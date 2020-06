Yerli oyun furyası

Peak’in satışıyla gözler yerli oyunlara çevrildi. Yıllardır oynadığımız ama Türk olduğunu bilmediğimiz popüler pek çok oyun var. Toy Blast, Zula, Mount&Blade, Kafa Topu, 1010! bunlar arasında

Peak’in 1.8 milyar dolarlık rekor fiyata Toy Blast ve Toon Blast’ı satması gözleri yerli oyunlara çevirdi. Bilgisayar, oyun konsolu ve mobil platformlarda yıllardır oynanan onlarca popüler yerli oyun bulunuyor. Adları genelde yabancı seçildiği için oynarken yerli olduklarını anlamayabiliyoruz. Özellikle mobil oyun alanında kurulan Türk oyun firması sayısı da artıyor. En popüler yerli oyunlara göz attık.

Rekor kırıyorlar



Toy Blast ve Toon Blast: Peak’in rekor fiyata satılan oyunları. Toy Blast, aynı renkteki küpleri eşleştirip patlatılarak oynanan bir bulmaca oyunu. 3.500 versiyonu var. Toon Blast ise yine bir küp patlatma oyunu. Kedi Cooper, Kurt Wally, Ayı Bruno karakterleri var. Pek çok seviyesi bulunan oyun, bulmaca oyunlarına farklı bir bakış getirdi. Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla yarışmanız için puan tablosu yer alıyor. Her iki oyunu 300 milyondan fazla insan indirmiş durumda.



Mount&Blade: Armağan ve İpek Yavuz tarafından kurulan Tale Worlds’ün Orta Çağ temalı, aksiyon ve rol yapma video oyunu. 2008 yılında piyasaya sürüldü. 2009’da Warband genişleme paketi duyuruldu. Mount&Blade II: Bannerlord ise devam oyunu olarak geliştirildi ve Mart 2020’de erken erişime açıldı. Oyun 200 yıl öncesini konu alıyor. Dünyanın dört yanından yüzlerce oyuncunun bulunduğu, devasa ve destansı kuşatmalara kadar uzanan çeşitli çok oyunculu oyun modlarında, taktiksel becerinizi ve savaş yeteneğinizi test edebiliyorsunuz.



Tüm dünya oynuyor



Zula: Türk yapımı MMOFPS (Devasa Çok Oyunculu Birinci Şahıs Nişancı) oyunu. InGame Group çatısındaki Madbyte Games tarafından geliştirildi. 100’den fazla ülkede 11 dilde 26 milyon e-spor sever tarafından oynanıyor. Karakterler ve haritaları Türkiye’den seçmesiyle ilgi görüyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale, Kız Kulesi gibi tarihi ve turistik yerler bulunuyor. Sürekli yenilenen içeriğin yanı sıra oyunda, ortalama her ay büyük bir güncelleme yapılıyor. PC ve mobilde oynanabiliyor.



Kafa Topu: Kafa Topu, Masomo tarafından geliştirildi. Geçen yıl Tencent’in sahip olduğu Miniclip’e satıldı. Gözde futbol oyunları arasında. Gerçek oyunculara karşı oynuyorsunuz. 2014’te, Kafa Topu oyunu geliştirildi ve büyük başarı yakaladı. Masomo, oyunun ikinci versiyonu olarak Kafa Topu 2’yi çıkardı. Mobil oyunda hayalindeki futbolcuyu oluşturmak için onlarca farklı karakter ve aksesuar seçeneği sunuyor. Kafa Topu 2’de yer alan her karakter farklı özelliklerde.



Her alanda var



Words of Wonders: Fugo Games’in yarattığı kelime bulmaca oyunu. Adeta bir dünya seyahatine çıkarak dünyanın yedi harikası içinde gizli kalmış sırları ve muhteşem şehirleri keşfedeceğiniz bu çapraz bulmaca oyununda kelime hazineniz gelişiyor. Harflerin arasında bağlantı kurarak gizlenmiş kelimeleri buluyorsunuz. Kelimeleri buldukça bölümler değişiyor, farklı mekanlara ve şehirlere gidiyorsunuz. En beğenilen kelime oyunları arasında. Mobil platformda oynanan oyunu 50 milyondan fazla kişi indirdi.



1010!: Yine Zynga’ya başarılı bir satışa imza atan Türk oyun firması Gram Games’in oyunu. 2014 yılında geliştirildi. Tetris tarzında mobil bir bilmece oyunu. Oyunda 10 satır ve 10 sütun olmak üzere toplamda 100 kutucuktan oluşan kare içerisine, sırasıyla gelen çeşitli geometrik şekiller ile satır ve sütunlar tamamlanmaya çalışılıyor. Amaç, en yüksek skoru alabilmek. 60’dan fazla ülkede en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor.





Oppo’dan kablosuz kulaklık

Oppo’nun kulak içi kulaklık modeli Enco W31 Türkiye’de satışa sunuldu. Çoğu akıllı telefonla uyumlu olarak çalışıyor. Su ve toza karşı dirençli. Rüzgardan dolayı oluşan hışırtılı sesleri engelleyen kulaklığın her iki tarafında iki dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması var. Fiyatı 599 TL.