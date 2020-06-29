57 bin 200 hane daha doğalgaza kavuşacak

2005 yılından bu yana 25 ilçede bir milyon 330 bin haneye sistemi ulaştırdıklarını söyleyen Genel Müdür Ahmet Yetik, “840 bin abone şu anda doğalgaz kullanıyor, gerisi gelecek” dedi.

İzmir’in doğal gaz dağıtım lisansını alarak, 15 yıldır bu sektörün yatırım ve işletmesini üstlenen şirket, 2020 yılı sonuna kadar yapacakları yatırım planını açıkladı. Bu haftadan itibaren 104 milyon liralık altyapı yatırımı yapılacağını ifade eden İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, “Salgın sırasında ara verilen altyapı yatırımlarımıza, İzmirlilerden gelen yoğun talep üzerine tekrar başlamaya karar verdik ve bütçemizin önemli bir kısmını bu çalışmalar için ayırdık. Eylül ayı sonuna kadar yeni bölge ve genişletme çalışmalarına ağırlık vererek halkımızı doğal gazla buluşturacağız” dedi.

Bölgeleri abonelik

2020 yılı içinde 13 ilçede toplam 49 mahallede doğal gaz alt yapı çalışması yapacak olan İzmir Doğalgaz, yeni yatırım bölgelerinde 16 kilometre çelik hat, 268 kilometre polietilen ana hat, 119 kilometre servis hattı imalatı yapacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplam 16 bin 700 adet bina ile bunları kapsayan 57 bin 200 adet hane daha doğal gaza ulaştırılmış olacak. Güvenliği ön planda tuttukları ileri bir teknoloji ile çalıştıklarını söyleyen Genel Müdür Yetik sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İzmirlilerin desteği ile yatırımlarımızı kısa sürede tamamlayarak Eylül 2020 gelmeden yeni bölgelerimizi doğal gaza kavuşturmuş olacağız. Yeni yatırım yapacağımız bölgelerde muhtarlarımızdan başlayıp, vatandaşlarımızı kapı kapı ziyaret ederek bilgilendirme yapıyoruz. 2020 yılı yeni yatırım bölgelerimizde doğal gaz abonelik işlemleri açıldı. Bu bölgelerdeki İzmirliler abonelik işlemlerini tamamlayarak, doğal gaz dönüşüm işlemlerini yapabilirler. Vatandaşlarımız www.izmirgaz.com.tr adresimizden yaşadıkları cadde ve sokaklar hakkında detaylı bilgi alacakları gibi, bize 850 2223335 numaralı çağrı merkezimizden de ulaşabilirler.”