İzmirli şair, yazar, gazeteci ve sanatçılar, 1958 yılından bu yana birçok sanatçı yetiştiren Dr. Sökmen’in adının, Konak’ta hizmet sunduğu sokağa verilmesini istedi

Bu isteği, 9 Ocak 2014 Perşembe günkü köşemizde dönemin Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’a, “Onlarca sanatçı, gazeteci ve şair, Başkan Tartan’a sesleniyor: 1457 Sokak Dr. Ayhan Sökmen Sokağı olsun” başlığıyla ikinci kez aktarmıştık. “İzmir’de Ege Üniversitesi Konservatuvarı ile İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kurulmasında emeği olan Dr. Ayhan Sökmen, İzmir’de yüzlerce sanatçı yetiştirdi. Onlarca sanatçı, gazeteci ve yazar, Sökmen’in adının Konak’taki 1457 Sokak’a verilmesini istiyor” vurgusunu da yapmıştık. Başkan Tartan, köşemizden ilettiğimiz bu isteği dikkate almamıştı.

Yanıt verilmedi

Bir kez de, 11 Eylül 2014 Perşembe günkü köşemizde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a, “Onlarca sanatçı, gazeteci ve şair, Başkan Sema Pekdaş’a sesleniyor: 1457 Sokak, Dr. Ayhan Sökmen Sokağı olsun” başlığıyla aktardık. Başkan Pekdaş da bu isteğe yanıt vermedi. Ancak, sanatçılar, gazeteciler ve şairler, Başkan Pekdaş’a konuyu bir kez daha iletmemizi istedi. Emekli Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı ve Dr. Ayhan Sökmen Korosu’nun kurucusu olan İdris Ercan, “Türk müziğine besteci, sanatçı, koro şefi ve hoca olarak yıllarca emek veren Dr. Sökmen’in İzmir’de bir sokağa adının verilmesini istiyoruz. Dördüncü kez de olsa lütfen yazın” diye başladığı sözlerini şöyle sürüdürdü:

‘Büyükşehir’e ilettik’

“İlk olarak 2011 yılında bu isteğimizi Dr. Ayhan Sökmen yaşarken, dönemin Konak Belediye Başkanı olan Hakan Tartan’a iletmiştik. Dr. Sökmen’in bu güzelliği sağlığında yaşamasını düşünmüştük. Ancak Başkan Tartan, ‘Fizibilitesini yaptırıp bakalım’ demişti. Ancak yapmadı. Hocamızı 2014 yılına bir gün kala kaybettik. Siz üçünçü kez, yani 9 Ocak 2014 tarihli köşenizde Başkan Tartan’a bir kez daha hatırlattınız. Yine dikkate almadı. 9 ay sonra bu kez Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a isteğimizi aktardınız. Ancak o da dikkate almadı. Biz bu isteğimizi bir defa daha Belediye Başkanımıza aktarmanızı istiyoruz. Çünkü, İzmir’de birçok sanatçıya sokak adı verildi. Dr. Sökmen, 1958 yılından bu yana Türk musikisine çok büyük hizmetler verdi. Devlet korolarıyla TRT’ye onlarca çok büyük sanatçılar yetiştirdi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı ile İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun da kurulmasında büyük katkıları oldu. Bu isteğimizi 14 Mart 2018 tarihli bir dilekçeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de ilettik, 2011 yılından bu yana da bekliyoruz.”

Bu çirkinlik, İzmir’e yakışmadı!

Bu fotoğrafı Ender Akkın göndermiş ve bakın ne demiş: “Bu çirkinliği ve düşüncesizliği yapanlara söyleyecek söz bulamıyor, yorumu sizlere bırakıyorum.” Leyla Okkıran Güney de, “Bankta nereden baksanız bir saat oturulmuş. Zabıtalar, seyyar satıcıları anında görüyor da, bunları niçin görmüyor? Belediyeler, bu tür insanlara anında ceza kesmeli” diye yorum yapmış. Mehmet Selçuk Güven de, “38 yıldır İzmir’deyim, kentimiz önceleri böyle değildi. İzmir’e ne olduysa son 10-15 yılda oldu ve yaşanan göç olayları ile ilgililerin dikkatsizliği ve vurdumduymazlığı, İzmir’i bu hale getirdi. Kentimizi yönetmeye talip olanlar, imar, ruhsat, alt ve üstyapı işleriyle birlikte, biraz da sosyal konulara eğilseler çok iyi olur. Bu çirkinlik, İzmir’e hiç mi hiç yakışmadı!” dedi.