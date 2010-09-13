5 bin 568 TL’lik su faturası 3 aileye ait



Çamlı köyü sakinlerinden Kudvettin Polat, “Kullanmadığım su için benden 5.568 TL para istendi. Çaresizim. Hiç değilse su saatim takılsın” demişti.

Fotoğraf: ONUR TEKİN

30 Ağustos 2010 Pazartesi günü bu sütunlarda okurumuz Kudvettin Polat‘ın sorununu, “Borcumu ödememe rağmen su saatim takılmadı” başlığı ile dile getirmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na aktarmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü okurumuzun şikayetini değerlendirmiş ve aşağıdaki cevap yazısını göndermiş. Aynen aktarıyorum:



Sayaçtan geçen su dereye akmış

“Köşenizde ‘Borcumu ödedim su saatim takılmadı’ başlığı ile yayınlanan okur şikayetine İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili şu bilgileri vermiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile hizmet alanımıza dahil olan Güzelbahçe ilçesi Çamlı Orman Köyü’nde bulunan 11436628 nolu abonemiz Kutvettin Polat’a ait abonelik, Çamlı Orman Köyü Muhtarlığı tarafından kurumumuza devredilen abonelerdendir. Kutvettin Polat’ın evinin yoldan 150 -200 metre içeride olması ve yolunun bulunmaması sebebiyle su saati muhtarlık tarafından yolun girişine takılmıştır.

Bu aboneliğe ait sayaçtan Kutvettin Polat’ın kendisi ve akrabalarına ait 3 ev su kullanmaktadır. Sayaçtan sonra abonenin evine giden boruda meydana gelen arıza nedeniyle, saatten geçen su, borunun geçtiği dere yatağına akmıştır. Patlayan borudan akan su, dere yatağına akması nedeniyle fark edilememiştir. Abonenin yüksek tüketime yaptığı itiraz üzerine Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından incelenen sayacının doğru çalıştığı yönünde rapor verilmiştir.”



Su saati sağlam çıktı

“Abone, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından verilen rapora itiraz etmiş, bunun üzerine İZSU Kaçaksu Araştırma ve Denetleme Servisi teknik personeli tarafından yerinde yapılan incelemede sayaçtan sonra boru patlağının tespit edilmesi üzerine abonenin yaptığı itiraz reddedilmiştir. İtirazlarının kabul edilmemesi üzerine abone, İZSU Narlıdere Şube Müdürlüğü’ne başvurarak borcunu 29.07.2010 tarihinde taksit yaptırmıştır.

Açma kesme görevlilerimiz tarafından sayaç takılmak üzere gidildiği zaman abone sayacın söküldüğü yere değil, evinin bahçesine takılmasını talep etmiştir. Sayacın istediği yere takılmaması nedeniyle de sayacı bağlatmamıştır.

Gazetede çıkan yazı üzerine 31 Ağustos 2010 tarihinde abonenin sayacı yerine takılmış, yapılan kontrollerde de sayacın sürekli döndüğü tespit edilmiştir. Sayacın takılması ile ilgili olarak abonenin şehir dışında olması nedeniyle oğlu Ahmet Polat’a bildirilmiş ve tutanak imzalanmıştır.”

Balçova’da seyyarlar yasak dinlemiyor!

Balçova Onur Mahallesi Böğürtlen Sokak sakinleri adına arayan Sabri Armağan Terzioğlu, seyyar satıcılardan dert yandı. Okurumuz yaşadıkları sorunu şöyle dile getirdi: “Balçova’nın girişinde ‘Seyyar satıcıların girmesi yasaktır’ yazmasına rağmen ne yazık ki sokağmızdaki evimde her gün seyyar satıcılar tarafından uyandırılıyorum. Sadece ben değil mahallemizde kiminle karşılaşsam aynı konuda dertliler. Satıcıların, hele hele hoparlörlü araçları ile satış yapanların bağırmaları evlerimizin içinde beynimizde yankılanıyor. Yerimizden hoplayarak kalkıyor ve uyanıyoruz. Sabah erken saatlerde başlayan bu gürültü ve görüntü kirliliği bazen gece yarılarına kadar sürüyor. Gevrekçilerle başlayan seyyarları domates ve sebze satıcıları, kavun ve karpuzcular ile hurdacılar takip ediyor. Zaman zaman da halıcılar, tuhafiyeciler ve su dağıtıcıları sokağımıza geliyor ve bağırıyorlar. Mahalle sakinleri olarak hepimizin uyku düzeni ve ruh sağlığı bozuldu. Mahallemizde hastası, küçük çocuğu olanların dışında benim gibi vardiyeli gece çalışanlar da var. Seyyar satıcıların Balçova içine girmeleri yasak olmasına rağmen bu gidişe niçin dur denilmiyor? Bu iş levha asmakla olmuyor, takip edilmesi gerekiyor.”

Meclis üyelerine çağrı!

Büyükşehir Belediyesi’nin su tüketimine uyguladığı ücretlere tepkiler devam ediyor. Her gün onlarca İzmirli gazetemizi arayarak su ücretlerinin çok yüksek olduğunu bildiriyor. İzmir gibi sıcak bir kentte bir hanenin en az ücretle kullanacağı su limitinin 13 metreküpten 20 metreküpe çıkarılmasını isteyen okurlarımız, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerini bu konuda göreve davet ediyorlar. Meclis üyelerinin imar ve ruhsat işlerinin dışında İzmir halkının yaşamla ilgili sorunlarına da eğilmelerini beklediklerini belirten okurlarımız, “Bu yıl bu su kazığını bize tattırdınız. Hiç değilse 2011 bütçe görüşmelerinde bu konunun ele alınmasını ve su ücretlerinin bırakın yükseltilmesini aşağıya çekilmesini teklif edin” diyor.

Burada daha kaç kişi sakatlansın?

Burası İzmir’in en işlek caddelerinden Alsancak Şair Eşref Bulvarı... 65 numaralı binanın önü çukur. Fotoğrafı da okurumuz Süleyman Yazıcı gönderdi; bakın ne diyor: “Şair Eşref Bulvarı’ndaki içi su dolu çukur Alsancak Camii köşesindeki kavşakta bulunuyor. İzmir’de araç ve özellikle yaya trafiğinin en yoğun olduğu bu köşedeki pis su birikintisi yaz -kış duruyor. En önemlisi de burada çocuk, kadın ve yaşlı günde en az 3 -5 kişi düşerek sakatlanıyor. Tabii bugüne kadar yaptığımız uyarı ve şikayetler de ne yazık ki dikkate alınmadı.”

Bu inşaata izin verilmemeliydi

Köşemizi arayan ve isminin açıklanmasını istemeyen okurumuz, “Güzelyalı Parkı’nın yanında bulunan bir alan, bina yapılmak üzere inşaat için bir firma tarafından çelik tabakalarla çevrildi. Buraya hiç yakışmadı. Halbuki bu arsa belediye tarafından istimlak edilerek parka dahil edilebilirdi. Ayrıca buradaki belediyeye ait birim ile sağlık ocağı daha geniş bir alana taşınarak parkımız genişletilebilir” diye öneride bulundu.

Suyumuz toprak ve pas kokuyor

Üçkuyular’dan arayan Osman Öçmen, “Bir aydır suyumuz pas ve toprak kokuyor. Özellikle dişlerimizi fırçalayıp ağzımızı çalkalarken midemiz bulanıyor. Abdes alırken de ağzımıza ve burnumuza her su aldığımızda toprak ve pas kokusunu hissediyoruz. Bir ay öncesine kadar çayımızı şebeke suyundan yapıyorduk, şimdi çay da demleyemiyoruz. Ne oldu da suyumuzun kalitesi bozuldu. Bu durum daha ne kadar devam edecek?” diye soruyor.

Geniş yolu ikiye böler misiniz?

Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi 7161 Sokak sakinlerinden Murat Atik, “Mahallemiz son duraktaki yol çok tehlikeli. Çünkü, yol geniş ve hız kesen hiçbir engel veya yolu bölen herhangi bir yapı yok. Tabii bunlar olmayınca da sürücüler hız yapıyorlar. Hemen hemen her gün trafik kazaları yaşanıyor. Nafız Gürman Mahallesi, son duraktaki yolumuzun ortasına yolu ikiye bölen bordür taşı veya refüj yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Hastaneye giriş niçin paralı?

Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne hastasını getiren Yaşar Tekkol, “Acil servise kanamalı bir hastamızı getirdik. Ancak,hastane girişinde önümüz kesildi ve otopark ücreti istendi. ‘Acelemiz var, önce hastamızı yatıralım’ dememize rağmen izin verilmedi. Para bozdur ve bileti al derken 2 dakikamız gitti” diye dert yandı.

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