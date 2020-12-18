18 ayda 19 bin yasal işlem

Güvercin Masa, Whatsapp ve 153 ihbar hatları ile CİMER aracılığıyla gelen tüm ihbarları değerlendirdiklerini söyleyen Zabıta Müdürü Nuri Can, “Kuşadası’nın çok daha huzurlu bir kent haline gelmesi için 7/24 durmadan çalışıyoruz” diyor

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son 1,5 yıl içinde halkı rahatsız edecek şekilde gürültüye neden olan veya moloz dökerek doğaya zarar veren 1011 kişi ve inşaat şirketine idari işlem uyguladı. Gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyleyen Zabıta Müdürü Nuri Can, “Yasalara aykırı hareket eden firma ve kişilere taviz vermiyoruz” dedi ve 18 ayda yaptıkları işleri şöyle dile getirdi:

‘İşgaliyeye izin yok’

“18 ayda Güvercin Masa, Whatsapp hattı ile CİMER aracılığıyla iletilen ve 153 numaralı zabıta ihbar hattına gelen 19 bin 618 başvurunun tamamını değerlendirerek gerekli yasal işlemleri yerine getirdik. Ekiplerimiz, belediye encümenimiz tarafından alınan 720 karar ve para cezası ile ilgili kararları adreslere ulaştırdı. Sıfır işgaliye uygulamamız titizlikle devam edecek ve asla taviz vermeyeceğiz. 18 ayda bu kurala uymayan 450 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Görüntü, ses ve gürültü kirliliğine karşı da etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Özellikle çığırtkanlık ve hanutçuluk yapılmasına göz yumulmayacak. 1,5 yıl içinde dilencilik ile yasadışı hurdacılık yapan, izinsiz afiş asan, seyyar satıcılık yapanlara ve trafiğe kapalı alanlara motorlu taşıtlarını park eden 4823 kişiye ‘5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’ gereği idari yaptırım cezası uyguladık. Vatandaşları rahatsız edecek şekilde gürültüye neden olan veya moloz dökerek doğaya zarar veren 1011 kişi ve inşaat şirketine de idari işlem uygulandı. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in de kararlı duruşu sayesinde, Kuşadası çok daha huzurlu bir kent haline geldi.”

Kırk Gönüllü Kadın’a alkış



İzmir’de ‘Kırk Gönüllü Kadın’ adlı oluşum, salgının en yoğun yaşandığı kentimizde sağlık çalışanları için bir girişimde bulundu. “Yapmadığın iyilikten sorumlusun” çağrısı ile grubun lideri Afet Ayaz, bakın ne diyor: “Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ağır şartlarda görev yapan ama mücadeleyi asla bırakmayan sağlık çalışanlarımıza bir moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştirdik. Hakları ödenmez, ev ekonomilerine küçük bir katkımız olsun istedik. Değerli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız.”