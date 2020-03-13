25 kişiye 2.5 milyon hibe desteği verilecek

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, “Bir kişinin 100 bin lira alacağı uygulamayla uzman gençler kendi işini kuracak. Böylece köyden kente göç önlenecek, tarımsal kalkınma sağlanmış olacak” dedi

“Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” ile ilgili duyuru 24 Aralık 2019’da başladı. Dört ana konu içinde belirlenen başlıklarda hibe desteği verilecek projelere yapılan müracaatlar, 18 Şubat’ta sona erdi. Bu sürede dört pilot ilde (İzmir, Amasya, Düzce, Mardin) projeye toplam 217 kesin başvuru yapıldı. İzmir’de ise 163 projeye müracaat edildi. Daha sonra Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü’nde oluşturulan komisyonda başvuru şartlarını taşıyan 49 proje seçildi, bakanlığa gönderildi. Bakanlık da, 49 projeden 25’ini onayladı. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında yapılan komisyon toplantısı sonrası Tarım ve Orman İl Müdürü Özen şu bilgileri verdi:

‘Tamamı gerçekleşmeli’

“Proje, bakanlığımız tarafından verilen 100 bin lira hibe ile gençlerimize iş kurmaları, yeni bir hayata atılmaları noktasında bir destek projesi. İl Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru şartlarını taşıyan 49 projeyi bakanlığımıza gönderdik, 25’ine hibe desteği onaylandı. 13’ü hayvancılık, 10’u bitkisel üretim, 2’si de su ürünleri yetiştiriciliği için verildi. Böylece 25 kardeşimizin projesinin onayını bitirdik. Tek isteğimiz projelerin tamamının gerçekleşmesi. Eğer 4 pilot ilde uygulanacak projelerin sonuç raporu olumlu olursa, tarım, hayvancılık alanında ülkemizin genelinde bir yayılım gösterecek ve projeden daha çok uzman arkadaşlarımız faydalanacak. İzmir için onaylanan 25 projeye 100’er bin lira olmak üzere, toplamda 2.5 milyon lira katkı sağlanacak. Titizlikle incelenen projeler uzman eller tarafından kırsalda uygulanmaya başlanacak. Bütün projelerin İzmir’e, sektöre ve ülkemize başarı getirmesini istiyoruz.”

‘Kırsala yönelsinler’

Komisyon toplantısının başkanlığını yapan İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise şunları söyledi: “Uzman Eller Projesi, üniversiteyi bitirmiş, istekli gençlere bir nevi can suyu olacak. Hem kırsal kalkınmada gençlerimizin öncü rollerini göstermek hem de uzmanlık alanlarında ilerlemeleri için teşvik edici bir uygulama. Biz, uzman insanlar muhakkak kırsala da yönelsin istiyoruz. Bunun için de maddi destek gerekir. Bu yüzden proje çok önemli.”

İşte hibe desteği verilen projeler:

1) Hayvansal üretim: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, bu konulara ilişkin işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler.

2) Bitkisel üretim: Kapama meyve bahçesi tesisi. Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği. Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği. Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı. Ormancılık projeleri. Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler. Odun dışı orman ürünleri projeleri. Bu konulara ilişkin işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler.

3)Su ürünleri üretimi: Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri. Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi. Bu konulara ilişkin işleme, depolama ve paketlemeye yönelik projeler.