Son zamanların en popüler tatili; Kamp ve Karavan

Yıldızların altında uyuyabilmek, sabah gözünü deniz kenarında açabilmek kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? İşte bu düşünce son zamanlarda bir çok kişiyi zaten çadıra ya da karavana yönlendirmeye başlamıştı ama “Nasıl olur ki? Yapabilir miyiz?” soruları bir çok kişinin harekete geçmesine engel oluyordu. Ancak içinde bulunduğumuz bu dönem, bizleri daha mesafeli çözümlere yönlendirince iyiden iyiye çadır ya da karavan tatillerini düşünmeye başladık. Bu sebeple sizlere son 3 senedir vazgeçemediğimiz Datça’da bulunan Aktur kamp alanından bahsetmek isterim. O zaman haydi başlayalım….

Kamp Alanına Ulaşım

Aracınızla: Marmaris’ten Datça’ya giderken 46. Km’de sol tarafta karşınıza çıkacaktır.

Otobüsle: Aktur girişinde bazı otobüs firmalarına ait duraklar var. Bu duraklarda yolcu alma/indirme yapılabiliyor.

Kamp Alanına Giriş

Son 2 senedir rezervasyon sistemi ile çalışıyorlar. Buraya gelenler genelde uzun süreli konakladığından erkenden rezervasyon yaptırmakta fayda var. Mesela Temmuz 2020 için rezervasyonumu Aralık 2019 içerisinde yapmıştım.

Genel Bakışta Kamp Alanı

Çok düzenli bir kamp alanından bahsediyorum. Çam ağaçları altındaki alanı çadır ve karavanların büyüklüklerine göre parsel parsel ayırıp numaralandırmışlar. Zaten rezervasyonunuzu da talep ettiğiniz parsel numarasına göre yapıyorsunuz. Her parselin kendine ait numaralandırılmış su ve elektrik panosu bulunmakta. Parseller ise arabanızı bile çok rahatça koyabileceğiniz büyüklükte.

Ortak Alanlar

Elektrikli ocakların, bulaşıklarınızı rahatça yıkayabileceğiniz lavaboların ve buzdolaplarının bulunduğu mutfak ile banyo ve tuvaletlerin bulunduğu bölümler oldukça temiz ve yeterli sayıda bulunmakta. Bunun dışında çamaşırhane ve ütü odalarından ücret karşılığında yararlanabilirsiniz.

Deniz ve Plaj

Aktur aslında Datça’nın büklerinden birisi. Kamp alanı da burada yer almakta. Hemen yürüme mesafesindeki büyük koy biraz daha dalgalı ve derin, küçük koy ise daha sığ ve rüzgar almıyor. Günübirlik kalkış yapan tur tekneleri de küçük koydan hareket etmekteler.

Alışveriş

2 adet zincir market, fırın, haftanın 3 günü kurulan organik pazar ve eczane kamp alanına yürüme mesafesinde yer almaktadır.

Aktur’a Gelmişken….

Tekne turlarından birine katılmayı

Eski Datça’ya gitmeyi

Hem büyük hem de küçük koyu rahatlıkla görebileceğiniz bayraklı tepeye çıkmayı

Datça’nın muhteşem koylarında yüzmeyi

Küçük koyda yıldızların altında sessizliğin tadını çıkarmayı unutmayın….

Yolu düşecek olan herkese şimdiden iyi tatiller…

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