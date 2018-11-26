20 santimden küçük lüfer satmak yasak..

1 Eylül 2018’den bu yana balık satışı yapanları düzenli şekilde denetlediklerini belirten yetkililer, esnafı yasaklanan balıkları satmamaları konusunda uyardı

Deniz ve göllerde 15 Nisan 2018’de başlayan balık avlama yasağının 1 Eylül 2018’de sona ermesinin ardından tezgâhlarda bollaşan balıkla ilgili olarak yetkililerden uyarılar geldi. İzmir’in Bornova ilçesinde, boyları 20 santimetrenin altında olan çinekopların (lüfer yavrusu) avlanmasının ve tezgâhlarda müşteriyle buluşmasının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi denetimin başlatıldığı bildirildi. İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Bornova Merkez Pazar Yeri’ndeki balık tezgâhlarını denetledi. Sabah erken saatlerde, ellerinde mezuralarla gelen denetmenleri gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Denetmenler balıkları ölçtü; tezgâhta 20 santimetreden küçük balık bulunmasa da balıkçılara, balık halinden küçük çinekopları almamaları yönünde uyarı yapıldı.

‘Yasaklar uygulansın’

Küresel ısınmanın etkisiyle balıkların üreme ve büyüme dönemlerinde sorunlar yaşanmaya başladığını ifade eden yetkililer, balığın bu yıl sofralarda yeteri kadar yer almamasının başlıca sebebinin kaçak avlanma ve küresel ısınma olduğunu söyledi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde genel av yasağının 15 Nisan’da başladığını vurguladı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Umduklarını bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılarımız, yasakla birlikte yeni döneme yeni umut ve beklentilerle başladı. Yasağın kalktığı Eylül’de palamut balığı yasak olmasına karşın bazı kişilerce tutuldu. Biz bunu bir katliam olarak gördük ve asla müsaade edilmemesi gerektiğini savunduk. Günü geldi ve palamut bolluğu yaşandı. Bu yıl lüfer, istavrit, çinekop, sonra da hamsi avlanacak. Hamside bolluk yaşıyoruz. Balık bol olursa hem vatandaş ucuza tüketir hem de biz balıkçılar para kazanırız. Uzmanlar, ‘9 cm’den küçük hamsi, 11 cm’den küçük tekir, 13 cm’den küçük istavrit ve barbunya, 14,5 cm’den küçük mezgit, 25 cm’den küçük lüfer ve 30 cm’den küçük levrek balıklarını almayın’ diye sürekli uyardılar. Biz denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz. Yasaklar kesinlikle uygulanmalı. Benim balıkçı arkadaşlarımıza uyarım; lütfen belirtilen ebadın dışında avlanma yapmayın.”

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