15 Mayıs’tan sonra beton dökemezsiniz!

Belediye encümeni, ilçedeki özel projeler ile altyapı çalışmalarının bitirileceği tarihi açıkladı. Beton dökümü bitiş saatini 17.00’den 22.00’ye kadar uzattı. Kurallara uymayanlar için yasal işlem yapılacak.

Turizm sezonu hazırlıklarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, başta belediye fen işleri olmak üzere inşaat sektörü ile vatandaşlara, 15 Mayıs 2020’den sonra beton dökümü yapamayacaklarını açıkladı. İnşaat sektöründeki beton dökümü bitiş saati bu nedenle 17.00’den 22.00’ye uzatıldı. Belediye bu kararı, başta bünyesindeki altyapı, bakım ve onarım işleri ile ilçede inşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin çalışmalarını hızlandırılması amacıyla aldıklarını açıkladı.

Alınan karara göre, inşaatlarda beton dökümü işi gündüz saatlerinde başlayacak, en geç saat 22.00’de bitirilecek. Beton dökümü devam ederken inşaat sahasında herhangi bir kaza, kalıp çökmesi, beton pompasının ya da mikserinin arıza yapması gibi bir durumun meydana gelmesi halinde betonun bitirilmesine izin verilecek. Özellikle çarşı merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda dilekçeyle izin almak şartıyla, beton döküm işlemi mesai saatinin bitiminde başlayacak. Temel, tabliye, büyük istinat gibi tek parça halinde dökülmesi gereken ve sabah başlayıp akşama kadar tamamlanması mümkün olmayan durumlarda ise dilekçe ile izin alınacak. Bu kurallara uymayan işletme ve inşaat sahibi olursa haklarında yasal işlem uygulanacak.

‘Yardım istemem asla söz konusu değil’

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, adının kullanılarak vatandaştan bağış adı altında para toplayan S.G. isimli kişi yüzünden sıkıntı yaşadığını ve bu açıklamayı yapmak zorunda olduğunu belirtti. 6 Mart’ta Sandal’ı tanıyan bir vatandaşı arayan S.G, başkanın adını kullanarak, yardım talebinde bulundu. Belediyeden aradığını söyleyen kişi, Sandal’ın bilgisi dahilinde ihtiyaç sahiplerine destek topladığını ifade etti, bu vatandaştan para istedi. Başkan Sandal olduğunu söyleyen kişi, aynı şahsı telefonla ikinci kez arayarak gönderdiği İBAN numarasına havale yapılmasını talep etti. Para istenen kişinin başkanı bilgilendirmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Başkan Sandal, şu uyarıda bulundu: “Bayraklı Belediyesi veya ben herhangi bir proje için seçildiğim günden bu yana kimseden yardım talebinde bulunmadım ve asla söz konusu olamaz. Vatandaşların bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istiyorum.”

Narlıdere’ye sevgi yolu kazandıracak

İlçenin en işlek noktalarından biri olan Barış Sokak’ta yenileme ve sağlıklaştırma projesini sürdüren belediye, buradaki çalışmalar sona erdiğinde Narlıdere’nin yeni merkezi olacağını açıkladı. Sokağın, günü birlik ziyaretçi sayısını artırmak için yapılan çalışmalarda altyapı eksikleri giderildi, kilit parke taşı ve su kanallarının döşemesine geçildi. Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesinin ardından, sokağın ‘sevgi yoluna’ dönüşeceği belirtildi. Barış Sokak’taki işler bittiğinde, bina cephelerinin tek tip boyanacağı ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın güzelleştirileceği ifade edildi. Mayıs 2020’de çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Ali Engin, bu projeyi şöyle özetledi: “Narlıdere’yi daha modern ve daha güzel bir yaşam alanına dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu çalışmamız sonunda ilçemize bir ‘sevgi yolu’ kazandıracağız. Çünkü, ‘Narlıdere Metrosu’ tamamlanıp hizmete açıldığında, ilçemiz günübirlik turizmin merkezi olacak. Hem bölge esnafı hem vatandaş kazanacak. Kararlaştırdığımız bu proje doğrultusunda şimdiden sokaklarımızı yeniliyor ve ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz.”