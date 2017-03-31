19 litre su 1.50 TL’den 6.00 TL’ye yükseliyor

İzmir’de, kapatılan memba su istasyonlarından sonra, vatandaş Büyükşehir Belediyesi’nin damacana su fiyatını çok yüksek buldu, “Suyumuzla oynamayın” diye tepki gösterdi

Sağlık Bakanlığı’nın “17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’nde yer alan; kaynak sularının şişelenerek satış yapılması” yasası üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka ve Bornova’daki 8 Memba Su İstasyonu’nu kapattı, “Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi” adı altında bir işletmeyi açmaya karar verdi. İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü de, bu karar üzerine İZSU Genel Müdürlüğü’ne, memba suyu istasyonlarından yapılan su satışına 31 Mart 2017 tarihine, yani bugüne kadar izin verdi. İZBETON şirketi tarafından memba suyu satışı yapılan Karşıyaka ve Bornova’daki 8 istasyondan yapılan su satışı, bugün itibariyle kapatılıyor. Şimdi gelelim bu gelişmeler üzerine yüzbinlerce İzmirli’nin tepkisine.

4.50 veya 5.00 TL olsun

Karşıyaka ve Bornova’daki 8 memba su istasyonundan damacana, plastik bidon ve şişelerine su dolumu yaptıran vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmir Su” adı altında satışa sunduğu yeni damacana su fiyatını çok yüksek bulduğunu ifade etti. Gazetemizi arayan okurlarımızdan Ergun Bozdoğan bakın ne diyor: “Ben Karşıyaka’da oturuyorum. Annemler de Bornova’da yaşıyor. Yıllardır içme suyu olarak ben de annemler de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON tarafından işletilen memba su istasyonlarından ihtiyacımızı karşılıyoruz. Şu anda 10 litrelik damacana su için 0.75 TL, 19 litrelik damacana su için ise 1.50 TL ödüyoruz. Büyükşehir Belediyesi memba suyu istasyonlarını kapatıyor ve ‘İzmir Su’ adı altındaki 19 litrelik damacana su satacağını, fiyatının da 6.00 TL olduğunu açıklıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin damacana su fiyatı çok yüksek ve halkçı bir belediyeye yakışmıyor. Başkanımız tarım sektörüne verdiği desteği su içinde verebilir. Ayrıca bu fiyat 6.00 TL altında su pazarlayan şirketlerin de su fiyatlarını yükseltmelerine neden olacak. Şu anda İzmir’de damacana su şirketleri 19 litre suyu 4.00 TL ile 8.00 TL arasında pazarlıyor ki, 4.00, 4.50, 5.00 ve 5.50 TL’ye damacana su satılıyor. İzmirliler olarak öncelikle memba su istasyonlarının kapatılmamasını, bu istasyonların bakıma alınarak Sağlık Bakanlığı’nın istediği standartlarda hizmet vermesini öneriyor; “İzmir Su” adındaki damacana su fiyatının ise 4.00 veya 4.50 TL’ye çekilmesini istiyoruz.”

Bornova ve Karşıyakalı vatandaşlara, konuyu ilettik işte aldığımız yanıtlar:

Kamil Akıncıoğlu (Bornova):

“Büyükşehir’in damacana su işine girmesi güzel ve geç kalmış bir yatırım. Ancak, Sağlık Bakanlığı yasaklasa da memba su kaynakları iyileştirilerek devam ettirilebilir. Şu anda 19 litre suya 1.50 TL ödüyoruz. Biz Büyükşehir’in suyunu içmek istiyoruz ama 6.00 TL çok yüksek.”

Nimet Şirin (Bornova): “10 yıldır Bornova’daki memba suyu içiyor ve kullanıyoruz. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlık çekmedik. Damacana su işine giren Büyükşehir Belediyesi, pekala bu kaynakta iyileştirme yapıp bu istasyonu yaşatabilir. 19 lt 1.50 TL bütçemize uygundu, Büyükşehir’in damacana suyu 6.00 TL çok yüksek, aşağı çekilebilir.”

Salih Ergenç (Karşıyaka):

“Büyükşehir Belediyesi ilçemizdeki memba su istasyonunu Sağlık Bakanlığı’nın yasaları doğrultusunda iyileştirme yaparak tekrar açabilir. Onbinlerce aile şu anda 10 litre suya 0.75 TL, 19 litrelik suya ise 1.50 TL ödüyor. Büyükşehir’in damacana su fiyatı yüksek.”

İpek Kalaycı (Karşıyaka):

“İlçemizdeki Memba Su İstasyonu’nun kaptılmamasını istiyoruz. Ayrıca belediyenin damacana su fiyatı yüksek. Şu anda piyasada 4.00 ile 5.00 TL arasında damacana sular satılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı bu fiyat sosyal ve halkçı belediyecilik yönetim tarzına pek uymuyor.

Atık yağı getir hediyeni götür

Bornova Belediyesi bitkisel atık yağların kaynağında toplanması, çevre bilincinin aşılanması ve özellikle kadınlara ulaşılması amacıyla semt pazarlarında stantlar kurmaya başladı. Mayıs 2017’ye kadar sürecek çalışmaya duyarlılık göstererek atık yağları stantlara getirenlere el ve mutfak bezi ile magnet gibi hediyeler verileceği açıklandı. Bu çalışmanın Bornova’nın pazar yerlerinde sürdürüleceğini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, vatandaşların atık yağlarını getirmelerini istedi. Atık yağ toplama yerleri şöyle: 29 Mart-5 Nisan’da Bornova Merkez Pazaryeri, 31 Mart-7 Nisan’da Altındağ Merkez Pazaryeri, 4-11 Nisan’da Çamkule Pazaryeri, 12-19 Nisan’da Naldöken Pazaryeri, 14-21 Nisan’da Işıkkent Kapalı Pazaryeri, 26 Nisan ve 3 Mayıs’ta İnönü Pazaryeri’nde.

Caddemiz onarıldı teşekkür ederiz

17 Mart 2017 tarihli köşemizde, “Caddemiz iki aydır onarılmadı” başlığı ile Bornova Tuna Mahallesi Ziya Paşa Caddesi sakinlerinin isteğini dile getirmiştik. Okurlarımız, doğalgaz çalışması sonrası yollarının iki aydır çukur içinde olduğunu belirterek onarılmasını istemişlerdi. Aynı okurlarımız hafta başında yine aradılar ve yazımızdan hemen sonra yollarının onarıldığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, Bornova Belediyesi’ne ve Milliyet Ege’ye teşekkür ettiler.

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