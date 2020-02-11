Çocuklarla gidilecek İstanbul müzeleri

Bir öğretmen olarak eğitimin sadece sınıf ortamında olmayacağına inananlardanım. Bulunduğumuz her yer aslında çocuklarımız için ayrı bir deneyim fırsatı sunuyor. Hele ki İstanbul’da yaşıyorsak bu fırsatlar sanırım biraz daha fazla. Cumartesi ve Pazar; bu koskoca 2 gün etkili bir şekilde değerlendirilirse öğrenme buralarda da devam edecek, hatta daha da kalıcı olacaktır. İşte çocuklarınızın hem keyif alacağı hem de öğreneceği İstanbul’dan bazı etkinlikler:

SAKIP SABANCI MÜZESİ

Müze, Emirgan semtinde yer almaktadır. 26 Nisan 2020 tarihine kadar hafta sonu saat 12.00-20.00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Tam (40 TL) ve indirimli bilet (25 TL) ile birlikte çoklu giriş seçenekleri de bulunmaktadır. Müzede, zengin koleksiyon ve sergiler ile birlikte çeşitli eğitimler de verilmektedir. Bu etkinliklerin bir kısmı süreli olduğundan ziyaret öncesinde müzenin internet sayfasından bilgi almak faydalı olacaktır.

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Müze, Hasköy semtinde yer almaktadır. 31 Mart 2020 tarihine kadar 09.30-17.00, 1 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ise 09.30-19.00 saatlerinde ziyaret edebilirsiniz. Müzeyi 3 kısımda deneyimlemeniz mümkün. Bunlar; koleksiyonlar, aktiviteler – deneyimler ile müzede eğitim olarak gruplandırılabilir.

Koleksiyonlar: Atatürk Bölümü, Bilimsel Aletler, Demiryolu Ulaşımı, Denizcilik, Fenerbahçe Vapuru, Havacılık, İletişim Araçları, Karayolu Ulaşımı, Makineler, Modeller ve Oyuncaklar, Özel Koleksiyon, Yaşayan Geçmiş

Aktiviteler-Deneyimler: Denizaltı Turu, Fenerbahçe Vapuru, Nostaljik Tren Turu, Tren ile Haliç Turu, Atlı Karınca ve Oyun Alanı

Müzede Eğitim: Okul gruplarına yönelik eğitimler, Bireysel çocuk aktiviteleri

Tam biletin 21, indirimli biletin 9 TL olduğu müzede denizaltı ya da tekne turlarına katılmak isterseniz ek ücret ödemeniz gerekecektir.

İSTANBUL MODERN

Cumartesi günü saat 10.00-18.00, Pazar günü ise 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz müze Şişhane’de yer almaktadır. Tam bilet 37 TL, indirimli bilet 21 TL, Sinema ise 21 TL’dir. Müze girişi yaparsanız sinemaya ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor.” Çocuklara özel hafta sonu eğitim programı”, “ailece sanat” ya da “robotlar sanat yapar mı?” etkinliklerinden birine dahil olabilir ya da halihazırda müzede var olan sergi ve koleksiyonları ziyaret edebilirsiniz.

PERA MÜZESİ

Cumartesi günü 10.00-19.00, Pazar ise 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz müze geçici bir süre için Şişhane’de yer almaktadır. Tam bilet 25TL, indirimli ise 10 TL’dir. "Osman Hamdi Bey'in Dünyasına Yolculuk" Sanal Gerçeklik Deneyimi ise Pazartesi ve Müze'nin kapalı olduğu günler hariç her gün açık ve ücretsiz. Müzede 4-6 yaş, 7-12 yaş ile 13-17 yaş gruplarına özel planlanmış etkinlikler ve eğitim programları bulunmaktadır.

SADBERK HANIM MÜZESİ

Tam biletin 15, indirimli biletin 10, öğrenci biletinin ise 3TL olduğu müze Sarıyer’de olup hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Kültür-sanat bilincini geliştirmek amacıyla 4-6 ve 7-12 yaş çocuklara yönelik eğitim programları bulunmaktadır. Bunların yanında müzede var olan koleksiyon ve sergilerin ziyaret edilmesi de mümkündür. Ayrıca “Haydi Müzeye” eğitim programı kapsamında çocuklar için uygulama marketlerinden ücretsiz olarak telefonlarınıza indireceğiniz bir app uygulaması da mevcut.

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ

Müzede her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz olarak rehberli turlar düzenlenmektedir. Bireysel ya da grup olarak bu turlara katılmak mümkündür. Tur saatleri: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00’dır.

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

09.30-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen müze Göztepe’de yer almaktadır. Tam bilet 18, indirimli ise 12 TL’dir. Müzenin etkinlik ve eğitim takvimi oldukça zengin. Bilgi alıp katılmak mümkün. Ben Gaziantep’tekini gezmiştim. Defalarca gidip keyif alabileceğim bir yer diyebilirim.

UÇURTMA MÜZESİ

Üsküdar’da bulunan müze Pazar günü kapalı olup Cumartesi günü ise sadece randevu ile ziyaretçi kabul etmektedir. Giriş ise ücretsizdir. Uçurtma Müzesi, aynı anda 200 öğrencinin kendi uçurtmasını kendisinin yapabileceği “Uçurtma Okulu” ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan “Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi”ni de içinde barındırmaktadır. Tiyatral ve interaktif bir anlatımla yaklaşık yarım saat süren eğlenceli uçurtma müzesi programında çocuklar görerek, dokunarak, uygulama yaparak eğlenceli ve kaliteli zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda “Kendi Uçurtmanı Kendin Yap” atölyesine de çocuklar katılabiliyorlar.

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