştirilen dijital ürünler, çözüm merkezleri gibi bilişimle direkt ilgili alanlarda pandemi sonrasında daha fazla çalışana ihtiyaç olacağını öngörüyoruz. Yeni neslin bu alana yönlenmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Dijitalleşmenin önemi anlaşıldı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe de, pandemi döneminde yıllardır anlattıkları dijital dönüşümün öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Her şeyin elektronik ortama geçmesinden dolayı dijitalleşme zirve yaptı. Bu da bu alanda eleman eksiğini getirdi. Bu dönemi fırsata çevirmek istiyoruz. Kısa ve uzun dönem planlamalarında bu alandaki insan kaynağı ihtiyacı belirlenir. Her yıl yazılım ve bilgisayar mühendisli-ğinden 12 bin kişi mezun oluyor. Hemen şimdi olmasa da üç yıllık periyotta binlerce bilişim elemanı eksiği olacak. Yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlar seçilerek mezunlar bunlara yönlendirilmeli. 2023 yılı için belirlenen hedefler var. Bunlara ulaşmak için ileride 150 bin bilişimci ihtiyacı gerekebilir.”