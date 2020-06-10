 Bir küçük özgürlük macerası

Malum son zamanlarda tatil anlayışı herkes için değişti. Gündeme kamp ve karavan alternatifleri gelmeye başladı. Karavan bir derece kabul edilebilir ama biliyorum ki çadır kampı meselesi herkes için çok kolay bir durum değil. Elbette benim için de böyleydi. Bu sefer sizlerle bu maceraya nasıl başladığımı paylaşmak istiyorum.

Eşim de ben de öğretmen olunca yaz tatillerimizin uzunluğu, tatil anlayışımızda bizi farklılıklara sürükledi. Üstüne bir de kaldığımız otellerin yemek saatlerinin bizi kısıtlaması gelince bizde kendiliğinden; “Neden çadırda kalmayı denemiyoruz ki?” sorusu beliriverdi… Hızlıca arayışa başladık ama ne çadırda kalmak için malzemelerimiz vardı ne de arabamız J Bu arada hayaller çoktan kurulmaya başlanmıştı bile; Akdeniz sahilinden başlayacak Ege sahillerine uzanacak ardından da son noktayı Çanakkale’de koyacaktık.

. Günler geçiyor, bir yandan araba bir yandan kamp alanları bir yandan da çadır malzemeleri araştırıyorduk ki arabamızı kamp yapacağımız yerden ya da oraya en yakın yerden alma fikri aklımıza geldi. Biraz ilginç bir fikirdi evet ama kulağa da hoş geliyordu. İşte bizim maceramız da böyle başladı. Tüm kamp malzemelerimizi zincir bir spor mağazasının online kanalından mağaza teslim seçeneği ile aldık. Ardından İstanbul’dan sadece şahsi eşyalarımızı alarak uçakla Hatay’a gidip arabamıza kavuştuk. Artık 31 plakalı arabamızla macera başlamıştı. Önce güzel bir Hatay turu yapıp karnımızı doyurduk. Ardından hemen İskenderun’daki mağazaya geçip verdiğimiz tüm kamp siparişlerimizi teslim aldık ve işte hazırdık!!

Tüm konaklamalarımız ilk sefer denediğimizden de dolayı hep tesis olan yerlerde oldu. Mersin, Kaş, Olimpos, Datça, Güzelçamlı derken sağ salim bir şekilde bolca anı ve sayısız deneyim ile Çanakkale’ye ulaşabilmiştik.

Bu maceraya atılmadan fazlaca yazı okuyup ihtiyaçlarımızı doğru ve detaylı belirlediğimiz fark ettik. Belki bu yazıyı okuyup sizlerde de “neden olmasın?” sorusu belirivermişse diye kendimiz için çıkardığımız malzeme listesini paylaşmak istedim.









Yeme-İçme

-Tabak, çatal, bıçak, kaşık

-Çaydanlık

-Bulaşık deterjanı

-Termos

-Bardaklar

-Konserve yiyecekler

-Buzdolabı poşeti

-fincan ve cezve (yurtiçi ya da yurtdışı hiç fark etmez, türk kahvesi sanırım vazgeçilmezim. )

Genel

-Sinek kovucu, çakmak, 20 mt uzatma kablosu, Yeteri kadar pil, Pompa, Çadır altı mat, soğutucu 26 L, masa, sandalye, şişme yatak, elektrikli ocak

Bizce maceraydı, sizler de okurken buna tanık oldunuz. Diyeceğim o ki; her şey bir hayalle başladı. 3 yıldır da her yaz tam 1 ay çadır kamplarında oluyoruz. Yeniliklere açık olmakta fayda var, hem kim bilir belki bir gün sizlerle de bir yerde karşılaşırız, neden olmasın.

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